Kulturnachrichten

Montag, 26. November 2018

Grundgesetz erscheint als Magazin Jung und Alt und Arm und Reich sollten es lesen, so der Verleger Das Grundgesetz erscheint in Magazinform. Der vollständige Originaltext kommt nächste Woche als Zeitschrift an den Kiosk, rechtzeitig vor dem Jubiläum am 23. Mai 2019: Dann wird die Verfassung der Bundesrepublik 70 Jahre alt. Die neue Ausgabe soll den Text des Grundgesetzes, ergänzt um Fotos und Infografiken, leicht lesbar und modern präsentieren, teilte der Journalist und Medienunternehmer Oliver Wurm in Hamburg mit. Er hat das Projekt "Das Grundgesetz als Magazin" zusammen mit dem Designer Andreas Volleritsch angeschoben. Die gedruckte Auflage beträgt zum Start 100 000 Exemplare. Für das Magazin gebe es keine spezifische Zielgruppe, sagt Wurm: "Jung und Alt sollten es lesen, Arm und Reich, Professoren und Arbeiter."

NDR bekommt gestohlenen Nolde zurück Ein weiteres Nolde-Gemälde bleibt weiter verschwunden Der Norddeutsche Rundfunk hat das Ölgemälde "Sonnenblumen" von Emil Nolde zurückerhalten, das ihm 1979 in Hamburg gestohlen worden war. Im Mai 2017 habe sich die Besitzerin gemeldet und das Gemälde für 20.000 Euro "Finderlohn" an den NDR zurückgegeben, sagte NDR-Intendant Lutz Marmor. Der Wert des Bildes wird auf eine Million Euro geschätzt. Es soll erstmals im April 2019 in Hannover öffentlich gezeigt werden. Ungewöhnlich an dem Raub 1979 im Hamburger Funkhaus war, dass es keine Einbruchsspuren gab. Außerdem wurde das Nolde-Aquarell "Landschaft mit Bauernhaus" gestohlen, das bislang noch nicht wieder aufgetaucht ist. Eine Berliner Anwältin hatte sich im März 2017 beim NDR gemeldet, um über eine mögliche Rückgabe zu verhandeln. Angeblich soll die Besitzerin das Gemälde von einem Freund ihres verstorbenen Mannes geschenkt bekommen haben, der Mitarbeiter beim NDR war und ebenfalls verstorben ist.

Carillons läuten europaweit für Klimaschutz Komponist Klaus Wüsthoff hat dafür eine Klimaglocken-Melodie geschaffen Carillons in ganz Deutschland und Europa sollen in den nächsten Wochen für den Klimaschutz läuten. Initiator der Kampagne ist der Berliner Komponist Klaus Wüsthoff, der dafür eigens eine Klimaglocken-Melodie geschaffen hat, kündigten der Deutsche Musikrat und der Deutsche Tonkünstlerverband in Berlin an. Der 96-jährige Komponist von Orchester- und Chorwerken und Erfinder von Werbemelodien der 60er und 70er-Jahre ist einem breiten Publikum als Schöpfer des Jingle der ZDF-"heute"-Sendung bekannt. Der 1922 geborene Wüsthoff habe in seinem Leben Krieg und Katastrophen überlebt. Nun möchte er dabei helfen, die absehbare Klimakatastrophe zu verhindern, heißt es. Ein Carillon (französisch: Turmglockenspiel) ist ein spielbares, großes Glockenspiel, das mittels einer Klaviatur durch einen Spieler oder mechanisch etwa über eine Walze gespielt werden kann. In Deutschland gibt es derzeit 43 Carillons.

Schuster bleibt Präsident des Zentralrats der Juden Einstimmig für weitere vier Jahre gewählt Josef Schuster bleibt Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Das Präsidium wählte ihn im Rahmen einer nicht-öffentlichen Versammlung in Frankfurt einstimmig für eine weitere vierjährige Amtszeit, wie der Zentralrat mitteilte. Schuster hat das Ehrenamt seit 2014 inne. "Auch in Zeiten eines wachsenden Antisemitismus lassen wir uns nicht entmutigen", erklärte Schuster nach seiner Wiederwahl. "Wir werden unseren Beitrag zu einem toleranten und weltoffenen Deutschland leisten." Als Vizepräsidenten wurden der Offenbacher Diplom-Ingenieur Mark Dainow und Abraham Lehrer aus Köln, der Geschäftsführer eines Softwareunternehmens ist, in ihren Ämtern bestätigt. Das Präsidium des Zentralrats hat neun Mitglieder, die für je vier Jahre gewählt werden.