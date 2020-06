Kulturnachrichten

Montag, 22. Juni 2020

Großveranstalter wollen 5.000 Gebäude beleuchten Bundesweit will die Veranstaltungswirtschaft am Montagabend mit der Aktion „Night of Light" auf ihre Lage in der Corona-Krise aufmerksam machen. Mehr als 5000 Konzerthallen, Theater und Live-Clubs werden angestrahlt. Die Branche leidet darunter, dass Großveranstaltungen weiterhin verboten bleiben. Dafür habe man Verständnis, sagte der Geschäftsführer der "Grand Hall Zollverein" und Initiator der Aktion, Tom Koperek, im Deutschlandfunk Kultur. Aber die Veranstaltungswirtschaft wolle zeigen, wie groß sie sei und dass sie dringend Überlebenshilfe brauche: "Die Not ist riesengroß und mit der Nigth of Light wollen wir unseren Wirtschaftszweig in Gänze zunächst erstmal sichtbar machen. Denn wir sind ein extrem heterogener Wirtschaftszweig, sehr fragmentiert mit über 150 Gewerken und Disziplinen. Und wir denken, und das merken wir auch in den Gesprächen mit der Politik, wir sind in der Breite, in der wir aufgestellt sind, so noch gar nicht wahrgenommen worden."

Pussy-Riot-Mitglied in Moskau festgenommen Ein Mitglied der russischen Protestgruppe Pussy Riot, Pjotr Wersilow, ist am Sonntag in Moskau festgenommen worden. Das berichten russische Medien, darunter Mediazona. Der Vorwurf der Ermittler lautet: Organisation von Massenunruhen während der Proteste "Für faire Wahlen" im Juli letzten Jahres. Bereits am Montag sollte gegen Wersilow verhandelt werden. Allerdings wurde bekannt,dass er in ein Krankenhaus verlegt wurde. Wersilow hatte für einen Skandal gesorgt, als er und drei weibliche Mitglieder von Pussy-Riot beim Finale der Fußballweltmeisterschaft 2018 das Spielfeld stürmten, um - selbst als Polizisten verkleidet - gegen Polizeigewalt zu protestieren. Für die Aktion wurde Wersilow zu 15 Tagen Gefängnis verurteilt. Zwei Monate später erkrankte er schwer und wurde wegen einer mutmaßlichen Vergiftung in der Berliner Charité behandelt.

Fossilienfunde: Homo Sapiens in Eiszeit gewandert Der moderne Mensch hat Afrika möglicherweise früher verlassen, als bisher angenommen. Fossilienfunde in einer Höhle im nordisraelischen Karmelgebirge deuteten darauf hin, dass eine Auswanderungswelle des Homo sapiens vor rund 200.000 Jahren während der Eiszeit stattgefunden habe. Das teilten die israelische Antikenbehörde und die Universität Haifa mit. Die Forscher untersuchten Tierfossilien in der Milija-Höhle und fanden Reste von 13 verschiedenen Nagern und Insektenfressern, darunter Arten, die heute in kalten Bergregionen verbreitet sind. Die tierischen Überreste wurden in derselben Schicht mit einem knapp 200.000 Jahre alten menschlichen Kieferknochen gefunden, der zu den ältesten menschlichen Knochenfunden außerhalb Afrikas zählt. Das zeige, so die Forscher, dass sich Nager und Menschen der Kälte angepasst und Wanderungen zwischen den Kontinenten auch in der Eiszeit stattgefunden hätten.

Kulturveranstalter haben 2018 Milliarden erwirtschaftet Theater-, Konzert- und Opernveranstalter haben im Jahr 2018 einen Umsatz von 8,8 Milliarden Euro gemacht. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Demnach erwirtschaftete die Kunst- und Unterhaltungsbranche insgesamt, die neben künstlerischen und kulturellen Einrichtungen auch Dienstleistungen für den Sport umfasst, einen Umsatz von insgesamt 45,2 Milliarden Euro. Dazu trugen Caterer rund 9,5 Milliarden Euro, Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter 6,5 Milliarden Euro bei. Die Diskotheken kamen auf 634 Millionen Euro Umsatz.

Der Schauspieler Jürgen Holtz ist tot Der Schauspieler Jürgen Holtz ist gestorben. Das teilt die Galerie Bernet Bertram mit, die Holtz' bildnerisches Werk vertritt. Jürgen Holtz, der 87 Jahre alt wurde, studierte von 1952 bis 1955 am Deutschen Theaterinstitut Weimar und der Theaterhochschule Leipzig Schauspiel. Er spielte an zahlreichen deutschen Theatern, im Fernsehen, im Kino. Nach Gastspielen im Westen verließ Holtz 1983 die DDR. 1993 wurde er für sein Solo "Katarakt" von Rainald Goetz am Schauspiel Frankfurt am Main von den Kritikerinnen und Kritikern in "Theater Heute" zum Schauspieler des Jahres gewählt. Im selben Jahr machte er sich auch dem Fernseh-Publikum bekannt, als er in der Rolle des Motzki als ehemaliger Fahrlehrer (West) auf die Ostdeutschen schimpfte.

Protestlesung für Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo Vor der chinesischen Botschaft in Berlin wurde mit einer Marathon-Protestlesung an den 2017 in China gestorbenen Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo erinnert. Die zwölfstündige Lesung aus Texten und Briefen des Schriftstellers und Menschenrechtlers hat der evangelische Pfarrer Roland Kühne organisiert. Liu Xiaobo war Literaturprofessor, Präsident des chinesischen PEN-Clubs und Bürgerrechtler. Er wurde 2009 zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. 2010 wurde er mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet, den er nicht entgegennehmen konnte. Vor der chinesischen Botschaft sollte auch an weitere inhaftierte Schriftsteller und Dissidenten sowie an drei Journalisten erinnert werden, die seit Ausbruch der Corona-Pandemie in Wuhan verschwunden sind.

Historiker Zeev Sternhell mit 85 Jahren gestorben Der israelische Historiker, Politikwissenschaftler und Friedensaktivist Zeev Sternhell ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Der Holocaust-Überlebende galt als Ikone der Linken in Israel und bezog immer wieder öffentlich Position gegen die israelische Siedlungspolitik und die Besetzung des Westjordanlandes. Die Hebräische Universität Jerusalem würdigte Sternhell als eine Persönlichkeit, die akademische Exzellenz und Engagement für Land und Gesellschaft in sich vereint habe. 2008 wurde er mit dem renommierten Israel-Preis für Politikwissenschaft ausgezeichnet. Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit veröffentlichte Sternhell regelmäßig Kommentare in der Zeitung "Haaretz", in denen er sich oft deutlich gegen den Bau jüdischer Siedlungen im besetzten Westjordanland richtete. Er war einer der Gründer der siedlungskritischen Organisation "Peace Now".

Protest gegen Kolonialdenkmal Nach einer Demonstration gegen ein Denkmal aus der Kolonialzeit im nordholländischen Hoorn ist es zu heftigen Unruhen gekommen. Etwa 200 vorwiegend junge Leute hätten am späten Freitagabend randaliert und die Konfrontation mit der Polizei gesucht, sagte der Bürgermeister Jan Nieuwenburg. Das umstrittene Denkmal ist ein Standbild des in 1587 in Hoorn geborenen Jan Pieterszoon Coen, eines Repräsentanten des niederländischen Kolonialreiches im 17. Jahrhundert. Coen war Generalgouverneur der Ostindien-Kolonie. Er gründete das heutige Jakarta. Coen ist auch verantwortlich für ein Massaker auf der Gewürzinsel Banda, das ihm den Beinamen "Schlachter von Banda" einbrachte. Zwölf Personen wurden nach den Auseinandersetzungen mit der Polizei festgenommen. Die Krawalle sind nach den Worten des Bürgermeisters kein Grund, das Denkmal zu entfernen. Die Stadt hatte bereits 2011 auf einem Schild an dem Denkmal die Verdienste aber auch die Gräueltaten von Coen benannt.