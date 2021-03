Kulturnachrichten

Montag, 8. März 2021

Grütters will eigenes Kulturministerium Die bisher als Staatsministerin agierende Kulturbeauftragte des Bundes, Monika Grütters, hat sich erneut für ein eigenständiges Kulturressort ausgesprochen. "Die bundespolitische Bedeutung der Kultur ist gewachsen", sagte die CDU-Politikerin der "Süddeutschen Zeitung" nach sieben Jahren im Amt. Die unter SPD-Kanzler Gerhard Schröder beim Bund eingerichtete Institution existiert seit 1999. Grütters hatte die Forderung 2005 als damalige Spitzenkandidatin der Berliner CDU für die Bundestagswahl erstmals offen aufgegriffen. Ein Ministerium sei "keine Frage von Macht", sagte sie nun. Es gehe um die Anerkennung durch die Länder und die Einsicht, dass man gemeinsam mehr erreiche. "Es gäbe gute Gründe, das Ressort nach 23 Jahren zu einem Bundesministerium zu machen - dann aber bitte als eigenständiges Haus." Nach dpa-Informationen hat sie für den Fall der Fälle bereits einen repräsentativen neuen Standort im Blick.

Regisseur Christian Stückl erhält Buber-Rosenzweig-Medaille Der Regisseur und Theaterintendant Christian Stückl hat für sein Engagement gegen christlichen Antijudaismus die renommierte Buber-Rosenzweig-Medaille erhalten. Der Münchner Erzbischof Marx sagte in seiner Laudatio in Stuttgart, Stückl trage dazu bei, den christlichen Glauben ohne Antijudaismus zu verkünden und zu leben. Stückl habe zudem die Oberammergauer Passionsspiele "mit Geduld und Ausdauer Zug um Zug überarbeitet". So sei Oberammergau in den letzten Jahrzehnten zu einem kraftvollen Zeichen gegen Antisemitismus geworden. Stückl habe sich darüber hinaus in vielen seiner Inszenierungen mit dem Verhältnis der Religionen zueinander beschäftigt und engagiere sich für eine offene und plurale Gesellschaft. Mit der Preisverleihung am Sonntag wollte man zudem "in diesen unruhigen Zeiten ein deutliches und öffentliches Zeichen gegen Antisemitismus und für ein demokratisches Miteinander setzen", teilte der Deutsche Koordinierungsrat der Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit (DKR) mit.

Deutsche Grammophon setzt sich für Gleichstellung von Frauen ein Der Präsident der Deutschen Grammophon, Clemens Trautmann, hat anlässlich des Weltfrauentags eine positive Tendenz von mehr weiblicher Beteiligung in kreativen Prozessen anerkannt. "Wenn man auf unsere Bühnen, in unsere Museen und Studios schaut, gibt es dennoch noch sehr viel Arbeit und Nachholbedarf, um zu einer wirklichen Selbstverständlichkeit und Gleichberechtigung zu kommen", sagte er dem Deutschlandfunk Kultur. Viel schöpferischer Reichtum und viel Musik sei verloren gegangen, "dadurch, dass Frauen gesellschaftlich das nicht ausleben und nicht kreativ sein konnten oder das unter Pseudonym von männlichen Namen machen mussten", so Trautmann weiter.