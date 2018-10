Kulturnachrichten

Mittwoch, 10. Oktober 2018

Grütters will "Deutschen Verlagspreis" einführen Als "Zeichen für literarische Vielfalt" Kulturstaatsministerin Monika Grütters will einen "Deutschen Verlagspreis" einführen. "Angesichts der angespannten Situation gerade kleinerer und anspruchsvoller Verlage wollen wir ein Zeichen für literarische Vielfalt setzen", erklärte die CDU-Politikerin anlässlich der Frankfurter Buchmesse in Berlin. Die Auszeichnung solle "die gesellschaftliche und kulturelle Bedeutung der unabhängigen Verlage überall in Deutschland stärken und sichtbarer machen". Damit solle ein Beitrag zum Erhalt der kulturellen Infrastruktur in ganz Deutschland geleistet werden, erklärte Grütters. Geplant ist die Vergabe eines Spitzenpreise sowie einer mittleren zweistelligen Zahl von Förderpreisen, hieß es in einer Mitteilung. Das Gesamtbudget solle mindestens so hoch liegen wie beim Deutschen Buchhandlungspreis. Dieser wird den Angaben zufolge mit einer Million Euro pro Jahr gefördert.

Washington Post: Plante Riad Tötung Chaschukdschis? Das gehe aus Informationen des US-Geheimdienstes hervor In der Affäre um ihren vermissten Gastautor Dschamal Chaschukdschi bringt ein Artikel der "Washington Post" die saudischen Behörden in Erklärungsnot. Demnach wurden in Riad schon vor dem Verschwinden des regimekritischen Journalisten Pläne geschmiedet, den 59-Jährigen gefangen zu nehmen und zu verhören- oder sogar zu töten. Das gehe aus Informationen des US-Geheimdienstes hervor, der die Kommunikation zwischen saudischen Regierungsvertretern ausgespäht habe, berichtete die US-Zeitung. Chaschukdschi wird seit einer Woche vermisst. Der Saudi betrat das Konsulat seines Heimatlandes in Istanbul vor mehr als einer Woche, um Papiere für seine Hochzeit abzuholen, kam aber nicht wieder heraus.

Studie: Fast jeder zweite Autor hat Angriffe erlebt Vorfälle haben auch Folgen für das literarische Schaffen Deutschlands Schriftsteller machen sich große Sorgen über die Meinungsfreiheit im Land. Drei Viertel beklagen einer Befragung zufolge die allgemeine Zunahme von Bedrohungen, Einschüchterungsversuchen und hasserfüllten Reaktionen. Gut jeder Zweite hat danach auch Angriffe auf seine eigene Person erlebt - vor allem im Internet. Dies geht aus einer zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse vorlegten Befragung unter 526 Schriftstellern hervor. Die Online-Erhebung wurde im Sommer gemeinsam vom PEN Deutschland und der Universität Rostock initiiert. Von den Angriffen, die 52 Prozent der Befragten auf die eigene Person erlebten, fanden die meisten (37 Prozent) im Cyberspace statt. In 31 Prozent der Fälle wurden außerdem verbale Angriffe im persönlichen Umgang etwa bei Veranstaltungen genannt, in zwei Prozent waren sie körperlicher Art. Die Vorfälle haben der Studie zufolge auch Folgen für das literarische Schaffen. Fast jeder Vierte (23 Prozent), der Angriffe erlebt hat, sei in der Beurteilung von Geschehnissen vorsichtiger geworden. Jeder Fünfte (21 Prozent) schreibe weniger über kritische Themen. Die Zahl derer, die ein Thema aus Sorge vor Übergriffen aufgegeben oder abgegeben haben, ist mit fünf Prozent allerdings gering.

Taylor Swift bei American Music Awards gefeiert Preise auch für Camila Cabello, Rihanna, Khalid und Post Malone Die US-Sängerin Taylor Swift ist bei den American Music Awards als "Artist of the year" ausgezeichnet worden. In der wichtigsten Kategorie setzte sie sich am Abend in Los Angeles unter anderem gegen Drake und Ed Sheeran durch. Weitere Preise erhielt Swift für die Tournee des Jahres, für ihr Album "Reputation" und als beste Pop-/Rock-Sängerin. In einer kurzen Ansprache wies die 28-Jährige auch auf die Bedeutung der Kongresswahlen am 6. November hin. Erst kürzlich hatte sich Swift zum ersten Mal politisch geäußert und erklärt, sie werde für die Demokraten stimmen. In der Kategorie Soul und Rhythm & Blues wurden Rihanna und ihr Kollege Khalid ausgezeichnet. Die US-Kubanerin Camila Cabello gewann mit "Havana" den Preis für den besten Pop-/Rock-Song, zudem wurde die 21-Jährige zur besten Nachwuchskünstlerin gekürt. Der Award für das beste Hip-Hop-Album ging an "Beerbongs & Bentleys" von Post Malone, der auch als bester männlicher Pop-/Rock-Künstler geehrt wurde. In den Country-Sparten gewannen Carrie Underwood und Kane Brown. Die American Music Awards gelten als einer der bedeutendsten Musikpreise in den USA und werden seit 1973 verliehen. Die Nominierungen basieren auf Verkaufszahlen, über die Gewinner stimmen die Fans im Internet ab.

Frankfurter Buchmesse feierlich eröffnet Georgien ist diesjähriges Gastland Mit einem Festakt ist die 70. Frankfurter Buchmesse eröffnet worden. Gäste waren neben dem hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini und Georgiens Ministerpräsident Mamuka Bachtadse. Georgien ist in diesem Jahr das Gastland der Buchmesse.

Bereits am Montagabend wurde die Berliner Schriftstellerin Inger-Maria Mahlke für ihren Roman "Archipel" mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Die Buchmesse in Frankfurt gehört zu den größten der Welt. Mehr als 7300 Aussteller präsentieren bis Sonntag ihre Neuerscheinungen. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 280.000 Besucher zur Buchmesse. Ab Samstag sind die Messehallen auch für Privatbesucher geöffnet.

Madaba soll neues Archäologiemuseum erhalten In italienisch-amerikanisch-jordanischer Zusammenarbeit Die für ihre Mosaike bekannte jordanische Stadt Madaba südwestlich von Amman soll ein neues archäologisches Museum erhalten. Der Standort entsteht in italienisch-amerikanisch-jordanischer Zusammenarbeit, wie das christliche Nachrichtenportal "Abouna" berichtete. Seinen Standort soll das Museum im archäologischen Park in Madaba West erhalten. Nach Museumsangaben wurden in dem Gebiet bei verschiedenen Grabungen über mehrere Jahrzehnte Gebäude aus verschiedenen Epochen freigelegt, darunter der römische Cardo, eine den Märtyrern geweihte Kirche aus byzantinischer Zeit sowie Überreste mehrerer Gebäude aus islamischer Zeit. Teil des Projekts sind demnach die Restaurierung bestehender Gebäude in dem Gebiet sowie der Bau eines neuen Ausstellungsgebäudes. Das von römischen Architekten des Studio Strati entworfene Museum soll eine Sammlung von Artefakten von allen archäologischen Stätten der Region erhalten.

Historiker werfen Gauland Parallelen zu Hitler vor Gauland wies die Anschuldigungen zurück Namhafte Historiker sehen in einem Zeitungsbeitrag von AfD-Chef Alexander Gauland rhetorische Parallelen zu einer Rede Adolf Hitlers. Duktus und Argumentation seines Gastbeitrages in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vom 6. Oktober erinnerten an eine Rede Hitlers von 1933 in Berlin-Siemensstadt, schreibt der renommierte Antisemitismus- und NS-Forscher Wolfgang Benz in einem Gastbeitrag für den Berliner "Tagesspiegel". Gaulands Text sei "ganz offensichtlich eng an den Hitlers geschmiegt". Es handele sich nicht um ein Plagiat, aber um eine Paraphrase. Gauland selbst wies die Anschuldigungen zurück. Er kenne keine entsprechende Passage von Hitler, sagte er dem "Tagesspiegel".