Hannu Lintu leitet das Finnische RSO Zimmermanns "Soldaten" erstmals in Helsinki

Der Dirigent Hannu Lintu (DSO Berlin / Kaapo Kamu)

Ein Meilenstein der jüngsten Operngeschichte in einer Nussschale - B.A. Zimmermanns Vokalsymphonie "Die Soldaten" erklang erstmals in Helsinki, in einem Konzert des Finnischen RSO zusammen mit der 6. Sinfonie von Rautavaara.

Es ist ein harter Brocken, auch noch sechzig Jahre nach der Erstaufführung - Bernd Alois Zimmermanns Oper "Die Soldaten" nach Jakob Maria Reinhold Lenz' Schauspiel, das auch als Vorlage zu Büchners "Woyzeck" und Alban Bergs Oper "Wozzeck" gedient hatte. Um seine Zeitgenossen auf sein herbes, gewaltiges und bedrückend sozialkritisches Bühnenwerk vorzubereiten, hatte der Kölner Komponist einige Nummern aus seiner als unspielbar und unsingbar geltenden Oper ausgekoppelt und daraus eine Vokalsymphonie gemacht. Die wurde tatsächlich bald aufgeführt, vor 55 Jahren.

Unspielbare Oper

In Finnland beging das Radio-Symphonieorchester jetzt den 100. Jahrestag von Bernd Alois Zimmermanns Geburt mit einer Aufführung dieser Vokalsymphonie im Rahmen eines normalen Abonnementskonzerts: Unter Leitung seines Chefdirigenten Hannu Lintu - mit hervorragenden Solisten, allen voran die Sopranistin Anu Komsi in der Rolle der Marie, der tragischen weiblichen Hauptperson in Zimmermanns Oper. Die Sopranistin Anu Komsi (YLE Radio)

Wie geschaffen für den zweiten Teil dieses Konzertabends, wenn auch gänzlich anderen Kalibers ist die sechste Sinfonie von Einojuhani Rautavaara. 1992 vollendet besteht dieses Werk wiederum aus einer Auskopplung einer bereits vollendeten und uraufgeführten Oper - mit ähnlich unvermeidlich traurigem Inhalt: Das Leben des Malers Vincent van Gogh nahm der vor zwei Jahren verstorbene finnische Komponist als Stoff seiner Oper "Vincent".

Kreative Fortsetzung

Und die Sinfonie mit dem Titel "Vincentiana" wiederum ist die kreative Fortsetzung der musikalischen Beschäftigung mit einer tragisch-mystischen Künstlerbiografie. Im ersten Satz malt Rautavaara auf seine unnachahmlich freigeistige und un-avantgardistische Weise mit großem sinfonischen Pinsel Gemälde ganz im Stile der dramatischen Hauptperson.

Neudeutung eines Künstlerlebens

Am Schluss seiner vierteiligen Sinfonie gibt Rautavaara wie schon in der Vincent-Oper seiner festen Überzeugung Ausdruck, dass der Maler van Gogh nicht geistig umnachtet den Freitod gewählt hat, sondern im Gegenteil optimistisch wie in seinen Gemälden die Gemeinschaft aller Lebenshungrigen gesucht habe. Womit ein weiterer Bogen zum ersten Werks dieses finnischen Konzertabends geschlagen wäre - Bernd Alois Zimmermann schied ebenfalls freiwillig aus dem Leben.

Musiikkitalo Helsinki

Aufzeichnung vom 14. September 2018

Bernd Alois Zimmermann

"Die Soldaten", Vokalsinfonie aus der gleichnamigen Oper für sechs Solisten und Orchester

Einojuhani Rautavaara

Sinfonie Nr. 6 "Vincentiana"

Marie - Anu Komsi, Sopran

Weseners Mutter - Jeni Packalén, Alt

Stolzius' Mutter - Hilary Summers, Alt

Wesener - Juha Uusitalo, Bass

Desportes - Peter Tantsits, Tenor

Stolzius - Ville Rusanen, Bariton

Finnisches Radio-Symphonieorchester

Leitung: Hannu Lintu