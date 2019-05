Kulturnachrichten

Freitag, 31. Mai 2019

Guterres mit Karlspreis ausgezeichnet Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, hat in Aachen den diesjährigen Karlspreis erhalten. Der frühere portugiesische Ministerpräsident bekommt die Auszeichnung für eine Neubelebung und Festigung der multilateralen Zusammenarbeit auf Grundlage der Werte der EU. Der spanische König Felipe VI. würdigte Guterres als großen Europäer und Weltbürger. Er vermittelte in den Konflikten um Osttimor und in Angola. 2005 wurde er zum UN-Hochkommissar für Flüchtlinge ernannt und übte dieses Amt bis 2015 aus. Der Aachener Karlspreis wird seit 1950 an Menschen und Institutionen verliehen, die sich um die Einigung Europas verdient gemacht haben.

Rheinoper-Intendantin Eva Kleinitz gestorben Mit nur 47 Jahren ist die Generalintendantin der Straßburger Oper, Eva Kleinitz, "nach schwerer Krankheit" verstorben. Das teilte die Oper mit. Kleinitz wurde 1972 in Langenhagen geboren, studierte unter anderem Musikwissenschaften an der Universität des Saarlandes. Sie arbeitete an verschiedenen Opernhäusern in Europa und war ab 2011 Operndirektorin der Oper Stuttgart. 2013 wurde Kleinitz als erste Frau zur Präsidentin von Opera Europa gewählt. Seit 2016 war sie die Generalintendantin der Opéra national du Rhin in Straßburg.

Gucci für Recht auf Abtreibung Die italienische Luxusmarke Gucci hat bei einer Modenschau in Rom ein Statement für das Recht auf Abtreibung gemacht. Kreativdirektor Alessandro Michele zeigte am Dienstag in den Kapitolinischen Museen in Rom ein Kleid mit einem aufgestickten Uterus, einen Blazer mit dem feministischem Slogan "My body my choice" ("Mein Körper, meine Entscheidung") und einen Pullover mit der Aufschrift 22.05.1978. An diesem Tag wurde in Italien ein Gesetz verabschiedet, das die Abtreibung bis zum 90. Tag der Schwangerschaft nach einem Beratungsgespräch legalisierte. In dem katholisch geprägten Land kochen immer wieder Debatten über Schwangerschaftsabbrüche hoch - auch der Papst spart nicht mit klaren Worten gegen die Abtreibung. Aufgeladen ist das Thema zurzeit insbesondere in den USA, wo über striktere Abtreibungsgesetze in einigen Bundesstaaten diskutiert wird.