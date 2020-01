Hamburger tragen sich in Kondolenzbuch für Jan Fedder ein

Sonntag, 5. Januar 2020

Dutzende Hamburger, darunter Bürgermeister Tschentscher, haben sich in der Hamburger Davidwache in das Kondolenzbuch für Schauspieler Jan Fedder eingetragen. Fedder habe "wie ein Botschafter des hamburgischen Lebensgefühls gewirkt", als talentierter Schauspieler, aber auch als Charaktertyp, sagte Tschentscher. Er habe Ehrlichkeit vermittelt und Bodenständigkeit verkörpert. Fedder war am 30. Dezember tot in seiner Wohnung im Hamburger Stadtteil St. Pauli gefunden worden. Am 14. Januar ist eine Trauerfeier für den Schauspieler im Michel geplant - dann wäre Fedder 65 Jahre alt geworden. Fedder war Ehrenkommissar der Hamburger Polizei. 28 Jahre spielte er in der ARD-Serie "Großstadtrevier" den Hamburger Polizisten Dirk Matthies, der auf dem Kiez für Recht und Ordnung sorgte.

Die Schauspielerin Veronika Fitz ist tot. Sie starb bereits am Donnerstag in Prien am Chiemsee im Kreis ihrer Familie im Alter von 83 Jahren. Bekannt wurde Veronika Fitz vor allem durch ihre Hauptrolle in der vom Bayerischen Rundfunk produzierten Serie "Die Hausmeisterin". Auch für die Serien "Forsthaus Falkenau" und "Der Bulle von Tölz" stand sie vor der Kamera. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sagte, Fitz habe Millionen mit ihren Rollen begeistert. Wie kaum eine andere habe sie die die bayerische Seele auf der Leinwand verkörpert. In den 70er-Jahren war Veronika Fitz festes Ensemblemitglied an den Münchner Kammerspielen. Außerdem spielte sie am Bayerischen Staatsschauspiel, am Wiener Burgtheater und an der Berliner Schaubühne. Los ging es aber schon im Kindertheater ihrer Mutter, wo sie von Anfang an in ihrer Traumrolle besetzt wurde: Prinzessin. Vor der Kamera stand Veronika Fitz zuletzt 2010 im Fernseh-Drama "In aller Stille".