Kulturnachrichten

Freitag, 20. August 2021

Grünes Gewölbe: Sechster Verdächtiger festgenommen Rund 21 Monate nach dem Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden haben Ermittler einen sechsten Verdächtigen gefasst. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei in der sächsischen Hauptstadt mitteilten, wurde der 23-Jährige in einer Wohnung in Berlin festgenommen. Auch er soll an dem nächtlichen Museumseinbruch im November 2019 beteiligt gewesen sein. Laut den Ermittlern sind damit alle unmittelbar an der Tat beteiligten Verdächtigen von den Behörden gestellt worden: Vier Verdächtige waren schon Ende 2020 gefasst worden, ein fünfter im Mai dieses Jahres. Außerdem wird noch gegen mehrere Beschuldigte wegen Beihilfe ermittelt. Die Täter waren durch ein Fenster in das Grüne Gewölbe im Residenzschloss von Dresden eingedrungen und hatten wertvollen historischen Juwelenschmuck aus dem 18. Jahrhundert gestohlen. Der Coup löste auch international erhebliche Aufmerksamkeit aus.

Deutscher Film gewinnt beim Sarajevo-Filmfestival Der deutsche Spielfilm "Große Freiheit" von Sebastian Meise hat beim diesjährigen Sarajevo-Filmfestival den Hauptpreis gewonnen, das Herz von Sarajevo für den besten Spielfilm. Franz Rogowski stellt in der Hauptrolle einen schwulen Mann dar, der im Nachkriegsdeutschland wegen seiner Homosexualität und dem Strafparagraphen 175 immer wieder ins Gefängnis muss. Der Österreicher Georg Friedrich, der einen zu lebenslanger Haft verurteilten Mörder und Rogowskis Freund im Knast verkörpert, erhielt den Preis für den besten männlichen Darsteller.

Der Hauptpreis Herz von Sarajevo (Srce Sarajeva) wird in mehreren Kategorien verliehen. Am vergangenen Freitag hatte der deutsche Filmregisseur Wim Wenders für sein Lebenswerk das Ehren-Herz erhalten. Dem 76-Jährigen war im Rahmen des Festivals eine Retrospektive gewidmet.

US-Behörde klagt erneut gegen Facebook Die US-Kartellbehörde FTC geht mit einer nachgebesserten Klage gegen die Marktmacht von Facebook vor. Die Behörde habe am Donnerstag eine geänderte Fassung ihrer zuletzt abgewiesenen Klage gegen die Monopolstellung des weltgrößten sozialen Netzwerkes bei einem Bundesgericht eingereicht, teilte die FTC mit. Die Kartellwächter erhoffen sich von den Richtern ein Urteil, demzufolge Facebook gezwungen sein könnte, seinen weltweit beliebten Messenger-Dienst Whatsapp und die Foto-Plattform Instagram zu verkaufen. Außerdem solle Facebook verpflichtet werden, für künftige Übernahmen eine vorherige Genehmigung einzuholen. Facebook nannte die Klage unbegründet. Das Unternehmen sei kein Monopolist, hieß es in einer Erklärung.