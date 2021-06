Hitlergruß vom Nachbarn, rassistische Beschimpfungen: In Sachsen-Anhalt gebe es auf der Straße wieder eine offen rechte Vorherrschaft, sagt Katharina Warda. Die nicht-weiße Deutsche wuchs dort auf und hat vor der Wahl die alte Heimat besucht. Mehr

Alltagsrassismus in Sachsen-Anhalt

Mit der Initiative "Better Birth Control" setzt sich Jana Pfenning für geschlechtergerechte und nebenwirkungsfreie Verhütungsmittel ein. Inzwischen wollten sich auch Männer an Verhütung beteiligen, sagt sie. Doch es fehle an Geld zur Erforschung neuer Mittel.Mehr