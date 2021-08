Gruppe Neue Musik „Hanns Eisler“, Leipzig Import und Export

Vorgestellt von Florian Neuner

Der koranische Komponist Isang Yung 1972 in Berlin (imago / ZUMA / Keystone)

Die Gruppe Neue Musik „Hanns Eisler“ war ein Leipziger Ensemble, dem die zeitgenössische Musik in der DDR wesentliche Impulse verdankte. Neben ostdeutscher Avantgarde präsentierte sie internationale Tendenzen avancierten Musikdenkens.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten avancierte die Gruppe Neue Musik "Hanns Eisler" (1970 bis 1993) schließlich sogar zu einem kulturellen Aushängeschild der DDR. Die Leipziger Musiker gastierten bei Festivals wie dem Steirischen Herbst in Graz oder den Wittener Tagen für neue Kammermusik. Rundfunkaufnahmen kamen häufiger in Köln zustande als in Leipzig. Während das Ensemble im westlichen Ausland mit DDR-Komponisten gefragt war, sorgte es gleichzeitig für den Import von westeuropäischer und US-Avantgarde in die Konzertsäle der DDR.

Internationaler Austausch

Komponisten wie Luca Lombardi, der Meisterschüler von Paul Dessau war, und Dieter Schnebel schrieben Stücke für die Gruppe Neue Musik "Hanns Eisler" – letzterer ein Duo für die beiden Ensemble-Gründer Burkhard Glaetzner und Friedrich Schenker. Aber auch der deutsch-koreanische Komponist Isang Yun widmete den Leipziger Musikern 1990 ein Kammerkonzert. Wie aufgeschlossen die Gruppe von Anfang an für West-Avantgarde war, bezeugt etwa eine Aufführung von Frederic Rzewskis "Coming together" aus dem Jahr 1971.

Aufnahmen der Gruppe Neue Musik "Hanns Eisler", Leipzig

(3/3) Internationaler Ausblick



Luca Lombardi

"Gespräch über Bäume" (1976)

für 9 Spieler



Isang Yun

Kammerkonzert Nr. 2 (1990)



Dieter Schnebel

"Sisyphos" (1990) für 2 Bläser



Frederic Rzewski

"Coming together" (1971)

für Ensemble und Sprecher (Text: Sam Melville)



Burkhard Glaetzner, Klarinette

Friedrich Schenker, Posaune

Gerhard Erber, Sprecher

Gruppe Neue Musik "Hanns Eisler", Leipzig

Leitung: Christian Münch, Friedrich Goldmann