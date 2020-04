Hamburger Projekt zu Kunstwerken von Benin gestartet

Freitag, 17. April 2020

Das Museum am Rothenbaum - Kulturen und Künste der Welt - in Hamburg hat ein internationales Projektbüro zu Kunstwerken aus dem afrikanischen Benin gestartet. Es soll die weltweit zerstreuten Kunstwerke aus dem ehemaligen Königreich digital zusammenführen. Dafür sollen in den nächsten zwei Jahren Objektdaten und Dokumentationsmaterial gebündelt werden, teilte die Ernst von Siemens Kunststiftung mit, die das Projekt unterstützt. Ziel sei ein Überblick zu den im 19. Jahrhundert geplünderten Hofkunstwerken. Sie wurden durch die britische Besetzung des Benin 1897 außer Landes gebracht. Einige sollen im Humboldt Forum gezeigt werden, das im September in Berlin eröffnet werden soll.

Der US-amerikanische Schauspieler Brian Dennehy, der an der Seite von Sylvester Stallone durch den Film "Rambo" bekannt wurde, ist tot. Er starb nach Angaben seiner Tochter Mittwochnacht eines natürlichen Todes im US-Staat Connecticut, wie das Branchenblatt "Hollywood Reporter" berichtete. Dennehy wurde 81 Jahre alt. Der Schauspieler, der in den 70er und 80er Jahren in Fernseh-Serien wie "Kojak", "Dallas" und "Der Denver-Clan" Auftritte hatte, wirkte in Kinofilmen wie "Gorky Park", "Silverado" und «Staatsanwälte küsst man nicht" mit. Dennehy stand auch häufig auf der Theaterbühne. Der zweifache Tony-Preisträger trat in Broadway-Produktionen wie "Tod eines Handlungsreisenden" auf.