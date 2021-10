Kulturnachrichten

Sonntag, 31. Oktober 2021

Grossmans "Stalingrad"-Roman in unzensierter Fassung 80 Jahre nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion erscheint Wassili Grossmans Monumentalwerk "Stalingrad" um die Weltkriegsschlacht an der Wolga in einer restaurierten Fassung und ohne Zensureingriffe. Der Roman, der im Claassen Verlag veröffentlicht wird, gibt Einblicke in den Alltag der Menschen in ihrem Kampf gegen die Wehrmacht. Die Geschichte um die Familie Schaposchnikow ist der Vorläufer von Grossmans später erschienenem Epos "Leben und Schicksal", in dem der Schriftsteller (1905-1964) auch über deutsche und sowjetische Gefangenenlager schreibt. Die sowjetische Zensur unter Stalin habe sich unter anderem an der Erwähnung von Diebstahl und Trunkenheit oder auch Ungeziefer gestoßen, heißt es in einem Nachwort von Robert Chandler in der englischen Ausgabe. Ein Roman um die heldenhafte Schlacht von Stalingrad sollte damals nur positive Bilder vermitteln.

Hofer Goldpreis geht an Kolosova und Röder Regisseurin Alisa Kolosova und Filmemacher Lukas Röder sind mit dem Hofer Goldpreis ausgezeichnet worden. Der Preis werde zu gleichen Teilen unter ihnen aufgeteilt, sagte eine Sprecherin der Hofer Filmtage am Sonntag. Die Auszeichnung ist mit einem Goldbarren im Wert von 35 000 Euro dotiert. Außerdem werden die Geehrten ein Jahr lang bei der Entwicklung eines neuen Films unterstützt. Die in St. Petersburg geborene Regisseurin Alisa Kolosova trat bei dem Wettbewerb mit ihrem ersten langen Spielfilm "Charly" an. Darin erlebt die Protagonistin Charly bei dem Versuch, zu ihrem Verlobten zurückzukehren, eine unerwartete Reise mit außergewöhnlichen Begegnungen, die sie stattdessen auf den Weg zu sich selbst führen. Regisseur Lukas Röder stammt aus Bayern. Sein ausgezeichnetes Werk "Gehirntattoo" handelt von einem Mann namens Hans, der schizophren ist und von einer Frau überredet wird, seine Medikamente abzusetzen.

Feiern zu 40 Jahre Weltkulturerbe in Speyer beendet Mit einem Konzert, einem Festakt und einem Gottesdienst ist am Wochenende in Speyer die Aufnahme des Kaiserdoms in die Unesco-Liste der Weltkulturerbes vor 40 Jahren gefeiert worden. Bei einer Messfeier rief am Sonntag der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann dazu auf, den Dom als "visionären Ort" zu erhalten.

Bei einem Festakt hatte am Samstagabend die frühere Direktorin des Pariser Unesco-Welterbezentrums, Mechtild Rössler, den Kaiserdom als eines der bedeutendsten Beispiele romanischer Baukunst gewürdigt. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nannte den Kaiserdom einen "Kristallisationspunkt unserer historisch gewachsenen Identität". Sie erinnerte daran, dass seit diesem Jahr auch die jüdischen SchUM-Stätten in Speyer, Mainz und Worms zum Welterbe gehören. Alle diese Orte ständen "für den Kulturtransfer zwischen Christentum und Judentum".

EKD feiert den Reformationstag Protestanten weltweit feiern heute den Reformationstag. Der zentrale Gottesdienst in Deutschland läuft in Sachsen-Anhalt in der Schlosskirche Wittenberg. Dort veröffentlichte der Augustinermönch Martin Luther am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel der Kirche. Große Verdienste leistete er dem Germanisten Karl-Heinz Göttert zufolge auch mit seiner Neuübersetzung der Bibel in einer Zeit, in der überall in Deutschland verschiedene Dialekte gesprochen wurden. In der Schriftsprache habe langsam die Bemühung eingesetzt um Vereinheitlichung. Hier habe die Luther-Bibel ein starkes Gewicht eingebracht, so Göttert im Deutschlandfunk, weil das Buch so verbreitet gewesen sei.

"Tödliches Unglück auch hierzulande möglich" Der Filmproduzent Nico Hofmann hält ein tödliches Unglück wie im Fall von Alec Baldwin auch in Deutschland für möglich. Waffen am Filmset seien immer gefährlich, sagte Hofmann der Deutschen Presse-Agentur. Der Fall in den USA habe aber sicher auch damit zu tun, dass dort ein anderer Umgang mit Waffen herrsche als hier. Zudem gelte an Filmsets eigentlich immer das Gesetz, dass man mit einer Waffe nie direkt auf einen Menschen ziele, sondern daneben. Der Hollywood-Schauspieler Alec Baldwin hatte bei einem Western-Dreh die 42 Jahre alte Kamerafrau Halyna Hutchins tödlich verletzt. Regisseur Joel Souza (48) kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Nach Ermittlungen der Polizei befand sich in der Requisitenwaffe scharfe Munition.

Preise bei DOK Leipzig vergeben Beim Internationalen Festival für Dokumentar- und Animationsfilm DOK Leipzig sind am Samstag die Preise vergeben worden. Die Goldene Taube im Internationalen Wettbewerb langer Dokumentar- und Animationsfilm ging an den chinesischen Dokumentarfilm "Father" von Wei Deng. Das Langfilmdebüt Dengs sei ein Generationenporträt, das von Tradition und Veränderung in der chinesischen Gesellschaft erzähle, urteilte die Jury. Die Goldene Taube ist mit 10.000 Euro dotiert und wird seit 2013 vom Mitteldeutschen Rundfunk gestiftet. Im Deutschen Wettbewerb langer Dokumentar- und Animationsfilm ging eine Goldene Taube an "A Sound of My Own" von Rebecca Zehr. Darin wird die Musikerin Marja Burchard begleitet, die als Bandleaderin des Krautrock-Kollektivs "Embryo" die Tradition ihres Vaters fortführt und gleichzeitig ihren eigenen musikalischen Weg sucht.

Kraftwerk in "Hall of Fame" In die "Rock and Roll Hall of Fame" sind am Samstagabend 13 neue Mitglieder aufgenommen worden - darunter die Sängerinnen Tina Turner und Carole King. Gewürdigt wurde auch die deutsche Band Kraftwerk - als erste deutsche Gruppe. Kraftwerk gilt immer noch als bedeutendster Pop-Export Deutschlands, obwohl die vier Düsseldorfer seit Jahrzehnten nichts Neues veröffentlicht haben. Bei der Zeremonie spielen Top-Acts wie Paul McCartney und Bryan Adams.

1.000 Jahre altes Maya-Kanu entdeckt In Mexiko haben Unterwasser-Archäologen ein rund tausend Jahre altes Kanu aus der Maya-Zeit entdeckt. Wie das Nationale Institut für Anthropologie und Geschichte mitteilte, befand sich das gut erhaltene Boot im Süden Mexikos in einer Unterwasserhöhle, einem sogenannten Cenote. Diese Höhlen sind auf der Halbinsel Yucatán weit verbreitet und wurden von den Maya als heilige Stätten verehrt. Das Boot könnte nach Angaben der Forschenden für die Wasserentnahme aus der Cenote oder für die Ablage von rituellen Opfergaben verwendet worden sein. Es stammt vermutlich aus der Zeit zwischen 830 und 950 nach Christus. Das genaue Alter soll nun durch eine Holz-Analyse bestimmt werden. Entdeckt wurde das Boot bei Bauarbeiten an der "Maya-Bahn", einem umstrittenen Tourismus-Projekt, das die Urlaubsorte an der mexikanischen Küste mit archäologischen Stätten verbinden soll.

Rätsel um 4.000 Jahre alte Mumien gelöst Ein internationales Forscherteam hat offenbar das Rätsel um 4.000 Jahre alte Mumien aus Westchina gelöst. Im Tarimbecken der heutigen Provinz Xinjiang waren hunderte mumifizierte Leichen entdeckt worden, deren Herkunft bis jetzt völlig unklar war. Ihr europäisches Aussehen, ihre Lebensweise und auch die Art ihrer Bestattung ließen auf Einwanderer aus dem Westen schließen. Genetische Analysen aber zeigten nun, dass die Mumien von Menschen einer indigenen asiatischen Gruppe stammen, die bereits seit Jahrtausenden in der Region lebte. Darüber berichten die Forschenden im Fachblatt "Nature". Studienautorin Christina Warinner vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig sagte, die bronzezeitlichen Bewohner des Tarimbeckens seien trotz ihrer genetischen Isolation kulturell bemerkenswert kosmopolitisch gewesen.

Skulptur zur Ehrung jüdischer Sportler zerstört Im thüringischen Nordhausen haben Unbekannte eine Skulptur zerstört, die einen jüdischen Sportler ehren sollte. Die Figur war Teil der Wanderausstellung "Zwischen Erfolg und Verfolgung. Jüdische Stars im deutschen Sport bis 1933 und danach" und dem Basketballspieler Ralph Klein gewidmet. Die Polizei ermittelt. Bereits Mitte Oktober war eine Skulptur der Ausstellung in Nordhausen mutwillig zerstört worden. Im Zentrum der Schau stehen 17 deutsch-jüdische Sportler, die als Nationalspieler, Welt- und Europameister oder Olympiasieger zu den gefeierten Idolen ihrer Zeit zählten. Nicht wenige von ihnen wurden deportiert und ermordet. Beim Stopp in Bochum im vergangenen Jahr waren einige der Skulpturen mit antisemitischen Parolen beschmiert worden.