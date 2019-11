Kulturnachrichten

Donnerstag, 28. November 2019

Grütters vergibt Spielstättenprogrammpreis "Applaus" Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat in Berlin Clubbetreiber und Musikveranstalter mit dem Spielstättenprogrammpreis APPLAUS ausgezeichnet. Die Clubs böten ambitionierte und innovative Livemusikprogramme und jungen, unbekannten Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne, sagte Grütters am Mittwochabend im Festsaal Kreuzberg. Die Initiative Musik vergibt den Preis seit 2013. Als Spielstätten des Jahres wurden das "Quasimodo" in Berlin und das "Café Wagner" in Jena ausgezeichnet. Für das Programm des Jahres wurde "Stage off Limits" aus Münster geehrt. Weitere Preise gingen an Clubs im bayerischen Neuburg an der Donau, ins niedersächsische Buchholz und nach Bremen.

Preis für Rechts- und Islamwissenschaftler Ebert Der Leipziger Islamexperte Hans-Georg Ebert ist für sein wissenschaftliches Wirken und sein Engagment für die islamische Theologie in Deutschland geehrt worden. Der gleichnamigen Preis wurde dem 66-Jährigen am Mittwoch von der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Islamische Theologie und dem Institut für Islamische Theologie der Universität Osnabrück verliehen. Eberts Bemühungen seien als Einsatz für den gesamtgesellschaftlichen Frieden und Zusammenhalt in Deutschland zu sehen - "in einer Zeit, in der islamophobe Grundhaltungen zu einer bedrohlichen gesellschaftlichen Kraft zu werden drohen", hieß es zur Begründung. Ebert lehrte von 1998 bis Juli 2019 als Professor für Islamisches Recht an der Universität Leipzig.

Viele Online-Plattformen haben Datenschutzmängel Online-Plattformen erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGV) oft nur unzureichend. Das geht aus einer Studie im Auftrag des Bundesjustizministeriums hervor. Nicht ansatzweise hätten alle Dienste die Verordnung umgesetzt, und schon gar nicht vollständig, sagte Justizstaatssekretär Billen dem "Handelsblatt". Vor allem bei sozialen Netzwerken und Messenger-Diensten gebe es laut der Studie "eklatante Mängel". Die Universität Göttingen hatte dafür 35 marktrelevante Online-Dienste untersucht, darunter soziale Medien, Online-Shops, Buchungsportale und große Unternehmen.

Plácido Domingo in der Elbphilharmonie gefeiert Plácido Domingo hat am Abend in der Hamburger Elbphilharmonie ein gefeiertes Konzert gegeben. Obwohl er im Verdacht der sexuellen Belästigung steht, gab es für den Opernstar immer wieder lauten Applaus. Mehrere Sängerinnen hatten Domingo im Zuge der "MeToo"-Bewegung teils Jahrzehnte zurückliegende Übergriffe vorgeworfen. Er hat die Beschuldigungen als unzutreffend zurückgewiesen. Im Oktober war Domingo als Chef der Oper in Los Angeles zurückgetreten. Auch an der New Yorker Metropolitan Oper will er nicht mehr auftreten. Die Salzburger Festspiele planen im nächsten Jahr weiter mit ihm.

Friedrichstadt-Palast erinnert an jüdische Wurzeln Der Berliner Friedrichstadt-Palast will ein Zeichen für jüdisches Leben in Deutschland setzen. Er erinnert nun mit einer Fahne an seine Ursprünge. Am 29. November 1919 hatte Max Reinhardt das Große Schauspielhaus gegründet, aus dem später der Friedrichstadt-Palast hervorging. Während des Nationalsozialismus hätten Reinhardt und Theatermacher Erik Charell Deutschland verlassen müssen, sagte Intendant Berndt Schmidt. Die Fahne sei eine Erinnerung an die Wurzeln und ein Bekenntnis zu jüdischem Leben in Deutschland heute. "In diesen Zeiten - mit Anschlägen auf eine Synagoge in Halle und Angriffen auf Rabbiner - denke ich, dass wir es auch unseren Gründern schulden, auf diese Wurzeln hinzuweisen", so Schmidt.

LUX-Filmpreis geht an nordmazedonischen Film Das EU-Parlament hat den Film"Gott existiert, ihr Name ist Petrunya" der nordmazedonischen Regisseurin Teona Strugar Mitevska zum Sieger des diesjährigen LUX-Filmpreises gekürt. Die Auszeichnung zeige deutlich, dass die Gleichbehandlung von Männern und Frauen die Gesellschaft weiterhin stark beschäftige, sagte die SPD-Abgeordnete Petra Kammerevert in Brüssel. Der LUX-Filmpreis wird seit 2007 jährlich vom EU-Parlament vergeben. Aus drei Finalistenfilmen suchen die EU-Abgeordneten den Sieger aus. Sie werden in den 24 EU-Amtsprachen untertitelt und in den Mitgliedstaaten gezeigt.

Britischer Theaterregisseur Jonathan Miller gestorben Der britische Theaterregisseur Jonathan Miller ist tot. Der Star der satirischen Revue "Beyond the Fringe" starb im Alter von 85 Jahren an Alzheimer, wie seine Familie bekannt gab. Miller galt als einer der wichtigsten künstlerischen Persönlichkeiten Großbritanniens. In seiner Karriere war er in Theater, Fernsehen und in der Oper zu sehen. Einige der wichtigsten britischen Institutionen der Kunst und Kultur würdigten Miller für sein Schaffen, darunter das National Theatre und die Royal Opera.