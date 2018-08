Kulturnachrichten

Sonntag, 19. August 2018

Grütters will Verlagspreis ausloben Kulturstaatsministerin will Verlagsszene den Rücken stärken Kulturstaatsministerin Monika Grütters will angesichts der schwierigen Lage auf dem Buchmarkt kleine und mittlere Verlage stärken. "Nach dem großen Erfolg mit dem Deutschen Buchhandlungspreis arbeiten wir als Bund daran, auch einen Verlagspreis auszuloben", sagte Grütters der Deutschen Presse-Agentur. "Das würde den Verlagen deutschlandweit den Rücken stärken und Aufmerksamkeit für ihre Arbeit schaffen." Derzeit steht die Verlagsszene nach Einschätzung von Grütters massiv unter Druck. Grund ist vor allem die immer noch ausstehende Anpassung des EU-Urheberrechts an die digitalen Herausforderungen. Zudem müsse weiter um den Erhalt der Buchpreisbindung und die niedrigere Mehrwertsteuer für E-Books gekämpft werden. Fünf Bundesländer haben bereits einen Preis für Verlage. Auch die Kurt Wolff Stiftung zeichnet alljährlich einen unabhängigen Verlag als beispielhaft aus. Sie stehe mit allen Akteuren in Verbindung, um eine gemeinsame Lösung zu finden, so Grütters.

Kunst- und Filmprojekt mit Berliner Mauer geplant Europäischer Zyklus soll im Herbst vorgestellt werden Die Berliner Festspiele planen im Herbst ein Kunst- und Filmprojekt, für das unter anderem die Berliner Mauer symbolisch wieder aufgebaut werden soll. Es sei Teil eines europäischen Zyklus. In Berlin sei im Herbst die Weltpremiere mit dem Titel "Freiheit" geplant, Premieren in Paris mit dem Namen "Brüderlichkeit" und in Londonmit dem Namen "Gleichheit" würden folgen. Zuvor hatte die "Berliner Morgenpost" berichtet, dass für das Großprojekt die Berliner Mauer an prominenten Orten in Berlin Mitte aufgebaut und zum 9. November symbolisch niedergerissen werden solle. Eine Sprecherin der Berliner Festspiele betonte, Genehmigungen bei den Berliner Behörden und Gespräche mit den Anwohnern sowie Partnern für das Projekt seien noch nicht abgeschlossen.

Pergamonmuseum-Ausweichquartier öffnet im Herbst 80 antike Kunstwerke werden zu sehen sein Trotz der Sanierung des Pergamonmuseums ist der weltberühmte Pergamonaltar von November an zumindest teilweise wieder für Besucher zu sehen. Wie die verantwortliche Stiftung Preußischer Kulturbesitz auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, eröffnet dann das Ausweichquartier direkt gegenüber der Museumsinsel. In dem temporären Gebäude sollen rund 80 Kunstwerke aus der antiken Metropole Pergamon zu sehen sein, darunter vor allem der originale Telephos-Fries des Altars. Eine 3D-Visualisierung soll einen Gesamteindruck der riesigen Anlage vermitteln. In einem Rundturm zeigt der Künstler Yadegar Asisi zudem ein riesiges, nach wissenschaftlichen Kriterien überarbeitetes Panorama der Stadt. Die Wiedereröffnung des Pergamonmuseums ist nach erheblichen Verzögerungen frühestens für 2023 geplant.