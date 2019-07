Kulturnachrichten

Sonntag, 14. Juli 2019

Hamburger Auswandererlisten digitalisiert Das Staatsarchiv Hamburg hat die digitale Erschließung der dort vorhandenen Auswandererlisten abgeschlossen. Über Hamburg verließen seit Mitte des 19. Jahrhunderts rund zehn Prozent aller europäischen Überseeauswanderer den Kontinent. "Die Auswandererlisten liefern einen wichtigen Beitrag zur internationalen Familien- und Migrationsforschung und geben vielen Nachfahren auf der ganzen Welt wertvolle Hinweise über die Herkunft ihrer Vorfahren", sagte der Senator für Kultur und Medien, Carsten Brosda, zum Abschluss des Projekts. Bei "ancestry.de", dem nach eigenen Angaben weltweit größten Anbieter von Dienstleistungen für Familienforscher, sei die Hamburger Auswandererdatenbank eine der beliebtesten Quellen, heißt es. Das gesamte Angebot von "ancestry.de" und damit auch die digitalisierten Auswandererlisten stehen den Nutzern im Internet, sowie im Lesesaal des Staatsarchivs und im Auswanderermuseum Ballinstadt kostenlos zur Verfügung.

Regisseur Coppola findet keine Darsteller Oscar-Preisträger Francis Ford Coppola hat Probleme, Darsteller für seinen neuen Film zu finden. Das Projekt "Megalopolis" sei ein Film, "den es so noch nie gegeben hat und den eigentlich niemand finanzieren will, weil sich niemand etwas darunter vorstellen kann", sagte der 80-jährige Regisseur dem "Spiegel". "Megalopolis" ist ein utopisches Epos über das New York der Zukunft. Die Arbeiten daran erinnerten ihn an den inzwischen zum Klassiker gewordenen Film "Apocalypse Now", der ähnlich schwierig zu finanzieren gewesen sei, sagte Coppola. Zum 40. Jubiläum des Films über den Vietnam-Krieg erstellte Coppola eine neue Schnittfassung, die am 15. Juli einmalig in den deutschen Kinos zu sehen sein wird.

Begehrte Null-Euro-Scheine zum Geburtstag Karel Gotts Hunderte Menschen haben in Prag Schlange gestanden, um einen Null-Euro-Schein mit dem Konterfei Karel Gotts zu erwerben. Null-Euro-Scheine sind Souvenirs, die echten Euro-Banknoten ähnlich sehen. Die Karel-Gott-Variante kostete 50 Kronen, umgerechnet rund zwei Euro, und war auf 5000 Exemplare limitiert. Anlass der Verkaufsaktion war der 80. Geburtstag des Schlagersängers, der auch den Titelsong zu "Biene Maja" gesungen hat. Der Sänger steht seit mehr als 60 Jahren auf der Bühne und hat im Laufe seiner Karriere nach Schätzungen mehr als 30 Millionen Tonträger verkauft. Datenjournalisten des tschechischen Rundfunks analysierten nun eine Auswahl von 379 tschechischsprachigen Karel-Gott-Liedtexten.Das durchgängige Thema sei eindeutig die Liebe. Zu den zwischen 1960 und 2019 am häufigsten verwendeten Wörtern zählten "ja" (Ich), "ty" (Du) und "laska" (Liebe).

Museum Barberini mit neuer Ausstellung Im Potsdamer Museum Barberini ist am Samstag die neue Ausstellung "Wege des Barock" mit 54 Meisterwerken aus dem Palazzo Barberini und der Galleria Corsini in Rom für das Publikum eröffnet worden. Die Ausstellung zeigt das Werk von Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610) und seinen Nachfolgern. Star der Schau ist Caravaggios "Narziss". Die Ausstellung steht im Mittelpunkt eines Italien-Festivals in Potsdam. Die Besucher können nach ihrem Museumsbesuch einen Spaziergang zur italienisch inspirierten Architektur und Kunst in der Stadt und im Welterbepark Sanssouci unternehmen - mit einem Audioguide der Barberini-App, der von Moderator Günther Jauch gesprochen wird.

Ägypten öffnet Pyramiden für die Öffentlichkeit Ägypten hat zwei antike Pyramiden südlich von Kairo wieder für das Publikum geöffnet. Die Knickpyramide von König Sneferu, erster Pharao der vierten Dynastie, und eine weitere nahegelegene Pyramide würden das erste Mal seit 1965 für Besucher geöffnet, sagte Altertümerminister Chaled al-Anani. Ärchäologen hätten Sarkophage und die Überreste einer antiken Mauer aus dem Mittleren Reich vor rund 4.000 Jahren gefunden. Dazu zählten mehrere Stein-, Ton und Holzsärge. Einige enthielten Mumien in gutem Zustand. Ägypten versucht seit einigen Jahren, archäologische Entdeckungen im ganzen Land zu vermarkten. Damit soll der Tourismus wieder angekurbelt werden, der durch politische Instabilität und nach mehreren Anschlägen stark gelitten hat.

Wirbel um Partei-Wagen beim Münchner CSD Beim Christopher-Street-Day in München gab es Proteste gegen die Teilnahme der Gruppe "Lesben und Schwule in der Union", also in CDU und CSU. Der Wagen wurde auf der Parade-Route durch die Stadt zweimal blockiert. Auch ein Wagen der Bundeswehr konnte kurzzeitig nicht weiterfahren. In München haben heute 150.000 Menschen gefeiert. Die CSD-Paraden erinnern in diesem Jahr an den 50. Jahrestag der Stonewall-Proteste in den USA. Am 28. Juni 1969 hatte die Polizei das Stonewall Inn gestürmt, eine Schwulenbar in der Christopher Street im New Yorker Greenwich Village. Es folgten tagelange schwere Zusammenstöße zwischen Aktivisten und Sicherheitskräften.

Ärger wegen sexistischen Werbeplakats einer Brauerei 15 nordrhein-westfälische Politikerinnen von CDU, SPD, FDP und Grünen haben dem Chef der Düsseldorfer Traditionsbrauerei "Füchschen" einen Brief geschrieben, in dem sie ein Plakat als sexistisch kritisieren. Das Bild zeigt eine blonde Füchsin mit einem Steak auf der Gabel, die auf einem Grillrost schaukelt - dazu der Slogan: "Medium rare oder richtig durch nehmen?" In ihrem Brief schreiben die Abgeordneten: "Die genutzten Anspielungen kann man schwerlich noch als verspielt und harmlos bezeichnen. Die Inszenierung der Füchsin als reines Sexobjekt ist offenkundig." Brauerei-Inhaber Peter König wies den Sexismus-Vorwurf zurück. Bei der verantwortlichen Agentur hätten auch junge Frauen die Werbung mitgestaltet. Gäste und Kunden hätten auch kein Problem damit. Daher werde er die Werbung nicht ändern.

Viel Andrang bei neu eröffneter James-Simon-Galerie Großer Andrang am ersten Besuchertag der neuen James-Simon-Galerie auf der Berliner Museumsinsel: Bis zum Nachmittag seien 13 000 Menschen gekommen, teilte eine Sprecherin der Staatlichen Museen zu Berlin mit. "Das ist mehr als wir erwartet haben." Die nach dem Kunstsammler James Simon benannte Galerie von Star-Architekt David Chipperfield in Berlin-Mitte kostet keinen Eintritt und dient künftig als Empfang und Servicestation für das Ensemble aus Pergamonmuseum, Alter Nationalgalerie, Bode Museum, Altem Museum und Neuem Museum.

Ukraine: Oliver-Stone-Film führt zu Granatbeschuss Vor der Ausstrahlung eines in der Ukraine als russische Propaganda wahrgenommenen Films ist das Gebäude des Fernsehsenders 112 in Kiew mit einem Granatwerfer beschossen worden. Die Fassade des Hauses sei dabei beschädigt worden, teilten die Ermittler mit. Wer dahinter steckt, war zunächst unklar. Nach Angaben des Senders wurde niemand verletzt. Der Sender wollte einen Film des US-amerikanischen Regisseurs Oliver Stone über die Ereignisse in der Ex-Sowjetrepublik nach den proeuropäischen Protesten auf dem Maidan - dem Unabhängigkeitsplatz - in Kiew vor fünf Jahren zeigen. Dafür wurde auch der russische Präsident Wladimir Putin interviewt. In der Ukraine wird der Film von vielen als russlandfreundlich eingestuft.