Kulturnachrichten

Mittwoch, 18. November 2020

Grütters sieht Museen bei Sicherheit vor Herausforderungen Nach den Verhaftungen im Zusammenhang mit dem Einbruch im Dresdner Grünen Gewölbe sieht Kulturstaatsministerin Monika Grütters Museen weiterhin erheblichen Gefahren ausgesetzt. "Die brachiale Gewalt und das hochprofessionelle Vorgehen der Täter haben uns schmerzlich vor Augen geführt, vor welch großen Herausforderungen unsere Museen beim Thema Sicherheit stehen", sagte die CDU-Politikerin. Grütters gratulierte den Ermittlungsbehörden zu dem "ermutigenden Fahndungserfolg" bei einem "nicht eben risikoarmen Einsatz". Nach dem spektakulären Kunstdiebstahl vor knapp einem Jahr waren am Dienstag während einer Razzia in Berlin drei Tatverdächtige festgenommen worden. Nach zwei weiteren Verdächtigen wird noch mit Haftbefehl gefahndet.

Bach-Medaille für Pianistin Hewitt Die kanadische Pianistin Angela Hewitt hat die Bach-Medaille der Stadt Leipzig erhalten. Sie ist die erste Frau, die mit der renommierten Auszeichnung geehrt wird, wie das Bach-Archiv Leipzig am Dienstag mitteilte. Die Verleihung erfolgte im Anschluss an ein gestreamtes Festkonzert des Bach-Festes Leipzig mit Johann Sebastian Bachs Goldberg-Variationen in der Thomaskirche. In nahezu allen großen Konzertsälen der Welt habe Hewitt mit zyklischen Aufführungen von Werken Johann Sebastian Bachs maßgeblich dazu beigetragen, die Tastenmusik des Leipziger Thomaskantors weiterhin im Kernrepertoire von Pianisten zu verankern, hieß es in der Begründung der Jury. Auf ihrem Konzertflügel habe sie Maßstäbe in der Bach-Interpretation gesetzt. Die Medaille wird seit 2003 jährlich von der Stadt Leipzig in Anerkennung besonderer Verdienste um das Werk Johann Sebastian Bachs verliehen.

Thomas-Mann-Preis für Nora Bossong Die Bremer Schriftstellerin Nora Bossong ist mit dem diesjährigen Thomas-Mann-Preis ausgezeichnet worden. Die für den 12. November geplante Preisverleihung im Theater Lübeck sei wegen der Corona-Pandemie ausgefallen, teilten die Lübecker Museen mit. Das Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro sei der Autorin überwiesen worden. Der Festakt soll aber im nächsten Jahr nachgeholt werden. Die Auszeichnung der Hansestadt Lübeck und der Bayerischen Akademie der Schönen Künste wird seit 2010 im jährlichen Wechsel in Lübeck und München verliehen.

Investmentfirma kauft Rechte an ersten Taylor Swift-Alben Die Rechte an den ersten Alben von US-Sängerin Taylor Swift sind nach ihren Angaben ohne ihr Wissen an eine Investmentfirma verkauft worden. Ihr Team sei in einem Schreiben darüber informiert worden, schrieb Swift im Onlinedienst Twitter. "Das war das zweite Mal, dass meine Musik ohne mein Wissen verkauft wurde", klagte die erfolgreiche Musikerin. Damit spielte die 30-Jährige auf einen Streit mit Scooter Braun, dem Chef ihres früheren Labels Big Machine, an. Der US-Musikmogul hatte das Label vor mehr als einem Jahrzehnt gekauft und damit mehrheitlich die Rechte an den Master-Aufnahmen von Swifts ersten sechs Alben erworben. Im November 2018 wechselte Swift zu Universal Music. Im November 2019 klagte sie, Big Machine übe eine "tyrannische Kontrolle" über sie aus und hindere sie daran, ihre alten Songs frei zu verwenden. Big Machine wies die Vorwürfe zurück. Laut dem Branchenblatt "Variety" verkaufte Braun die Rechte an den Swift-Werken für 300 Millionen Dollar (253 Millionen Euro).

600 Millionen schon als Coronahilfe an Kultur gezahlt Die von Kulturstaatsministerin Monika Grütters verwaltete Milliarde zur Hilfe für die Kulturbranche in der Covid-19-Pandemie ist zu knapp zwei Dritteln verteilt. Rund 500 Millionen Euro des Programms "Neustart Kultur" seien den für die Vergabe zuständigen Verbänden und Fonds zur Verfügung gestellt worden; zusammen mit dem Ausfallfonds für die Filmbranche und Mehrbedarfen für regelmäßig vom Bund geförderte Einrichtungen seien damit mehr als 600.000 Millionen Euro belegt, teilte Grütters mit. Es sei eine beruhigend Nachricht, dass das Rettungs- und Zukunftsprogramm "Neustart Kultur" in der Kunst- und Kulturbranche auf so große Resonanz treffe, sagt die Ministerin. Bis Mitte Oktober waren über die Breite des Programms rund 20.000 einzelne Anträge gestellt worden.