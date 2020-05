Hamburg Alleingesellschafterin bei Kampnagel

Samstag, 16. Mai 2020

Die Salzburger Festspiele sollen nach Angaben der Salzburger Landesregierung im August in einer stark abgespeckten Form stattfinden. Das geplante umfangreiche Programm zum 100-Jahr-Jubiläum wird auf nächstes Jahr verschoben. Sicher sei, dass es im 100. Jahr der Festspiele Jedermann-Aufführungen geben werde, sagte Landeschef Haslauer. Details zum verkleinerten und wohl später startenden Programm nannte er noch nicht. Die Festspiele wollen trotz Corona ein Zeichen für die Kraft der Kunst gerade in schwierigen Zeiten setzen, teilte das Direktorium des weltgrößten Klassik-Festivals mit. Die österreichische Bundesregierung präsentierte einen Fahrplan zum Hochfahren der Kunst- und Kulturszene. Demnach sind - bei Vorlage eines besonderen Schutzkonzepts - ab 1. August Veranstaltungen mit bis zu 1000 Personen erlaubt.

Mit der Bronze-Skulptur "Statute of Limitations" in Form einer zweigeteilten Flagge auf halbmast will das Humboldt Forum in Berlin an die koloniale Vergangenheit Deutschlands erinnern. Im zentralen Treppenhaus des neuen Gebäudes ist der erste Teil der Arbeit des Berliner Künstlers Sunkoo Kang nun installiert, wie die Stiftung Humboldt Forum mitteilte. Dort steht der über mehrere Stockwerke reichende untere Teil der schwarzen Bronze. Im kommenden Jahr soll die andere Hälfte - die oberen Teile von Mast und Flagge - zunächst auf dem Nachtigalplatz im sogenannten Afrikanischen Viertel des Stadtteils Wedding aufgestellt werden. Ein dauerhafter Ort wird noch gesucht. Aus Sicht von Hartmut Dorgerloh, dem Generalintendanten des Humboldt Forums, stehe die Skulptur sinnbildlich für die unterschiedlichen Positionen und Perspektiven bei der Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte.