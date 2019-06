Kulturnachrichten

Montag, 10. Juni 2019

Grütters für Gratistag in Berliner Bundesmuseen Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) will einem Bericht der "Berliner Morgenpost" zufolge einen Gratis-Besuch pro Monat in den Museen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Dazu gehören 15 Häuser, die dem Bund unterstellt sind, darunter die Museen auf der Museumsinsel oder der Hamburger Bahnhof. Hintergrund ist die Ankündigung von Kultursenator Klaus Lederer (Linke), die Berliner Landesmuseen einen Sonntag pro Monat ohne Eintritt zu öffnen.

Grütters sagte der Zeitung (Sonntag), sollte das umgesetzt werden, zögen die Bundesmuseen "natürlich mit". Sie halte es für wichtig, dass der Staat gerade angesichts der Verwerfungen in der Gesellschaft ein attraktives Angebot mache, in dem sich die Menschen mit der Geschichte auseinandersetzen können, so Grütters. Sie wolle die Ideen im Haushaltsausschuss des Bundestags verhandeln.

Liedermacher Wolfram Eicke ist tot Der norddeutsche Liedermacher und Schriftsteller Wolfram Eicke ist tot. Er sei am Mittwoch in der Ostsee vor seinem Wohnort Haffkrug ertrunken, sagte eine Agentin seines Partners und Freundes Rolf Zuckowski. Eicke wurde 63 Jahre alt. Der gebürtige Lübecker schrieb Kinderlieder, Romane für Jugendliche und satirische Texte für Erwachsene. Sein bekanntestes Stück ist das Musical "Der kleine Tag", für das er zusammen mit Hans Niehaus und Rolf Zuckowski die Musik geschrieben hatte. Die Hörspiel-CD mit dem Musical wurde 2012 mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet. Eicke war auch zunächst Journalist. Er arbeitete drei Jahre beim deutschsprachigen Dienst der BBC in London, dann folgten Stationen bei Rundfunksendern in Berlin, Baden-Baden und Hamburg.

Siebte Phil.Cologne verzeichnet Besucherrekord Das Philosophie-Festival Phil.Cologne hat den Veranstaltern zufolge in diesem Jahr einen Besucherrekord verzeichnet. An den sieben Festivaltagen seien knapp 14.000 Gäste zu den Vorträgen, Streitgesprächen und Diskussionen gekommen, die sich Problemen der Gegenwart und den großen Fragen des Lebens widmeten. Zu den diesjährigen Gästen zählten unter anderem die Politiker Robert Habeck (Grüne) und Annette Schavan (CDU) sowie der Autor und Jurist Bernhard Schlink. Das Festival endet am heutigen Sonntag mit einer Veranstaltung zu dem Thema "Die neue Aufklärung. Woran kann man heute noch glauben?"

Friedrich-Hölderlin-Preis für Anke Stelling Die Schriftstellerin Anke Stelling ist mit dem Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg ausgezeichnet worden. Ihre Prosa analysiere auf hoch sensible Weise die Mittelstandsgesellschaft der Gegenwart, urteilte die Jury. Stellings jüngste Romane "Bodentiefe Fenster", "Fürsorge" und "Schäfchen im Trockenen" bildeten zusammengenommen eine Trilogie moderner Gemeinschaft. Der mit 20.000 Euro dotierte Preis wird seit 1983 jährlich von der Stadt Bad Homburg gemeinsam mit der Stiftung Cläre Jannsen vergeben. Der mit 7.500 Euro dotierte Förderpreis ging an Eckhart Nickel für seinen Roman-Erstling "Hysteria". Sein Text verknüpfe anspielungsreich und mit abgründigem Humor den Biowahn der Zeit mit schwarzer Romantik, lobte die Jury. Der Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg wird jährlich vergeben. Zu den Geehrten zählen etwa Peter Härtling, Sarah Kirsch, Hilde Domin, Martin Walser und Daniel Kehlmann.