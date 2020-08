Kulturnachrichten

Donnerstag, 13. August 2020

Guttenberg hat wieder promoviert Der frühere Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg ist wieder Doktor. Der wegen einer Plagiatsaffäre um seine frühere Doktorarbeit im Jahr 2011 aus der Bundesregierung zurückgetretene frühere CSU-Politiker promovierte erneut. Das sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Den Doktortitel im Fachbereich Philosophie erwarb er an der englischen Universität von Southampton. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung schrieb Guttenberg eine Arbeit über die Historie und Zukunft von Korrespondenzbanken. Seinen ersten Doktortitel hatte Guttenberg an der Universität Bayreuth erworben. Er war ihm wegen der Plagiatsvorwürfe aberkannt worden.

GfdS gegen Gendersternchen Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) rät von der Nutzung des Gendersternchens ab. Die GfdS befürworte zwar grundsätzlich eine diskriminierungsfreie Sprache, das sogenannte Gendersternchen wie bei "Leser*in" stelle aber aus sprachlicher Sicht kein geeignetes Mittel dar. Auch der Unterstrich oder der Doppelpunkt seien nicht mit den amtlichen Regeln deutscher Rechtschreibung vereinbar. Die GfdS bemängelte etwa, dass die Verwendung zu einer uneinheitlichen Rechtschreibung führe. Auch sei unklar, wie Worte wie "Leser*in" ausgesprochen werden sollen. Zudem entstünden bei der Verwendung grammatisch falsche Formen wie "Ärzt*in". Die vom Bund geförderte Einrichtung betonte, orthografische und grammatische Richtigkeit, sowie Einheitlichkeit, Lesbarkeit und die Verständlichkeit eines Texts stünden an erster Stelle.

Nobelpreisträgerin fordert Lukaschenkos Rücktritt Die weissrussische Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch hat den autoritär regierenden Präsidenten Lukaschenko zum Rücktritt aufgefordert.

Im Interview mit einem belarussischen Radiosender sagte die 72-Jährige, aus ihrer Sicht habe die Regierung dem Volk den Krieg erklärt. Polizisten hätten auf ein Auto geschossen, in dem sich ein kleines Kind befunden habe, eine schwangere Frau geschlagen und Frauen mit Blumen in den Händen attackiert. Die Schriftstellerin führte dieses Vorgehen der Polizei auf Anweisungen des Staatschefs zurück. Der solle sich verziehen, bevor es zu spät sei, so Alexijewitsch. Sie plädierte für ein „Komitee der nationalen Rettung“, das nach seinem Rücktritt das Land führen solle. Lukaschenko, der seit 26 Jahren autoritär regiert, war eine sechste Amtszeit zugesprochen worden. Beobachter vermuten Wahlbetrug.

Kulturstiftung gibt fünf Millionen für digitalen Austausch Die Kulturstiftung des Bundes unterstützt mit fünf Millionen Euro Projekte für einen besseren digitalen Austausch im Kulturbereich. Kontakt und Austausch mit dem Publikum seien für Kultureinrichtungen der Schlüssel zum Erfolg, sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) am Donnerstag in Berlin. In der derzeitigen Krise sei das eine große Herausforderung. Das Programm "dive in" richtet sich daher bundesweit an Kulturinstitutionen aller Sparten sowie an Gedenkstätten, Bibliotheken, Soziokulturelle Zentren, Archive mit Archivgut in künstlerischen Sparten und an Festivals. Gefördert werden digitale Formate wie beispielsweise Apps, Games, Virtual Reality oder interaktive Webseiten.

Mailand: Modehäuser planen Rückkehr auf den Laufsteg Mehrere renommierte Modehäuser wollen bei der Mailänder Fashion Week im September ihre Kreationen wieder persönlich vorstellen - und nicht mehr virtuell. Giorgio Armani, Fendi, Prada und Versace zählen zu jenen, die laut dem Kalender der Milan Fashion Week wieder Models vor Publikum über den Laufsteg schicken wollen. 28 teilnehmende Modehäuser planen demnach, ihre Kollektionen für Frühjahr/Sommer 2021 persönlich zu präsentieren. Natürlich gibt es aber auch Corona-Auflagen. Sicherheitsabstände sollen eingehalten und Masken getragen werden. Weniger Gäste als üblich werden deshalb auch die Modeschauen miterleben können. An der Fashion Show von 23. bis 28. September wollen neben den 28 präsenten Modehäusern auch 24 virtuell teilnehmen.

Lit.Cologne sagt auch die Nachholtermine ab Das größte Literaturfestival Europas, die Lit.Cologne, muss auch die für den Herbst geplanten Nachholtermine absagen. Die allgemeinen Corona-Schutzmaßnahmen würden bis auf Weiteres keine Veranstaltungen dieser Größenordnung zulassen, erklärten die Organisatoren. Zwar seien viele Spielstätten wieder geöffnet, aber nur mit sehr reduzierten Kapazitäten. Man sehe keinen fairen Weg, allen Kartenbesitzern Zutritt zu gewähren. Die Lit.Cologne sollte ursprünglich im März stattfinden, die Corona-Pandemie verhinderte das. Für knapp 50 von insgesamt 220 Veranstaltungen wurden alternative Termine im Herbst geplant. Jetzt soll das Festival im Sommer 2021 stattfinden.

Hilferuf: Britische Wahrzeichen rot angestrahlt Mit nächtlicher roter Beleuchtung haben Kunststätten und andere bekannte Orte in Großbritannien auf die coronabedingte Krise der Kulturszene aufmerksam gemacht. In Anlehnung an das Motto "Red Alert" (Alarmstufe Rot) erstrahlten in London unter anderem Wahrzeichen wie die Galerie Tate Modern, die Millennium Bridge, das Southbank Centre und die Waterloo Bridge in rotem Licht. Mit der vom Branchenverband Plasa ins Leben gerufenen Aktion fordern Kulturschaffende auch finanzielle Unterstützung von der Regierung. Nach Angaben der Veranstalter sind mehr als eine Million Kulturschaffende in der Branche gefährdet, davon sollen rund 70 Prozent Freiberufler sein.

DJV mahnt deutsche Journalisten zur Vorsicht in Belarus Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) zeigt sich entsetzt über die Gewalt in Belarus gegen Journalisten nach der Präsidentschaftswahl. In der Nacht zu Mittwoch seien wiederholt in- und ausländische Journalisten mit Schlagstöcken verletzt und zeitweise inhaftiert worden, erklärte der Verband in Berlin. Deutsche Journalisten ruft der DJV zu "äußerster Vorsicht" auf. Die Polizei ginge auch gezielt gegen Kamerateams vor, zerstöre Stative und zerre Speichermedien aus den Kameras. Bei der Präsidentschaftswahl in Weißrussland erhielt Präsident Alexander Lukaschenko nach offiziellem Wahlergebnis rund 80 Prozent der Stimmen. Das Ergebnis wird von Beobachtern angezweifelt.

Bude will documenta-Institut für Stadtgesellschaft Der Gründungsdirektor des künftigen documenta-Instituts in Kassel, Heinz Bude, will die Einrichtung nach eigenen Worten auch zu einem Versammlungsort der Stadtgesellschaft machen. Dies sei neben der Beherbergung des documenta-Archivs und der Ansiedlung eines Forschungsinstituts für Ausstellungsstudien eine der drei Säulen, auf denen die neue Einrichtung ruhen solle, erklärte der 66-jährige Soziologe bei seiner Vorstellung in Kassel. Die hessische Kunstministerin Angela Dorn (Grüne) bezeichnete Budes Amtsantritt als großen Schritt hin zur Realisierung des documenta-Instituts. Die Berufung einer endgültigen Leitung werde zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.