Kulturnachrichten

Dienstag, 23. Juni 2020

Grütters verteidigt Corona-Hilfen für Kultur Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hat das Corona-Hilfspaket "Neustart Kultur" für soloselbständige Kreativschaffende gegen Kritik verteidigt. Es handle sich hier um ein fast bedingungsloses Grundeinkommen, sagte Grütters dem Berliner "Tagesspiegel". Das Hilfspaket für die Kultur hat ein Volumen von einer Milliarde Euro und ist Teil des 130-Milliarden-Konjunkturprogramms, das die Bundesregierung zur Bewältigung der Corona-Krise aufgelegt hat. Damit bekomme die Kultur im Rettungspaket prozentual deutlich mehr Geld, als der Anteil der Kultur am Bundeshaushalt in normalen Zeiten sei, betonte Grütters. Für Zuschüsse müssten sich Soloselbstständige - anders als bei Hartz IV - nicht arbeitslos melden und einen Job suchen.

Gerda-Henkel-Preis geht an Historikerin Lorraine Daston Die US-amerikanische Wissenschaftshistorikerin Lorraine Daston erhält den mit 100.000 Euro dotierten Gerda-Henkel-Preis. Sie gehöre "zu den weltweit renommiertesten Vertreterinnen und Vertretern ihres Faches", teilte die Gerda-Henkel-Stiftung mit. Mit philosophischen und historischen Fragestellungen untersuche die Historikerin "grundsätzliche Kategorien der Wissenschaft" wie "Naturgesetz" oder "Objektivität", begründete die Jury ihre Wahl. Daston gelinge es, ihre Forschungen etwa zum Wahrheitsbegriff in der Wissenschaft in aktuelle Debatten einzubringen. In einer Zeit, "in der Wert und Glaubwürdigkeit wissenschaftlicher Erkenntnis auf ganz unerwartete Weise relativiert oder auch grundsätzlich in Frage gestellt werden", komme ihren Forschungen "höchste Bedeutung und Aktualität zu". Von 1995 bis 2019 leitete Daston das Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin.

"Batman"-Regisseur Joel Schumacher gestorben Der amerikanische Regisseur und Drehbuchautor Joel Schumacher, der unter anderem durch "Batman"-Filme bekannt wurde, ist tot. Er starb im Alter von 80 Jahren in New York, wie sein Sprecherteam mitteilte. Schumacher drehte Filme wie "Falling Down" und die Comic-Verfilmungen "Batman Forever" und "Batman & Robin". Außerdem inszenierte er die beiden John-Grisham-Bestseller "Die Jury" und "Der Klient". Schon mit seinem dritten Regieprojekt "St. Elmo's Fire - Die Leidenschaft brennt tief" war Schumacher 1985 in Hollywood aufgefallen. Seinen letzten Spielfilm drehte er im Jahr 2011. In dem Verbrecherdrama "Trespass - Auf Leben und Tod" übernahmen Nicolas Cage und Nicole Kidman die Hauptrollen.

Russischer Aktivist Wersilow zu 15 Tagen Arrest verurteilt Der russische politische Aktionskünstler Pjotr Wersilow ist zu 15 Tagen Arrest in einer Gefängniszelle verurteilt worden. Er sitze die Strafe dort ab, wo er schon 2018 wegen einer Aktion im Stadion während der Fußball-Weltmeisterschaft den Arrest abgesessen habe, teilte der 32-Jährige in Moskau mit. Diesmal sei er für lautes Schimpfen bestraft worden, schrieb er im Kurznachrichtendienst Twitter. Die Justiz warf ihm offiziell leichtes Rowdytum vor. Er habe öffentlich Schimpfwörter gerufen, hieß es. Wersilow, der auch Herausgeber des kremlkritischen Internetportals Mediazona ist, macht immer wieder durch politische Aktionen mit der Künstlergruppe Woina und der Punkband Pussy Riot auf sich aufmerksam.

New Yorker Naturkundemuseum entfernt Statue Wegen rassistischer Symbolik wird eine Statue des früheren US-Präsidenten Theodore Roosevelt vor dem New Yorker Naturkundemuseum entfernt. Das Monument, das Roosevelt zu Pferd neben einem Indianer und einem Schwarzen zu Fuß zeigt, sei schon seit langem "umstritten" gewesen, erklärte das Museum. "Viele von uns empfinden die Darstellung des Ureinwohners und des Afrikaners sowie ihre Anordnung in dem Monument als rassistisch." Roosevelts Urenkel Theodore Roosevelt IV äußerte Zustimmung. "Die Welt braucht keine Statuen, Relikte einer anderen Zeit, die weder die Werte jenes Menschen widerspiegeln, den sie ehren sollen, noch die Werte von Gleichheit und Gerechtigkeit." Scharfe Kritik kam dagegen von Präsident Donald Trump: "Lächerlich, tut es nicht", schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Forscher machen Entdeckung bei Stonehenge In der Nähe des bekannten Steinkreises Stonehenge haben britische Archäologen ein riesiges prähistorisches Monument entdeckt. Die Fundstätte bestehe aus mindestens 20 riesigen Schächten mit jeweils mehr als zehn Metern Durchmesser und fünf Metern Tiefe, die insgesamt einen Kreis von mehr als zwei Kilometern Durchmesser bilden, teilten die Wissenschaftler mit. Die Schächte seien vermutlich vor 4500 Jahren gegraben worden und befinden sich auf dem Gelände des jungsteinzeitlichen Dorfes Durrington Walls, das gut zwei Kilometer von Stonehenge entfernt liegt. Unter Führung der Universität Bradford machten Experten mehrerer britischer Hochschulen den Fund. Ihrer Einschätzung nach markierten die Schächte womöglich die Grenze einer heiligen Stätte oder aber den Bereich um den Steinkreis Durrington Walls Henge herum.