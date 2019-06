H2O Untiefen des Wassers

Von Olga Hochweis

Zwei Drittel der Erdoberfläche bestehen aus Wasser. (Unsplash / Mohamed Nashah)

Stille Wasser sind tief: Das nehmen wir wörtlich und springen hinein ins kühle Nass – rein musikalisch betrachtet. Aber auch die vielfältige Metaphorik rund um das Wasser kommt ins Spiel.

Pünktlich zum Beginn der Sommerferien in gleich mehreren Bundesländern zeigt sich das Wetter sommerlich heiß. Mit den steigenden Temperaturen wächst auch das Bedürfnis nach Abkühlung. Wasser hat jetzt Hochkonjunktur – in der Dosierung als Getränk genau so wie in der äußerlichen "Anwendung". Seen und Baggerseen sind voll. Manchmal tut´s auch eine Dusche oder ein Eimer kaltes Wasser für die Füße. Wer kann, erholt sich an der Küste. Wasser kühlt und erfrischt. Kaum etwas ist nach einem langen verschwitzten Tag im Büro besser als der Sprung in einen See. Und auch ausgeruht, frühmorgens, ist es ein besonderer Genuss, den Tag schwimmend zu eröffnen.

Mythisches Element

Wenn Wasser ins Fließen kommt, wählt es den Weg des geringsten Widerstands: nachgiebig – stark und sanft zugleich – und in ständiger Veränderung. Das Element Wasser gilt symbolisch als eine Quelle von Weisheit und Tugend. Redewendungen wie "seinen Namen reinwaschen" oder "die Hände in Unschuld waschen" zeugen davon.

Im europäischen Volksglauben gab es die Vorstellung, daß das Wasser göttliche Wesen in sich trage oder von Gottheiten an einen bestimmten Ort gesetzt werde. So entstand die Idee des Wunschbrunnens, der die Wünsche des Menschen in Erfüllung gehen lassen sollte. An vielen Brunnen der Welt, wie etwa der berühmten Fontana di Trevi in Rom gibt es bis heute die Tradition, Münzen in den Brunnen zu werfen, um sich erkenntlich zu zeigen für die etwaige Erfüllung von Wünschen. Den Mund wässrig macht, wie so oft, die Musik – heute rund ums Wasser.

