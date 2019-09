Kulturnachrichten

Mittwoch, 4. September 2019

Hamburger Privatsammlung geht nach Dresden Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden erhalten als Dauerleihgabe die Privatsammlung des Hamburger Ehepaares Kurt und Annelore Schulze. Das Konvolut umfasse insgesamt 255 Zeichnungen, Grafiken und Aquarelle vorwiegend aus der Zeit nach 1910 bis in die späten 1960er Jahre, teilten die Kunstsammlungen mit. Es seien vor allem Werke von Otto Dix (1891-1969), Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976) und Erich Heckel (1883-1970). Die unbefristete Leihgabe an das Dresdner Kupferstich-Kabinett ergänze in hervorragender Weise den dortigen Bestand an Werken des Expressionismus - vor allem mit Blick auf die Verluste in der NS-Zeit, hieß es. Ausgewählte Arbeiten würden künftig in Sonderausstellungen gezeigt, erstmals im Mai 2020.

Studie: Gute Job-Aussichten für Geisteswissenschaftler Der früher sprichwörtliche "Taxifahrer Dr. phil" habe mit der Realität von Geisteswissenschaftlern wenig zu tun. Das ist das Ergebnis einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW). Geisteswissenschaftler stünden zwar beruflich im Schnitt weniger gut da, als andere Akademiker, doch von einer problematischen Lage könne nicht die Rede sein. Die Erwerbslosigkeit liege im Durchschnitt der Bevölkerung, die Mehrheit der Geisteswissenschaftler sei weder geringfügig noch befristet beschäftigt, zeigten die Ergebnisse des in Köln veröffentlichten IW-Reports. Von den 500.000 Geisteswissenschaftlern arbeiteten im Jahr 2016 rund 140.000 als Führungskräfte. Insgesamt gestalte sich die Beschäftigungssituation der Literatur- und Sprachwissenschaftler, Ethnologen, Soziologen, Philosophen, Historiker oder Theologen höchst unterschiedlich, betonten die Forscher. Die Mehrheit der Geisteswissenschaftler gehöre zur mittleren Einkommensgruppe.

Filmfestival Toronto mit Fokus auf Minderheiten Das am Donnerstag beginnende Internationale Film Festival in Toronto (TIFF) zeigt mehr als 300 Filme, darunter 133 Weltpremieren. Bei der 44. Ausgabe des Festivals in der kanadischen Metropole werden auch 30 Produktionen mit deutscher Beteiligung gezeigt, darunter "Proxima" mit Lars Eidinger und Sandra Hüller sowie die Weltpremiere des Dramas "My Zoe", bei der auch Schauspieler Daniel Brühl mitgewirkt hat. Das Festival ist in diesem Jahr auf Minderheiten ausgerichtet: "36 Prozent der Filme im Programm sind von Frauen. Themen zu LGBT führen wir ab diesem Jahr mit 23 Werken als eigene Sparte an, aber auch indigene Filmemacher sowie Inhalte über Menschen, die wegen ihrer Hautfarbe oder Herkunft schlecht behandelt werden, liegen uns besonders stark am Herzen", sagte Cameron Bailey, die gemeinsam mit Joana Vicente das Festival leitet.

Gerhard Richter gestaltet Fenster für Abtei Tholey In der Benediktinerabtei Tholey im Saarland sind die Entwürfe des weltbekannten Künstlers Gerhard Richter für drei geplante Fenster im Chor der frühgotischen Kirche vorgestellt worden. Sie sollen bis zur Einweihung der renovierten Tholeyer Abtei im Juni 2020 entstehen. Für die Darstellung der künftigen Fenster wurden die Entwürfe in Originalgröße von knapp zwei mal zehn Metern an der Außenfassade der Abteikirche gezeigt. Der 87-jährige Richter hat vor zwölf Jahren auch ein Kirchenfenster für den Kölner Dom gestaltet und lebt in der rheinischen Metropole. Seine Kunstwerke zählen auf dem Kunstmarkt zu den teuersten eines lebenden Künstlers mit Preisen von bis zu 50 Millionen Dollar.

Düsseldorf zeigt DDR-Kunst zum 30-jährigen Mauerfall Der Kunstpalast in Düsseldorf zeigt 30 Jahre nach dem Fall der Mauer in einer eigenen Überblicksschau in der DDR entstandene Kunst. Man wolle einen neuen und offenen Blick auf das Kunstschaffen in der DDR vermitteln und das "deutsch-deutsche Gedächtnis" erweitern, sagte Museumschef Felix Krämer am Mittwoch. Präsentiert werden mehr als 130 Bilder und Skulpturen von 13 Künstlern. Unter ihnen sind der zu DDR-Zeiten auch außerhalb des Landes bekannte Bernhard Heisig und Werner Tübke oder der 1980 ausgebürgerte A.R. Penck, der dann im Westen Erfolg hatte. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist Schirmherr der Ausstellung "Kunst in der DDR" und kommt am Abend zu deren Eröffnung.

Starfotograf Peter Lindbergh gestorben Der deutsche Fotograf Peter Lindbergh ist tot, wie seine Familie am Mittwoch mitteilte. Lindbergh arbeitete für berühmte Modeschöpfer wie Jean-Paul Gaultier und Giorgio Armani sowie für internationale Magazine. Er prägte die Modefotografie mit seinen markanten Schwarzweißbildern und machte auch Porträts von zahlreichen Stars der Film- und Unterhaltungsbranche, darunter Catherine Deneuve, Mick Jagger und Jeanne Moreau. Peter Lindbergh starb mit 74 Jahren in Frankreich.

Jim Avignon wünscht sich wandelbare East Side Gallery Der Street-Art-Künstler Jim Avignon macht sich für eine Zukunft der East Side Gallery in Berlin mit jährlich wechselnden Kunstwerken stark. "Persönlich würde ich mir wünschen, dass die Mauer als solche stehen bleibt, vielleicht in Verbindung mit einem Museum, aber kuratiert jedes Jahr neu an Künstler gegeben wird, die dort für ein Jahr Arbeiten ausstellen", sagte Avignon der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe viele Problempunkte in der Welt, über die sich Künstler an diesem populären Ort äußern könnten, so Avignon, der das Mauerstück 1990 selbst mit gestaltet hat. Es sei "verschenkt und schade" wenn das gestaltete Werk mit diesen "zum Teil ja auch sehr kitschigen und banalen Motiven" dauerhaft so bestehen bleibe. Die East Side Gallery ist der längste noch erhaltene Mauerabschnitt in Berlin und steht unter Denkmalschutz. Mehr als 100 internationale Künstler hatten die Mauer im Frühjahr 1990 umgestaltet und sie ist seitdem ein Touristenziel mit Millionen jährlichen Besuchern.

Thüringer Literaturpreis für Sibylle Berg Die Schriftstellerin Sibylle Berg ist in Erfurt mit dem Thüringer Literaturpreis 2019 ausgezeichnet worden. Zur Begründung erklärte die Jury wörtlich: "In stilistischer und struktureller Klarheit beschreibt Berg die zentralen Veränderungen und Verunsicherungen unserer Gesellschaft und analysiert ihre Wirkung auf den Einzelnen mit großer Präzision." Dabei wirke sie kritisch wie politisch engagiert am zeitgenössischen Diskurs mit und bringe so mehrere Generationen zusammen. Der Thüringer Literaturpreis ist mit 12.000 dotiert und wird alle zwei Jahre vergeben. Die 1962 in Weimar geborene Sibylle Berg folgt als Preisträgerin auf Lutz Seiler.

Atwood und Rushdie im Rennen um Booker Prize Margaret Atwood und Salman Rushdie gehen mit ihren neuen Romanen ins Rennen um den diesjährigen Booker Prize. Die Shortlist für den renommierten britischen Buchpreis wurde in London bekannt gegeben. Demnach wird Atwoods für "The Testaments" nominiert, ihre mit Spannung erwartete Fortsetzung des dystopischen Romans "The Handmaid's Tale" ("Der Report der Magd"). Rushdie konkurriert mit "Quichotte", seiner modernen Interpretation des Klassikers "Don Quijote". Die übrigen vier Finalisten sind Lucy Ellmanns, Bernardine Evaristo, Chigozie Obiomas und Elif Shafaks. Wer den Preis bekommt, wird am 14. Oktober in London bekannt gegeben.

Berliner ICC unter Denkmalschutz Das Internationale Congress Centrum Berlin, ICC, steht unter Denkmalschutz. Diese Entscheidung hat das Landesdenkmalamt gefällt. In einer Mitteilung heißt es zur Begründung wörtlich: "Für den Erhalt des 40 Jahre alten Kongresszentrums sehen die Denkmalschützer künstlerische, geschichtliche und städtebauliche Gründe." Kultursenator Klaus Lederer (Linke) sprach von einem "der wichtigsten Bauwerke der deutschen Nachkriegszeit". Das 1979 nach Plänen von Ralf Schüler und Ursulina Schüler-Witte fertiggestellte ICC wurde vor fünf Jahren sitllgelegt. Es bot in 80 Sälen Platz für bis zu 20.000 Veranstaltungsteilnehmer und war lange Zeit eines der größten Kongresszentren der Welt. Ein Sprecher der Messe Berlin wollte sich nicht zu den Kosten einer Sanierung äußern.

Banksy-Kunstwerk in Paris gestohlen In Paris ist ein Werk des berühmten Streetart-Künstlers Banksy vor dem Parkhaus des Centre Pompidou gestohlen worden. Das Schablonengraffiti habe sich auf der Rückseite des Eingangschilds zur Tiefgarage befunden, teilte das Museum mit. Man habe wegen Diebstahls und Beschädigung Anzeige erstattet. Das Werk stellt eine Ratte mit einem Bleistift und einer verdeckten Schnauze dar. Die Diebe haben nach Angaben des Centre Pompidou das Werk aus dem Metallkastenschild herausgeschnitten. Es habe bereits im Juli 2018 einen solchen Versuch gegeben, der jedoch vom Sicherheitspersonal verhindert werden konnte. Erst Anfang 2019 sorgte in Paris der Diebstahl eines mutmaßlichen Banksy-Werkes für Schlagzeilen. Das Graffiti wurde mitsamt der Tür, auf der es angebracht war, aus der Pariser Konzerthalle Bataclan gestohlen.