Kulturnachrichten

Donnerstag, 8. April 2021

Händel-Festspiele 2021 in Halle abgesagt Coronabedingt sind die Händel-Festspiele 2021 in Halle abgesagt worden. "Zu unserem großen Bedauern müssen wir nun mitteilen, dass alle Versuche gescheitert sind, und dass aufgrund der jüngsten pandemischen Entwicklung mit dem rasanten Anstieg an Infizierten eine Durchführung der Händel-Festspiele 2021 vom 28. Mai bis 13. Juni 2021 nicht möglich ist", erklärten die Organisatoren in Halle. Damit falle das große, international wahrgenommene Musikfest zum zweiten Mal in Folge aus. Die Organisatoren setzten nun ihre Hoffnungen in den Frühsommer 2022- dann sollen 100 Jahre Händel-Festspiele gefeiert werden.

Verband: Musikschulen wie Schulen behandeln In der Debatte um weitere Öffnungen in der Corona-Krise fordert der Bundesgeschäftsführer des Verbands deutscher Musikschulen, Schulen und Musikschulen gleichberechtigt zu behandeln. Er wünsche sich, dass Musikschulen und Allgemeinbildende Schulen den gleichen Stellenwert erhalten, sagte Matthias Pannes, dessen Verband bundesweit rund 930 Musikschulen vertritt. "Bildung ist mehr als Schule", erklärte er. Verordnungen in den einzelnen Bundesländern regeln derzeit, wann und unter welchen Voraussetzungen Musikschulunterricht stattfinden darf.

Saarländisches Staatstheater für Publikum geöffnet Das Saarländische Staatstheater ist wieder geöffnet. In Deutschland ist das Drei-Sparten-Haus in Saarbrücken derzeit die einzige Bühne, auf der unter strenger Einhaltung der Hygieneregeln vor Publikum gespielt werden darf. Generalintendant Bodo Busse begrüßte das "Saarland-Modell" und sagte im Deutschlandfunk Kultur, er freue sich, dass sein Haus trotz Pandemie wieder ein kulturelles Angebot machen könne.

Studie: Vertrauen in Medien im Corona-Jahr gestiegen Das Vertrauen in Medien ist in Deutschland einer Langzeitstudie zufolge am Ende des Corona-Jahres 2020 deutlich gewachsen. 56 Prozent der Befragten gaben im November und Dezember an, voll und ganz beziehungsweise eher Medien zu vertrauen, wenn es sich um wirklich wichtige Dinge wie etwa Umweltprobleme, Gesundheitsgefahren oder politische Skandale dreht. Das geht aus der siebten Studien-Ausgabe der Johannes Gutenberg-Universität Mainz hervor. So hoch war der Wert demnach noch nie.Die Ergebnisse zu der Frage hatten sich in den vergangenen Erhebungen in einer Spanne zwischen 28 und 44 Prozent bewegt. 2019 etwa waren es nur 43 Prozent gewesen. Werte für die "Langzeitstudie Medienvertrauen" sind erstmals 2008 erfasst worden, dann nach einer Pause ab 2015 für jedes Jahr.

Kritik an Moschee-Shirt von Jay-Z Ein von Jay-Z getragenes T-Shirt mit der Abbildung einer historischen kenianischen Moschee hat Kritik von muslimischen Geistlichen erregt. Das Shirt des kenianischen Designers Zeddie Loky zeigt die Riyadha Moschee in Lamu, die wie die gesamte Altstadt Lamus Weltkulturerbe der Unesco ist. Auf seinem Instagram-Account hatte der Designer ein Foto geteilt, das Musikmogul Jay-Z mit dem T-Shirt in Santa Monica zeigt. Das Direktorium und die Gläubigen der Gemeinde in Lamu "seien verstört und fühlten sich beleidigt" von dem Foto, teilte die Gemeinde in einem offenen Brief an Loky mit. Es sei ein Affront gegenüber den Gläubigen, dem Gründer der Moschee und der muslimischen Gemeinschaft, wenn Träger eines solchen T-Shirts "Bars, Clubs und andere frevelhafte Orte" aufsuchten. Die Gemeinde bat um Respekt für die Moschee und darum, das Porträt der Moschee zu entfernen. Wie das Magazin "Nation" berichtete, entschuldigte sich Loky in einem Brief für die Verwendung des Motivs.

Sänger Paing Takhon in Myanmar festgenommen Der bekannte myanmarische Schauspieler und Sänger Paing Takhon, der sich dem Protest gegen die Militärjunta angeschlossen hatte, ist festgenommen worden. Der 24-Jährige wurde aus dem Haus seiner Mutter in der Wirtschaftsmetropole Yangon abgeführt, wie örtliche Medien berichteten. Über die offiziellen Gründe seiner Festnahme wurde zunächst nichts bekannt. Paing Takhon ist nicht nur in Myanmar, sondern auch im benachbarten Thailand ein Star. Er hat an den Demonstrationen gegen die Militärjunta teilgenommen und übt auch über die Onlinenetzwerke Facebook und Instagram Einfluss aus. Seit dem Militärputsch am 1. Februar finden in Myanmar ständig Massendemonstrationen gegen die Armee statt. Das Militär geht äußerst brutal mit Tränengas, Gummigeschossen und scharfer Munition gegen friedliche Demonstranten vor. Mindestens 580 Menschen wurden bislang bei den Protesten getötet, darunter fast 50 Kinder.

Dramaturg Remsi Al Khalisi geht ans Theater Münster Die designierte Intendantin des Theaters Münster, Katharina Kost-Tolmein, hat ihr Leitungsteam zusammengestellt. Das Haus gab bekannt, dass der Dramaturg Remsi Al Khalisi ab Beginn der Spielzeit 2022 / 2023 die Schauspielsparte leiten werde. Al Khalisi hat unter anderem an der Berliner Schaubühne und am Hans-Otto-Theater Potsdam gearbeitet. Derzeit ist er Chefdramaturg und stellvertretender Intendant am ETA-Hoffmann-Theater Bamberg. Die Tanzsparte am Theater Münster soll die Choreographin Lillian Stillwell übernehmen. Die Oper leitet Intendantin Kost-Tolmein selbst, der amtierende Generalmusikdirektor Golo Berg bleibt in seiner Funktion.