Kulturnachrichten

Mittwoch, 26. Mai 2021

Grundsteinlegung für "House of One" Synagoge, Moschee und Kirche in einem soll das "House of One" werden. Zur Grundsteinlegung des bundesweit einmaligen "Bet- und Lehrhauses" von Juden, Christen und Muslimen wird am Donnerstag auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble erwartet, wie die Trägerstiftung ankündigte. Der Name „House of One" („Haus des Einen) bezieht sich auf den Glauben der beteiligten Religionen an einen Gott. Träger des Projekts sind die evangelische Kirchengemeinde Sankt Petri-Sankt Marien, die Jüdische Gemeinde zu Berlin, das Abraham Geiger Kolleg und der muslimische Verein Forum Dialog. Die Arbeiten werden auf vier Jahre und die Kosten auf 47 Millionen Euro veranschlagt. Davon trägt der Bund 20 Millionen Euro, das Land Berlin steuert zehn Millionen Euro bei. Spenden und weitere Zuwendungen erbrachten bislang neun Millionen Euro, knapp acht Millionen Euro will die Stiftung noch einwerben.

Humboldt Forum öffnet Mitte Juli Das Berliner Humboldt Forum will Mitte Juli seine Türen für Besucherinnen und Besucher öffnen. Das kündigte es am Dienstag an. Wegen der Corona-Beschränkungen ist das Forum bislang nur digital zugänglich. Das Gebäude sei aber seit Dezember betriebsbereit, betonte die Kultureinrichtung. Damit reagierte sie auf eine Auflistung noch nicht beseitigter Mängel in der "Süddeutschen Zeitung" vom Mittwoch. Das Blatt berichtet über einen Brief von Bauvorstand Hans-Dieter Hegner an das für die Ausführung zuständige Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. Die Mängel machten einen "geregelten Betrieb unmöglich und gefährden das bereits eingebrachte Kulturgut", zitierte die SZ. Auch eine übergreifende Sicherheitsarchitektur für die IT-Infrastruktur werde vermisst. Das Humboldt-Forum teilte dazu mit, die für den Sommer geplante Eröffnung werde "durch teilweise noch laufende Arbeiten der Restmängelbeseitigung nicht gefährdet".

Remarque-Friedenspreis erst wieder 2023 Die Stadt Osnabrück will die Verleihung des Erich-Maria-Remarque-Friedenspreises wegen der andauernden Corona-Pandemie in diesem Jahr aussetzen. Die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung werde erst wieder 2023 vergeben, teilte die Stadt mit. Die Ehrung solle dann in die Feierlichkeiten zum 350. Jubiläum des Westfälischen Friedens und zum 125. Geburtstag Erich Maria Remarques eingebunden und umfangreicher gestaltet werden. Der nach dem weltberühmten Anti-Kriegs-Autor Erich Maria Remarque benannte Preis wird seit 1991 alle zwei Jahre verliehen. Zu den Ausgezeichneten zählen Lew Kopelev, Uri Avnery, Arsli Erdogan und Swetlana Alexijewitsch.

Arabischer Booker-Preis für Dschalal Bardschas Der jordanische Schriftsteller Dschalal Bardschas hat mit einem Roman über einen schizophrenen Zeitungsverkäufer den wichtigsten arabischen Literaturpreis gewonnen. Er erhalte den Internationalen Preis für Arabische Romanliteratur für sein Werk "Dafatir al Warrak" (etwa: "Notizhefte des Buchhändlers"). Der Roman zeichne sich durch reiche, verfeinerte Sprache und dichte, packende Handlung aus, so die Jury. Die mit 50 000 US-Dollar dotierte Auszeichnung wurde 2007 ins Leben gerufen mit dem Ziel, arabischer Literatur international mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Finanziert wird der Preis von der Tourismus- und Kulturbehörde von Abu Dhabi. Unterstützend wirkt die Organisation des Booker Preises in London mit. Der IPAF ist deshalb auch als arabischer Booker-Preis bekannt.

"Haus am Horn" erhält Europäischen Kulturerbepreis Das "Haus Am Horn" in Weimar wird in diesem Jahr mit dem Europäischen Kulturerbepreis ausgezeichnet. Das weltweit erste Gebäude im Bauhaus-Stil erhält die Ehrung in der Kategorie "Erhaltung", wie die EU-Kommission und der Denkmalschutzverbund "Europa Nostra" mitteilten. Insgesamt wurden 24 beispielhafte Leistungen im Bereich des kulturellen Erbes aus 18 Ländern in Europa prämiert. Das "Haus Am Horn" ist das erste und einzige Architekturbeispiel, das vom Bauhaus in Weimar realisiert wurde. Errichtet wurde es zur Bauhaus-Ausstellung 1923 als Versuchshaus. Seit 1996 gehört das Gebäude zum Unesco-Welterbe.

Architekt Ole Scheeren ausgezeichnet Der deutsche Stararchitekt Ole Scheeren ist für den Hochhauskomplex "DUO" in Singapur mit einem renommierten Preis für das weltweit beste Einzelprojekt des Jahres ausgezeichnet worden. Eine internationale Jury des Rats für Hochhäuser und urbanes Wohnen würdigte auf einer Konferenz in Chicago den sozialen, kulturellen und umweltfreundlichen Beitrag des Gebäudes im städtischen Raum. Das Projekt besteht aus zwei 180 Meter hohen Hochhäusern mit Wohnungen, Büros und einem Hotel, verbunden durch eine Plaza. Die konkaven Gebäude mit bepflanzten Dächern sind so ausgerichtet, dass Windströme in dem subtropischen Klima für Kühlung in Außenbereichen sorgen. Als erstes Gemeinschaftsvorhaben zwischen den Regierungen Malaysias und Singapurs hat das Projekt auch politische Symbolik. Scheeren ist auch bekannt für den preisgekrönten Tower von Chinas Staatsfernsehens CCTV und baut gerade in Frankfurt am Main den Riverpark Tower.