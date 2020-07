Kulturnachrichten

Dienstag, 14. Juli 2020

Grütters will Preußen-Stiftung reformieren Kulturstaatsministerin Grütters will die Stiftung Preußischer Kulturbesitz innerhalb von drei bis fünf Jahren reformieren. Sie wünsche sich dabei mehr "Mutige als Bremser". Die heute vorgestellte Studie sei ein erster, sehr wichtiger Schritt, um die Stiftung zukunftsfest zu machen. Voraussichtlich im September werde sich wohl der Kulturausschuss des Bundestages mit den Empfehlungen beschäftigen, so Grütters. Sie hatte den Wissenschaftsrat 2018 mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt. Nach zweijähriger Evaluation hat dieser empfohlen, die Stiftung aufzulösen und in vier eigenständige Einrichtungen aufzuteilen.

Publizistin Rachel Salamander erhält Heine-Preis Die Publizistin Rachel Salamander (71) erhält den mit 50 000 Euro dotierten Heine-Preis der Stadt Düsseldorf. Die Literaturwissenschaftlerin habe couragiert maßgeblich zum Wiederaufbau des jüdischen intellektuellen Lebens nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland beigetragen, erklärte die Jury zur Begründung. Mit ihren Buchhandlungen habe sie die jüdischen Autoren, deren Bücher einst verbrannt worden waren, in den Kanon deutscher Literatur zurückgeholt. Die in München lebende Salamander hatte dort 1982 unter dem Namen "Literaturhandlung" eine Fachbuchhandlung für Literatur zum Judentum eröffnet.

Mittlerweile gibt es Zweigstellen in mehreren deutschen Städten. Der seit 1972 vergebene Preis ist nach dem in Düsseldorf geborenen Dichter Heinrich Heine (1797-1856) benannt. Die Auszeichnung soll im Dezember überreicht werden.

Preis der Pressefreiheit an vier Journalisten Als Anerkennung für ihre Arbeit erhalten vier Medienschaffende den diesjährigen Internationalen Preis der Pressefreiheit des US-Journalismusverbands "Committee to Protect Journalists". Die Auszeichnung geht an den Fotojournalisten Shahidul Alam aus Bangladesch, den freiberuflichen iranischen Reporter Mohammad Mosaed, die russische Journalistin Swetlana Prokopjewa sowie an den nigerianischen Zeitungsverleger Dapo Olorunyomi, wie die Nichtregierungsorganisation in New York mitteilte. Die vier seien wegen ihrer Tätigkeit zeitweilig inhaftiert oder vor Gericht gestellt worden. Das 1981 gegründete Komitee zum Schutz von Journalisten setzt sich für verfolgte und drangsalierte Journalisten ein.

Ex-Journalist Safronow wegen Hochverrats angeklagt Unter Protest ist in Russland der frühere Reporter Iwan Safronow wegen angeblichen Hochverrats angeklagt worden. Das bestätigte sein Anwalt in Moskau. Safronow, der früher für die angesehenen Zeitungen "Kommersant" und "Wedomosti" arbeitete, war in der vergangenen Woche festgenommen worden. Angeblich soll er für den tschechischen Geheimdienst gearbeitet und Staatsgeheimnisse an die USA weitergegeben haben. Die Festnahme des 30-jährigen sorgte für einen großen Aufschrei, weil er als kritischer Journalist in Russland bekannt ist. Safronow drohen bei einem Schuldspruch bis zu 20 Jahre Haft. Er wies die Vorwürfe als absurd zurück und betonte, dass er unschuldig sei.