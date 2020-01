Gymnasiallehrer fordern Plan gegen Lehrermangel

Samstag, 4. Januar 2020

Der amerikanische Schauspieler Martin West ist tot. Wie jetzt durch einen Nachruf der Familie in der "New York Times" bekannt wurde, starb er bereits am Silvestertag im Alter von 82 Jahren. West wirkte in Dutzenden Spielfilmen und Fernsehserien mit. In den 1960er Jahren wurde er durch das Drama "Freckles" bekannt. Außerdem wirkte er in Filmen von Alfred Hitchcock und John Carpenter mit. Im Fernsehen war er untern anderem in Serien wie "Dallas", "Bonanza" und "General Hospital" zu sehen.