Kulturnachrichten

Montag, 11. Mai 2020

Grütters: Mehr Corona-Hilfen für die Kultur Die Bundesregierung plant zur Abfederung Corona-bedingter Einnahmeausfälle ein umfangreiches Unterstützungsprogramm für den Kulturbetrieb. Die Verhandlungen mit dem Bundesfinanzminister und dem Parlament liefen dazu auf Hochtouren, schrieb Kulturstaatsministerin Grütters in einem Gastbeitrag für die "Welt am Sonntag". Nach Angaben der CDU-Politikerin stehen zahlreiche Kultureinrichtungen am finanziellen Abgrund. Für viele Künstler gehe es "um die nackte Existenz". In dieser Krise sei "größtmögliche Solidarität gefragt, sowohl von Seiten des Staates, aber auch in unserer Gesellschaft", schrieb die Kulturstaatsministerin. Dass die Bundesregierung von Beginn an gerade an die soloselbstständigen Künstler und Kreativen gedacht habe, sei ihr "eine Herzensangelegenheit" gewesen. Das neue Programm solle über diese Maßnahmen hinausgehen.

Soul-Veteranin Betty Wright gestorben Die amerikanische Soul-Veteranin Betty Wright ist übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge tot. Den Berichten zufolge starb die Grammy-Gewinnerin an Krebs. Sie wurde 66 Jahre alt. Wrights Hit "Clean Up Woman" von 1971, als sie gerade 17 Jahre alt war, habe Funk mit Disco-Musik verbunden und sei eine Inspiration für viele weitere Künstler vor allem in den 70ern gewesen, würdigte die "New York Times" die Soul-Sängerin. Sie habe vielen jüngeren Künstlern bei der Produktion ihrer Alben geholfen, zum Beispiel der britischen Sängerin Joss Stone. Zudem habe sie mit Stevie Wonder, Alice Cooper oder Jennifer Lopez zusammengearbeitet.

Julia Stoschek Collection will Berlin verlassen Nach dem Verlust der Sammlung Flick und dem angekündigten Rückzug von Thomas Olbrichts "me Collectors Room" wird die Hauptstadt mit der Julia Stoschek Collection offenbar erneut ein wichtiges Ausstellungshaus verlieren. Wie die Zeitung "Welt am Sonntag" berichtet, will die Düsseldorferin Stoschek den Mietvertrag für das 2016 renovierte und eröffnete ehemalige Tschechische Kulturzentrum an der Leipziger Straße nicht verlängern. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben verlange eine unverhältnismäßige Mieterhöhung, da ihr Gebäude von außen saniert werde. Dass die Sammlerin in den Umbau und Betrieb des maroden Plattenbaus Millionen gesteckt und der Stadt sogar ein Kaufangebot gemacht habe, interessiere die Behörde angeblich nicht.

Brasilianische Schriftsteller Sant'Anna ist gestorben Der brasilianische Schriftsteller Sérgio Sant'Anna ist tot. Er starb im Alter von 78 Jahren. Der Autor war vor wenigen Tagen mit Verdacht auf eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus in das Hospital gebracht worden. Sant'Anna gilt als wichtiger Vertreter der urbanen, modernen Literatur Brasiliens. Er schrieb Romane, Erzählungen und Kurzgeschichten. Viermal wurde er mit dem wichtigen brasilianischen Literaturpreis Prêmio Jabuti ausgezeichnet. Seine Werke wurden in mehrere Sprachen übersetzt. Auf Deutsch erschienen die Romane "Amazone" und "Die Wahrheit über den Fall Antônio Martin" sowie die Erzählbände "Das kosmische Ei" und "Die Statistin".