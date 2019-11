Günter Stüttgen und das "Wunder vom Hürtgenwald" Die den Schrecken des Krieges kennen

November 1944, Hürtgenwald in der Eifel. Der deutsche Truppenarzt Günter Stüttgen handelt mehrstündige Kampfpausen aus, um verwundete Soldaten zu versorgen, auch die amerikanischen. Erst in den 1990er-Jahren erfährt die Öffentlichkeit von den Taten des "German doctor" und dem "Miracle of Hurtgen Forest".