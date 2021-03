Hanau - Ein Jahr nach dem rassistischen Terroranschlag Der letzte Tag Das Attentat von Hanau Das Feature, 55 min Von Sebastian Friedrich

Nesrîn Unvar, Schwester des ermordeten Ferhat Unvar, vor dem Begegnungszentrum der Initiative 19. Februar am Hanauer Heumarkt. (Sebastian Friedrich)

Jaweid Gholam sitzt auf einer Mauer an einem kleinen Platz in der Hanauer Weststadt, zieht an seiner Zigarette und blickt auf den Eingang des Jugendzentrums. Hier, wo er seine Kindheit und Jugend verbracht hat, traf er sich am 19. Februar 2020 mit seinem Freund Ferhat Unvar. Beide wollten am Abend noch kurz in eine Bar gehen, um ein Fußballspiel zu schauen. Jaweid entschied sich spontan, doch schon nach Hause zu gehen. Ferhat wollte noch kurz in der Bar vorbeischauen. Jaweid überlebte, Ferhat nicht. Er wurde ermordet aus rassistischen Motiven. Genauso wie Sedat Gürbüz, Fatih Saraçoğlu, Kaloyan Velkov, Gökhan Gültekin, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtović und Vili Viorel Păun. Anschließend tötete der Attentäter seine Mutter und sich selbst in seinem Elternhaus. Nur wenige Meter vom Jugendzentrum entfernt. Das Feature rekonstruiert mit Angehörigen und Überlebenden den Tag des Anschlags und zeigt auf, wie Alltagsrassismus, Segregation und kaum überwindbare Klassenunterschiede den Alltag in der Hanauer Weststadt prägen.

Der letzte Tag

Das Attentat von Hanau

Von Sebastian Friedrich

Regie: Hannah Georgi

Produktion: Deutschlandfunk Kultur/WDR/NDR 2021

Länge: 55'11

Sebastian Friedrich, 1985 in Halle (Saale) geboren, schreibt Bücher und Essays, macht Radiofeatures und Fernsehbeiträge, hält Vorträge und moderiert Veranstaltungen. Er beschäftigt sich mit Faschismus und Rassismus, der Entwicklung des Kapitalismus und seiner Alternativen, Diskurstheorie und Klassenanalyse. Letzte Features: "Diskriminierung im Jobcenter?" (NDR 2019) und "Die Ost-West-Migrantin" (NDR 2020).

Sebastian Friedrich im Interview über sein Feature "Der letzte Tag":

Die Hördoku „Der letzte Tag“ - „Mein Hanau-Feature soll nicht entertainen“

(Deutschlandfunk Kultur, Hörspielmagazin)