Kulturnachrichten

Sonntag, 16. Dezember 2018

Grütters fordert Aufarbeitung der Kolonialgeschichte Museen müssen bereit sein, sich offen der Frage einer Rückgabe zu stellen In der Diskussion um die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte haben sich Kulturstaatsministerin Monika Grütters und Michelle Müntefering, Staatsministerin für Internationale Kulturpolitik im Auswärtigen Amt, in einem Gastbeitrag in der FAZ zu Wort gemeldet. Über viele Jahrzehnte sei die deutsche Kolonialgeschichte "ein blinder Fleck in der Erinnerungskultur" gewesen. Museen und Sammlungen müssten bei der Ausstellung von Kulturgütern aus kolonialen Kontexten deren Herkunftsgeschichte darstellen. Außerdem müssten sie bereit sein, sich offen der Frage einer Rückgabe zu stellen.

"Cold War" ist bester europäischer Film "Cold War" ist der große Sieger der European Film Awards Das polnische Liebesdrama "Cold War" von Pawel Pawlikowski ist der beste europäische Film des Jahres. Das gab die Europäische Filmakademie am Samstagabend bei einer Gala in Sevilla bekannt. Weitere Preise erhielt der Film unter anderem für die Regie, das Drehbuch und die beste Schauspielerin: Joanna Kulig bekam die Trophäe für die weibliche Hauptrolle. Der Italiener Marcello Fonte wurde als bester Schauspieler für "Dogman" geehrt. Die ebenfalls in der Kategorie "Beste Schauspielerin" nominierte Marie Bäumer ging leer aus. Sie war für ihre Rolle als Romy Schneider in "3 Tage in Quiberon" nominiert. Als beste Komödie wurde "The Death of Stalin" von Armando Iannucci ausgezeichnet. Die spanische Schauspielerin Carmen Maura wurde für ihr Lebenswerk geehrt.

4400 Jahre altes ägyptisches Grab entdeckt Insgesamt enthält die Grabkammer 18 Nischen mit 24 Statuen Ägyptische Archäologen haben ein etwa 4400 Jahre altes Grab in der Pyramidenanlage Sakkara nahe Kairo entdeckt. Dieses sei "außergewöhnlich gut erhalten, farbig und mit Skulpturen im Inneren", sagte Antikenminister Chaled al-Enani am Samstag vor geladenen Gästen und Journalisten in Sakkara. Das Grabmal gehöre einem Hohepriester mit Namen "Wahtye". Die Begräbnisstätte sei mit Szenen dekoriert, die den königlichen Priester mit seiner Mutter, seiner Frau und anderen Familienmitgliedern zeigten, erklärte das Antikenministerium. Demnach war "Wahtye" während der fünften Dynastie (2500 bis 2300 vor Christus) Hohepriester unter König Neferirkare. Insgesamt enthalte die Grabkammer 18 Nischen mit 24 Statuen.

Rostocker Kunstpreis 2018 für Kathrin Harder Die Malerin wurde für ihre "zeitlosen und individuellen Werke" ausgezeichnet Die Malerin Kathrin Harder ist mit dem Rostocker Kunstpreis ausgezeichnet worden. Er ist mit 10 000 Euro dotiert. Sie habe die Jury mit ihrer poetischen Bildsprache überzeugt, hieß es zur Begründung bei der Preisverleihung. Ihr Werke seien zeitlos und individuell, unbeeinflusst vom Kunstmarkt. Harder war Meisterschülerin bei Max Uhlig. Die Künstlerin arbeitet seit 2018 als Lehrbeauftragte am Caspar-David-Friedrich-Institut der Universität Greifswald. In ihrem abstrakten Malstil dominierten einfache Pinselstriche, die Formen und Objekte bilden, hieß es. Sie male oft monochromatisch - mit weißen oder beigen Strichen auf dunklem Untergrund oder schwarzen Strichen auf weißem Untergrund. Die hellen und dunklen Striche ergänzen und verflechten sich oft zu einem feinnervigem Yin-Yang-Kosmos.