Kulturnachrichten

Montag, 4. Januar 2021

Grütters plant Gedenkstätte zu Weltkriegsverbrechen Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat ein Konzept für eine Gedenk- und Bildungsstätte zu deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg vorgelegt. Das berichtet die "Bild am Sonntag" und beruft sich dabei auf ein dreiseitiges Papier sowie entsprechende Äußerungen der CDU-Politikerin. Demnach soll die Gedenkstätte "die Verbindung von rassenideologischer Eroberungspolitik, Gewaltandrohung, Krieg und Diplomatie" behandeln. An dem Gedenkort soll es mehrere Schwerpunkte geben - etwa zur Sterilisation und Ermordung von Menschen mit Behinderung, kalkuliertem Verhungernlassen, Einsatz von Gaswagen und Gaskammern, Massakern, Massenerschießungen, Zwangsarbeit und dem Zwang zu Kollaboration. Auf diese Weise werde die Geschichte Europas unter deutscher Besatzung "in bisher einmaliger Weise im Zusammenhang dokumentiert und dargestellt". Die Konzeption solle bis Ende des Jahres unter Federführung des Deutschen Historischen Museums erarbeitet werden. Der Bundestag hatte die Bundesregierung im vergangenen Oktober aufgefordert, ein solches Konzept zu erstellen.

Staatstrauer in Portugal wegen Sänger do Carmo Portugal hat für Montag, anlässlich des Todes von Sänger Carlos do Carmo, eine eintägige Staatstrauer ausgerufen. Do Carmo war am Neujahrstag gestorben und ist einer der bekanntesten zeitgenössischen Fado-Sänger. Er galt als "die Stimme Lissabons" und war auch international bekannt. 2014 wurde er für sein Lebenswerk mit dem Latin Grammy Award ausgezeichnet. Er wurde 81 Jahre alt.

Sänger Gerry Marsden gestorben Der britische Musiker Gerry Marsden, der als Sänger der Band Gerry And The Pacemakers in den 60er-Jahren berühmt wurde, ist tot. Das teilte seine Familie am Sonntagabend mit. Der befreundete Radiomoderator Pete Price hatte am Sonntag zuvor über Twitter den Tod Marsdens im Alter von 78 Jahren bekanntgegeben. Zu den berühmtesten Songs der aus Liverpool stammenden Gruppe, deren erste drei Singles in Großbritannien Nummer-eins-Hits wurden, zählt das Lied "You'll Never Walk Alone", das seit Jahrzehnten die Vereinshymne des englischen Fußballmeisters FC Liverpool ist und auch häufig in anderen Fußballstadien zu hören ist. Der FC Liverpool würdigte Marsden am Sonntag bei Twitter. "Gerrys Worte werden für immer bei uns sein. You'll Never Walk Alone", schrieb der Club.

Lehrer pochen trotz Corona auf vollwertiges Abitur Laut einem Bericht der "Welt am Sonntag" fordert der Deutsche Philologenverband für 2021 ein vollwertiges Abitur auch unter Corona-Bedingungen. Die Kultusminister sollten den Ländern dafür mehr Freiheiten gewähren, sagte Verbandschefin Susanne Lin-Klitzing der Zeitung. Man müsste angemessene Terminverschiebungen für die Prüfungen einplanen und den Lehrkräften eine größere Auswahl bei den Prüfungsthemen geben. Außerdem sollten landeseigene neben zentralen Klausurfragestellungen zugelassen werden. Abiturientinnen und Abiturienten bräuchten auf alle Fälle einen vollwertigen Abschluss, so Lin-Klitzing. Am Montag beraten die Kultusminister der Länder über das weitere Vorgehen, am Dienstag die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Dabei wird es auch um die Frage gehen, ob, wann und in welcher Form die Schulen nach dem 10. Januar wieder öffnen.