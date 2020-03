Kulturnachrichten

Donnerstag, 12. März 2020

Grütters sagt Kulturszene Unterstützung zu Kulturstaatsministerin Monika Grütters will Künstler und Kultureinrichtungen bei den Folgen des Coronavirus unterstützen. Man müsse auf unverschuldete Härten und Notlagen reagieren und sie ausgleichen, sagte sie in Berlin. Absagen von Kulturveranstaltungen und spürbarer Besucherrückgang könnten gerade kleinere Einrichtungen und freie Künstlerinnen und Künstler in erhebliche Bedrängnis bringen. Die Kulturlandschaft sei durch Ausfälle schwer gebeutelt. Bundesgeförderte Kultureinrichtungen sollten sich an den Hinweisen des Robert-Koch-Instituts orientieren, so Grütters. Danach seien größere Veranstaltungen abzusagen, besonders solche, die in beengten Räumlichkeiten stattfänden. Bei kleineren Veranstaltungen müsse im Einzelfall geprüft werden, ob eine Durchführung verantwortbar sei. Und Monika Grütters sagte wörtlich: "Wir erkennen in dieser Situation aber auch: Kultur ist nicht ein Luxus, den man sich in guten Zeiten gönnt, sondern wir sehen jetzt, wie sehr sie uns fehlt, wenn wir für eine gewisse Zeit auf sie verzichten müssen".

Rassismus-Vorwürfe: Naidoo muss DSDS-Jury verlassen Der Sänger Xavier Naidoo ist nicht mehr Jury-Mitglied in der RTL-Sendung "Deutschland sucht den Superstar". Das bestätigte ein Sprecher des Fernsehsenders der Deutschen Presse-Agentur. Erst am Nachmittag hatte Naidoo Rassismus-Vorwürfe gegen sich vehement zurückgewiesen. Er reagierte damit auf eine Debatte um ein Video, in dem zu sehen ist, wie er ein Lied mit umstrittenen Textzeilen singt. Naidoo schrieb auf Facebook, seine Aussagen seien absolut falsch interpretiert worden. In den Kommentarspalten zu dem Video hatten zahlreiche Nutzer dem Sänger Rassismus vorgeworfen. Wer das Video wann ins Netz stellte, ist unklar.

Grimme-Preisverleihung fällt wegen Corona aus Die Verleihung der Grimme-Fernsehpreise fällt in diesem Jahr wegen des Coronavirus aus. Es sei derzeit unklar, ob der Festakt zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden werde, teilte das Grimme-Institut mit. Die Verantwortlichen denken demnach auch über eine alternative Form der Würdigung für die 58 Preisträger nach. Sie hätten am 27. März ausgezeichnet werden sollen. Der Grimme-Preis wird seit 1964 im westfälischen Marl verliehen. Benannt ist er nach dem sozialdemokratischen Kulturpolitiker Adolf Grimme.

Katholischer Jugendbuchpreis für Susan Kreller Die Autorin Susan Kreller erhält in diesem Jahr den Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis 2020 für ihr Buch "Elektrische Fische". An den Romanfiguren zeige sich, "wie unterschiedliche Menschen den Begriff Heimat für sich definieren und mit dem Verlust des Zuhauses umgehen", erklärte der Jury-Vorsitzende, der Trierer Weihbischof Robert Brahm, in Bonn. Die Jury empfiehlt das Buch für Jugendliche ab 13 Jahren. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert. In "Elektrische Fische" erzählt Kreller die Geschichte von Emma, die mit ihrer Familie das vertraute Dublin verlassen muss und zu ihren deutschen Großeltern in ein kleines Dorf in Mecklenburg-Vorpommern zieht, sich dort aber fremd frühlt. Susan Kreller wurde 1977 im sächsischen Plauen geboren. Sie lebt mit ihrer Familie in Bielefeld und arbeitet als freie Journalistin und Autorin.

Harvey Weinstein zu 23 Jahren Haft verurteilt Der frühere Hollywood-Produzent Harvey Weinstein ist wegen Sexualverbrechen zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Richter James Burke verkündete das Strafmaß in New York, rund zwei Wochen nachdem eine Jury Weinstein wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung schuldig gesprochen hatte. Die Höchststrafe wären 29 Jahre Haft gewesen. Weinstein war in einem Rollstuhl vor Gericht erschienen. Die Staatsanwaltschaft hatte im Vorfeld noch einmal ausdrücklich eine harte Strafe gefordert. Der 67-Jährige habe jahrzehntelang Frauen missbraucht und zeige bislang keine Reue. Die Verteidigung hat bereits Berufung angekündigt.

Kehlmann plädiert für Woody-Allen-Buch bei Rowohlt Der Schriftsteller Daniel Kehlmann hat sich für die Veröffentlichung der Memoiren von Woody Allen im Rowohlt Verlag ausgesprochen. "Sollte ausgerechnet das Buch des bedeutendsten jüdischen Filmregisseurs der Nachkriegszeit hierzulande untersagt werden?", schrieb Kehlmann in einem Gastbeitrag für die Wochenzeitung "Die Zeit". Namhafte Rowohlt-Autoren hatten das Hamburger Haus zuvor aufgefordert, auf die Veröffentlichung zu verzichten. Kehlmann, der ebenfalls bei Rowohlt verlegt wird, kritisierte den Protest: Es gebe "ein genuines öffentliches Interesse", diese Memoiren lesen zu können. Gegen Woody Allen liegen seit Jahrzehnten Missbrauchsvorwürfe vor. Der US-Verlag Hachette hatte am vergangenen Wochenende auf die Proteste von Mitarbeitern und der Familie Allens reagiert und das Buch des Filmemachers aus seinem Programm entfernt.