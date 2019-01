Kulturnachrichten

Samstag, 12. Januar 2019

Grütters: Friedliche Revolution nicht genug gewürdigt Grütters hofft, dass wegen Einheitsdenkmal nun alle an einem Strang ziehen Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hat moniert, dass die friedliche Revolution vom Herbst 1989 bislang nicht angemessen gewürdigt wurde. Das finde sie nicht richtig, sagte sie der "Berliner Zeitung". Es sei ein Ereignis von welthistorischem Rang gewesen. Die Deutschen würden sich aber schwer damit tun, auch an die freudigen Ereignisse ihrer Geschichte angemessen zu erinnern. Grütters rief dazu auf, nach jahrelangem Hin und Her um ein Einheits- und Freiheitsdenkmal keine Debatten mehr über einen neuen Standort anzuzetteln. Es mache sie traurig, dass das Denkmal nicht zum 30. Jahrestag des Mauerfalls stehen werde. Ende September 2018 hatte der Bund gut 17 Millionen Euro für den Bau des Einheits- und Freiheitsdenkmal in Berlin frei gegeben. Mit der sogenannten Einheitswippe soll an die friedliche Wiedergewinnung der Deutschen Einheit erinnert werden. Die riesige begehbare Waage soll vor dem Berliner Schloss auf dem Sockel des früheren Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmals errichtet werden.

Museum ehrt Gloria von Thurn und Taxis doch nicht Grund seien ihre konservativen Ansichten und der Kontakt zu Steve Bannon Gloria Fürstin von Thurn und Taxis (59) wird nun doch nicht von einem New Yorker Museum für ihre Verdienste um die Kunst geehrt. Nach scharfer Kritik habe das El Museo del Barrio, das sich vor allem mit lateinamerikanischer und karibischer Kunst befasst, entschieden, die Fürstin bei seiner anstehenden Gala zum 50. Jubiläum des Ausstellungshauses nicht zu würdigen, berichtete die "New York Times". Gloria Fürstin von Thurn und Taxis hat sich abfällig über Aids-Erkrankte in Afrika geäußert. Sie engagiert sich außerdem in der katholischen Anti-Abtreibungsbewegung und hat sexuellen Missbrauch in der Kirche relativiert. Sie ist eng mit Steve Bannon befreundet und will mit ihm eine Sammlungsbewegung innerhalb der katholischen Kirche gründen, die sich gegen den als zu liberal wahrgenommen Papst Franziskus richtet. Das Museum hat deshalb entschieden, von Thurn und Taxis nicht zu ehren und auch nicht weiter mit ihr zusammenzuarbeiten. Die Fürstin reagierte betroffen. "Ich bin enttäuscht, wie sehr unsere Gesellschaft gespalten ist und dass es überhaupt keinen Raum für Toleranz zu geben scheint. Meine konservativen religiösen Ansichten haben überhaupt keinen Einfluss auf meine Offenheit gegenüber kultureller Vielfalt und Inklusion."

Streit um gekreuzigten Ronald McDonald in Haifa Kulturministerin Regev fordert die Entfernung des Werkes aus dem Museum In Haifa gibt es Streit um ein Kunstwerk mit einem gekreuzigten Ronald McDonald. Die katholischen Bischöfe Israels forderten die Stadt auf, die als verletzend empfundene Christusdarstellung aus einer Kunstausstellung zu entfernen. Sie betonten zwar das Recht auf Meinungsfreiheit. Auch teile man das Ziel der Ausstellung, die Konsumgesellschaft zu kritisieren. Es sei aber nicht hinnehmbar, dazu "das bedeutendste Symbol der christlichen Religion" zu missbrauchen. Das Kunstwerk "McJesus" des finnischen Künstlers Jani Leinon zeigt das gekreuzigte Maskottchen der Fastfoodkette McDonalds. Das griechisch-orthodoxe Patriarchat forderte die Entfernung mehrerer Kunstwerke, die Christus und Maria darstellen. Neben dem Werk des finnischen Künstlers stießen demnach Christus- und Mariendarstellungen als Barbie und Ken auf Kritik. Von der Stadt Haifa verlangte das Patriarchat eine Entschuldigung. Gestern hatte Christen in Haifa demonstriert und versucht, in das Museum einzudringen, um das Kunstwerk zu entfernen. In der Nacht zuvor war ein Brandsatz auf das Museum geworfen worden. Israels Kulturministerin Regev fordert die Entfernung des Werkes, das die Gefühle von Christen verletze. Es hätte zahlreiche Beschwerden gegeben. Das Museum kündigte an, einen Warnhinweis auf den potentiell verletzenden Charakter der Ausstellung anzubringen.

Japans Literaturstar Murakami ist 70 geworden Der Schriftsteller wurde am 12. Januar 1949 geboren Haruki Murakami gilt als einer der bekanntesten Romanciers der Welt. Mit dem Schreiben begann er 1975 nach seinem Abschluss an der Waseda-Universität, während er eine Jazz-Bar in Tokio führte. Für sein in Japanisch geschriebenes Werk "Hear the Wind Sing" erhielt 1979 den Gunzo-Preis für Nachwuchsautoren. In dem Werk erlebten die Kritiker einen von westlicher Kultur geprägten Autoren, der den Einfluss des Pop auf das moderne Leben thematisierte. Seither hat er eine zahlreiche Romane, Kurzgeschichten und Aufsätze verfasst. Murakamis Werke wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt und zum Teil als Filme oder als Bühnenstücke adaptiert. 2018 war Murakami unter den Finalisten für den Alternativen Literaturpreis der Neuen Akademie in Schweden. Er zog sich allerdings im Vorfeld zurück. Der seit Jahren als Kandidat für den Literaturnobelpreis gehandelte Japaner gab an, er wolle sich ohne Ablenkung durch Preise auf seine Arbeit konzentrieren.

Opernsänger Theo Adam gestorben Bassbariton sang vor allem Partien von Wagner und Strauss Der Opernsänger Theo Adam ist tot. Er starb in einem Dresdner Pflegeheim im Alter von 92 Jahren, wie die Familie bekannt gab. Adam galt als einer der bekanntesten Bassbaritone des 20. Jahrhunderts. Als Jugendlicher erhielt er seine sängerische Grundausbildung im Dresdner Kreuzchor. Nach einem privaten Gesangsstudium führte ihn sein erstes Engagement an die Dresdner Staatsoper. Zwischen 1952 und 1980 sang er alle Wagnerpartien seines Fachs bei den Bayreuther Festspielen. Darüber hinaus hatte er zahlreiche Gastverträge an den renommiertesten Opernhäusern der Welt, darunter die Wiener und Berliner Staatsoper und Covent Garden in London. Kulturstaatsministerin Monika Grütters würdigte Adam als "einen der wenigen deutsch-deutschen Weltstars der Opernbühne".

"Huff Post Deutschland" wird eingestellt Lizenzvergabe an ein anderes Medienunternehmen ist nicht geplant Die Online-Zeitung "Huff Post Deutschland" wird zum 31. März eingestellt. Das teilte das Verlagsunternehmen Burda Forward in München mit. Burda hatte die deutsche Ausgabe der US-amerikanischen "Huffington Post" im Oktober 2013 gestartet. Die Zeitung wollte ihren Lesern neben Informationen auch eine Diskussionsplattform bieten. Herausgeber des deutschen Ablegers der "Huff Post" ist Cherno Jobatey, die Chefredaktion ist derzeit unbesetzt. Wie Burda Forward weiter mitteilte, werden für die 13 Mitarbeiter, die von der Schließung betroffen sind, individuell Lösungen zum weiteren Verbleib im Unternehmen gesucht. Eine Lizenzvergabe der "Huff Post" an ein anderes Medienunternehmen in Deutschland sei nicht geplant, hieß es.

Unmut über Verkauf von royalen Kunstwerken Niederländische Museen fordern Vorkaufsrecht statt Versteigerung In den Niederlanden sorgt die geplante Versteigerung von Kunstwerken aus der Sammlung der Königsfamilie für Unmut. Museen und Politiker fürchten, dass Kulturschätze nun ins Ausland verkauft würden. Die niederländische Regierung lehnte jedoch bisher ein Eingreifen ab, denn dies sei eine Privatangelegenheit. Bei Sotheby's in London und New York sollen Ende des Monats u.a. Porzellan und mehrere Zeichnungen alter Meister versteigert werden. Besonders wertvoll ist eine Zeichnung von Peter Paul Rubens (1577-1640), die auf rund drei Millionen Euro geschätzt wird. Museen, Stiftungen und auch Politiker hatten die königliche Familie aufgefordert, die Kunstwerke niederländischen Museen zum Kauf anzubieten. Bei Auktionen hätten die Museen keine Chance gegen milliardenschwere private Bieter Kunstwerke zu ersteigern, sagte der Direktor des Rotterdamer Kunstmuseums. Das Museum besitzt die größte Rubens-Sammlung der Niederlande. Das Königshaus äußerte sich bislang nicht.

Turmbau der Potsdamer Garnisonkirche verzögert sich Das 1945 zerstörte Wahrzeichen der Stadt soll bis 2021 fertiggestellt werden Der Wiederaufbau des Turms der Garnisonkirche in Potsdam verzögert sich voraussichtlich um ein Jahr. "Ich rechne mittlerweile mit der Fertigstellung bis zum Sommer 2021, sagte der Stiftungssprecher der Garnisonkirche, Wieland Eschenburg, der Deutschen Presse-Agentur. Nach der ursprünglichen Baugenehmigung hätte der Bau bis zum Sommer 2020 fertig sein müssen. Hintergrund seien insbesondere die Verzögerungen beim Bohren der Grundpfeiler für den knapp 90 Meter hohen Turm, sagte Eschenburg. Dies habe einen Zeitverzug von rund sechs Monaten gebracht. Nach der Fertigstellung der Grundplatte erlaube nun das Winterwetter derzeit den Start der Mauerarbeiten nicht.