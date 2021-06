Kulturnachrichten

Dienstag, 8. Juni 2021

Grütters: Bei Vielfalt in Kulturbranche Luft nach oben Kulturstaatsministerin Monika Grütters sieht beim Thema Integration in der Kulturbranche noch Luft nach oben. Vielfalt sollte in der Kultur selbstverständlicher werden, sagte die CDU-Politikerin bei einer Jahrestagung der Initiative Kulturelle Integration in Berlin. Kultur könne in doppelter Weise integrierend wirken, als Brückenbauerin und als Arbeit- und Auftraggeberin. Die Kulturbranche werde dem Thema Diversität noch nicht in dem Maße gerecht, wie es ihrem Selbstverständnis und ihrer Rolle als gesellschaftlicher Avantgarde angemessen wäre, so Grütters. An der Initiative Kulturelle Integration, deren Schirmherrin die Kulturstaatsministerin ist, sind Vertreter aus Staat, Religionsgemeinschaften, Medien, Sozialpartnern und Zivilgesellschaft beteiligt. Grütters kündigte an, die 2016 gegründete Initiative weiter zu fördern. Ein Fokus liege dabei auf der Bekämpfung von Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus.

Baku wird Botschafter "Fußball trifft Kultur" Auszeichnung für den neuen U21-Europameister Ridle Baku vom Bundesligisten VfL Wolfsburg: Der 23-Jährige wird Botschafter der Aktion "Fußball trifft Kultur". Das integrative Bildungsprogramm will Fußballbegeisterung als Lernmotivation nutzen. An bundesweit 20 Standorten werden in Kooperation mit lokalen Profifußballklubs Kinder aus benachteiligten Stadtteilen gefördert. Als Botschafter des Programms wird sich Baku auch in die inhaltliche Gestaltung des Programms einbringen. "Der Fußball hat eine einende Kraft. Wenn du auf den Platz gehst, ist es völlig egal, woher du kommst. Dann zählt nur das gemeinsame Ziel", sagte Baku. Das integrative Bildungsprogramm wurde 2007 von der Literacy Campaign (LitCam) initiiert und seit 2012 von der Stiftung der Deutschen Fußball Liga (DFL) gefördert.

ARD-Journalistin Pinar Atalay wechselt zu RTL Die ARD-"Tagesthemen"-Moderatorin Pinar Atalay arbeitet künftig für den privaten TV-Sender RTL. Die Journalistin wird den weiteren Ausbau der Informations- und Nachrichtenangebote in zentraler Rolle mitgestalten, so RTL. In den vergangenen Monaten wechselten einige prominente Nachrichtenjournalisten der ARD zu privaten TV-Sendern, darunter der frühere Tagesschau-Chefsprecher Jan Hofer, der ebenfalls bei RTL eine Nachrichtensendung bekommt, und Tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis, die zu ProSieben wechselt. Beide Medienhäuser hatten angekündigt, das eigene Nachrichtenangebot im Programm stärken zu wollen.

Nora Schmid soll Intendantin der Semperoper werden Die Intendantin der Oper Graz, Nora Schmid, soll künftig die Semperoper Dresden leiten. Das berichtete die "Sächsische Zeitung" unter Berufung auf Insiderinformationen. Demnach will Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch die neue Intendanz am Dienstag in Dresden vorstellen. Die gebürtige Schweizerin Schmid würde auf Peter Theiler folgen, der das renommierte Musiktheater zum Ende der Spielzeit 2023/2024 verlässt. Nach sechsjähriger Amtszeit wurde sein Vertrag nicht mehr verlängert. Auch der Vertrag mit dem derzeitigen Chefdirigenten der Staatskapelle Dresden, Christian Thielemann, läuft dann aus.

Bruce Springsteen kehrt an den Broadway zurück Der US-Musiker wolle schon am 26. Juni im Saint-James-Theatre auftreten, teilte der Veranstalter mit. Es wäre die erste Show am Broadway seit März vergangenen Jahres. Die meisten wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Theater sollen erst im September und Oktober wieder starten. Springsteen war schon 2018 mit 236 ausverkauften Vorstellungen am Broadway. Diesmal will er bis zum 4. September auftreten. Wer dabei sein will, muss eine Corona-Impfung nachweisen.

Erweiterung des Museums für B.B. King eröffnet Auf rund 420 weiteren Quadratmetern würden nun vor allem die letzten zehn Lebensjahre des 2015 verstorbenen Blues-Musikers dokumentiert, teilte das Museum in der Stadt Indianola im US-Bundesstaat Mississippi mit. Zu sehen sind unter anderem der Tour-Bus, die letzte Gitarre sowie zwei Privat-Autos. Bisher wurden im Museum Ausstellungsstücke aus den früheren Jahren gezeigt. B. B. King zählte zu den bedeutendsten Blues-Musikern der Geschichte.