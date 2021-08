Kulturnachrichten

Donnerstag, 26. August 2021

"Grüner Mist": HMKV stellt Zusammenarbeit ein Wegen der Schmähkampagne "Grüner Mist" beendet der Hartware MedienKunstVerein (HMKV) seine langjährige Zusammenarbeit mit dem Außenwerbeanbieter Ströer. Anlass ist eine Negativ-Kampagne gegen die grüne Partei, die derzeit auf Werbeflächen des Unternehmens zu sehen ist. Die anonyme Kampagne diffamiere demokratische Prozesse und leiste antidemokratischen Bewegungen Vorschub, hieß es in einem offenen Brief des HMKV. Die "Grüner Mist"-Kampagne ist schon länger in Kritik. Ein Vertreter der Firma Ströer äußerte sich gegenüber "tagesschau.de", man sei für Inhalte von Werbung nicht verantwortlich. Motive, die nicht als rechtskonform eingestuft wurden, seien aber abgelehnt worden.

Kabarettist Ludger Stratmann ist gestorben Der Bottroper Arzt und Kabarettist Ludger Stratmann ist tot. Das berichten die Zeitung WAZ und der WDR unter Berufung auf Familienangehörige. Demnach starb Stratmann plötzlich und unerwartet im Alter von 73 Jahren an einem Herzinfarkt. Als Mediziner hatte Dr. Stratmann bis 1998 in Bottrop praktiziert. „Dr. Stratmann“ war über ein Vierteljahrhundert aber auch sein Markenname auf der Bühne, auf der er mit „heiterem medizinischen Kabarett“ glänzte und bundesweit Erfolge feierte. Viele Pointen basierten nach seinen Angaben auf seinen Erfahrungen als Allgemeinmediziner. Seine Hauptfigur „Hausmeister Jupp“ bezeichnete er als „Erste-Klasse-Hypochonder“. In Essen betrieb er zuletzt „Stratmanns Theater“ zusammen mit einer Kneipe.

Vatikan-Buchhandlung "Benedikt XVI." in Rom schließt Die Vatikanische Verlagsbuchhandlung schließt am Samstag ihre Verkaufsfiliale "Benedetto XVI." vor dem Petersplatz. Das teilte die Filiale in einer SMS an ihre Kunden mit. Wie die Katholische Nachrichten-Agentur erfuhr, war die Schließung schon vor einiger Zeit beschlossen worden. Wie viele vatikanische Verkaufsstellen hat auch die Buchhandlung unter dem pandemiebedingten Lockdown gelitten. Im ersten Stock des Geschäfts hatte der deutsche Verlag Herder bis zuletzt eine Verkaufsfläche mit deutschsprachiger theologischer Literatur.

Schauspielsparte in Magdeburg künftig mit Leitungs-Trio Der designierte Generalintendant des Theaters Magdeburg, Julien Chavaz, setzt in der Schauspielsparte auf ein junges Leitungs-Trio. Die Regisseurin Clara Weyde, der Kostümbildner Clemens Leander und der Dramaturg Bastian Lomsché sollen die Aufgabe gemeinsam übernehmen. Die drei hätten ihn beeindruckt mit einer modernen und sehr persönlichen Theaterauffassung, einem spartenübergreifenden Kunstverständnis und einer sehr verantwortungsvollen Leitungsstruktur, sagte Chavaz bei der Vorstellung. Der 1982 geborene Schweizer, der zur Spielzeit 2022/23 als Generalintendant auf Karen Stone folgt, stellte zudem Jörg Mannes als neuen Ballettdirektor vor.

Catherine Deneuve versteigert ihre Schuhe Frankreichs Leinwandstar Catherine Deneuve (77) versteigert ihre Schuhe für einen guten Zweck. Der Erlös komme den "Restaurants des Herzens" (Restos du Coeur) zugute, die Nahrung und Kleidung an Bedürftige verteilen, teilte das Auktionshaus Artcurial in Paris mit. Versteigert werden fast 125 Pumps, Sandalen und Stiefel der bekanntesten Marken, die Deneuve auf dem roten Teppich und bei anderen Events trug. Während fünf Tagen Anfang September kann die Schuhsammlung vor der Online-Auktion besichtigt werden. Deneuve hatte 2018 bereits ihre riesige Kleidersammlung von Modeschöpfer Yves Saint Laurent versteigern lassen.

Jury entzieht Cuomo Emmy-Auszeichnung Der nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung zurückgetretene New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo muss seine Emmy-Auszeichnung zurückgeben. Die Jury des renommierten TV-Preises teilte mit, sie entziehe Cuomo den Emmy, den dieser im vergangenen Jahr für seine täglichen Corona-Briefings erhalten hatte. Cuomos Name sowie "jeglicher Hinweis darauf, dass er diesen Preis erhalten hat" würden ab sofort von allen Materialien der Emmy-Jury entfernt. Die Entscheidung, sei vor dem Hintergrund eines Berichts der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft zu den Belästigungsvorwürfen erfolgt.