Kulturnachrichten

Donnerstag, 30. August 2018

Grütters kritisiert Haltung der Musikbranche Nach Echo-Eklat müsse sich Branche deutlicher zu Texten positionieren Nach dem Skandal bei der Verleihung des Musikpreises Echo hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters eine stärkere Positionierung der Musikbranche gefordert. Die Branche müsse eine Haltung gegenüber Inhalten entwickeln, die die Grenzen der Kunstfreiheit mit zum Beispiel frauenfeindlichen, homophoben oder rassistischen Texten "auf unerträgliche Weise" strapazierten, sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch in Köln. Sie eröffnete dort das Musikfestival "c/o Pop". Die Rapper Kollegah und Farid Bang waren trotz Antisemitismus-Vorwürfen im April mit dem Echo ausgezeichnet worden. Dies hatte schließlich zu seiner Abschaffung geführt. Etliche Musiker hatten zuvor ihre Echo-Preise aus Protest zurückgegeben.

Fotograf Erich Lessing mit 95 Jahren gestorben Zeitzeuge des Nachkriegseuropa Der österreichische Fotograf Erich Lessing ist tot, wie die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) in Wien mitteilte. "Mit Erich Lessing verliert die Welt nicht nur einen herausragenden und vielseitigen Künstler, sondern auch einen außergewöhnlichen Menschen, einen Zeitzeugen und scharfen Beobachter", heißt es in einer Mitteilung der IKG. Lessing fotografierte unter anderem den Ungarn-Aufstand (1956) und wurde mit Bildern zum Wiederaufbau im Kommunismus bekannt. Sein Jugenhobby machte er zum Beruf und verdiente zunächst Geld mit Kindergarten- und Strandfotografien. Während des Zweiten Weltkriegs wurde er bei der britischen Armee als Fotograf verpflichtet. Nach dem Krieg arbeitete Lessing unter anderem für die legendäre Magnum Agentur. Lessing dokumentierte in den 1950er Jahren die politischen und sozialen Ereignisse im Nachkriegseuropa. Auf seinen Bildern hielt er den Besuch Charles de Gaulles in Algerien und die Unterzeichnung des österreichischen Staatsvertrags am Balkon des Belvedere in Wien fest. Später fotografierte Lessing vor allem Musiker, Poeten und andere Persönlichkeiten.

Rund 100 Anzeigen gegen Tiroler Festspiele Vorwurf der illegalen Beschäftigung Nach Vorwürfen wegen angeblicher sexueller Übergriffe des Intendanten haben die Tiroler Festspiele Erl mit weiteren Anschuldigungen zu kämpfen. Es seien rund 100 Strafverfahren gegen die Festspiele anhängig, sagte Kufsteins Bezirkshauptmann der "Tiroler Tageszeitung". Dabei gehe es um den Verdacht der illegalen Beschäftigung von Ausländern und um nicht bezahlte Sozialabgaben. Zuletzt war bekannt geworden, dass den Festspielen bis Januar 2019 nach wiederholten Übertretungen die weitere Beschäftigung von Bürgern aus Nicht-EU-Staaten untersagt wurde. In Erl sind traditionell viele Musiker und Künstler aus Staaten wie Weißrussland beschäftigt. Intendant Gustav Kuhn muss sich seit einigen Monaten gegen Vorwürfe sexueller Übergriffe wehren. Fünf Musikerinnen hatten von "unerwünschten Küssen", dem "Griff zwischen die Beine" und "Mobbing, öffentlicher Bloßstellung, Demütigung und Schikane" berichtet. Der 72-Jährige bestreitet das, lässt aber bis zur Klärung des Falls seine Funktion als künstlerischer Leiter ruhen.

Umstrittener Abbau von Erdogan-Statue in Wiesbaden Hessisches Staatstheater und Biennale reagieren mit Stellungnahmen Mit indirekter Kritik haben das Hessische Staatstheater und die Kuratoren des Kunstfestivals Wiesbaden Biennale auf die Entscheidung der Stadt reagiert, eine überlebensgroße Statue des türkischen Staatspräsidenten Erdogan im Stadtzentrum abbauen zu lassen. Viele Menschen hätten vor der Statue diskutiert, heißt es in einer Erklärung von Theaterintendant Uwe Eric Laufenberg. In der Türkei sei das zurzeit nicht möglich. "In Deutschland ist das möglich und nötig", schreibt Laufenberg, ohne das Vorgehen der Stadt zu kommentieren. Die Kuratoren der Biennale, Maria Magdelena Ludewig und Martin Hammer stellen in ihrer Stellungnahme "in aller Entschiedenheit die Frage nach dem Preis und der Freiheit der Kunst."