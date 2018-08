Hannover: Kontaktbüro für Spätaussiedler eröffnet

Dienstag, 14. August 2018

Die Ausstellung "Arno Rink. Ich male!" im Leipziger Museum der bildenden Künste wird um vier Wochen bis zum 16. September verlängert. Grund sei das große Interesse und das positive Feedback, teilte das Museum am Montag mit. Die Schau war Mitte April eröffnet worden und sollte ursprünglich am 19. August enden. In der umfangreichen Werkschau präsentiert das Museum insgesamt 65 Gemälde aus allen Schaffensphasen des ostdeutschen Malers und Zeichners. An der Retrospektive hat der im September 2017 mit 76 Jahren verstorbene Künstler noch persönlich mitgewirkt. Rink stammt aus dem thüringischen Schlotheim, studierte Malerei an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst und lehrte dort später. Er gilt als bedeutender Vertreter der Kunstszene in der DDR, der zweiten Generation der sogenannten Leipziger Schule und als Wegbereiter der Neuen Leipziger Schule. Zu seinen Schülern zählten unter anderem Neo Rauch, Michael Triegel und Christoph Ruckhäberle.

Bulgarien Naturschützer empört - Veranstalter zeigen sich überrascht

Ein Massentanz in einem geschützten See in Bulgariens Rila-Hochgebirge hat viele Naturfreunde empört. Trotz Badeverbots führten 300 Bulgaren in Nationaltrachten einen Reigentanz in dem rund 2250 Meter über den Meeresspiegel gelegenen See Blisnaka im Naturpark Rila auf. Dem Veranstalter sowie den einzelnen Teilnehmern kann der Volkstanz in dem Gletschersee teuer zu stehen kommen. Ihnen drohen Geldstrafen von umgerechnet bis zu 5000 Euro, berichten lokale Medien. Der umstrittene Reigentanz wurden von einer Initiative namens "Unser Haus ist Bulgarien" organisiert. Ziel sei es, in einem Film im Ausland Bulgariens Schönheit zu zeigen, erläuterten die Veranstalter. Die Jugendlichen hätten dann bei den Aufnahmen spontan begonnen, in dem See zu tanzen. Naturschützer stellen dies infrage. Der Blisnaka-See gehört zusammen mit sechs weiteren Seen zu den großen Seen im südbulgarischen Rila-Gebirge.