Hacker stehlen sechsstellige Summe von Hochschulen

Montag, 5. Oktober 2020

Mehrere Schweizer Hochschulen sind nach Medienberichten Opfer von Hackerangriffen geworden. Unbekannte drangen mittels Späh-Emails in die Netzwerke der Unis ein und zweigten Lohnzahlungen in insgesamt sechsstelliger Höhe ab, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt der Schweizer "Sonntagszeitung" mitteilte. Die Hacker sollen durch sogenannte Phishing-Emails, die Universitätsangehörige zum Eingeben ihrer Daten aufforderten, Zugang zu den Systemen der Hochschulen erlangt und dort Empfängerkonten für Lohnzahlungen geändert haben. Die Uni-Dachorganisation Swissuniversities bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA die Angriffe, nannte aber keine Details zu Schadenssumme und Zahl der betroffenen Hochschulen.

Der international erfolgreiche Modeschöpfer Kenzo Takada ist tot. Der 81-jährige sei heute in einem Krankenhaus bei Paris an Covid-19 gestorben, teilte ein Sprecher mit. Der japanische Designer hatte von Paris aus unter seinem Vornamen Kenzo weltweit Berühmtheit erlangt. Takada kam1965 nach Frankreich und schuf binnen weniger Jahre ein Modeimperium. Es folgten Modeschauen von New York bis Tokio und der Ausbau der Marke Kenzo zu einem weltweit erfolgreichen Modeimperium. Ab 1988 kreierte der Japaner auch Parfums.

Das erfolgreichste britische Satireformat „Spitting Image" hat nach fast einem Vierteljahrhundert ein Comeback gefeiert. In den 80ern hatte die Puppenshow bis zu 15 Millionen Zuschauer in Großbritannien. Für die Neuauflage wurden über einhundert neue Figuren entwickelt, von Greta Thunberg über Angela Merkel bis hin zu Donald Trump, Boris Johnson und Mark Zuckerberg. Die neuen „Spitting Image"-Folgen sind ausschließlich über den Streamingdienst Britbox zu sehen.

Papst Franziskus hat sich für Qualitätsjournalismus ausgesprochen. Dessen Kennzeichen müsse sein, dass er die Menschenwürde im Blick behalte. In einem Brief an die italienische Zeitungs-Neugründung "Blue and Green" warb der Papst auch für eine "Medienökologie", verstanden als Einsatz der Medien für das Gemeinwohl. Journalisten sollten Bürger sowie wichtige Entscheider in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auf den dringend benötigten ökologischen Wandel aufmerksam machen. Die fortschreitende Umweltzerstörung und die Folgen des Klimawandels fielen sonst vor allem auf die Ärmsten und Schwächsten zurück. Franziskus schrieb, Journalismus müsse sich für die Leidenden in aller Welt einsetzen. Es gehe darum, wirtschaftlichen Fortschritt anders zu begreifen, um "Modelle eines Miteinanders auf Basis von Uneigennützigkeit sowie einer wiedergewonnenen Verbindung zum natürlichen Lebensraum" zu entwickeln.