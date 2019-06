Kulturnachrichten

Sonntag, 23. Juni 2019

Große Pläne für Berlins Checkpoint Charlie Der frühere Checkpoint Charlie, einer der größten Touristenmagnete Berlins, soll schöner werden. Wo sich nach dem Mauerbau 1961 amerikanische und sowjetische Panzer gegenüber standen, gibt es heute eine Mischung zwischen Geschichtsvermittlung und Touristennepp. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen hat nun den ersten Bebauungsplanentwurf für zwei Areale an dem früheren Grenzübergang auf der Friedrichstraße vorgestellt. Demnach sollen dort ein Museum des Kalten Krieges und Sozialwohnungen entstehen. Vom 1. Juli bis 2. August läuft das Verfahren, bei dem Bedenken und Anregungen abgegeben werden können. Dann soll der aktualisierte Entwurf ins Abgeordnetenhaus gehen. Die Senatsverwaltung möchte, dass der Bebauungsplan am 1. Februar 2020 festgesetzt wird. Dann läuft eine Veränderungssperre für die Areale aus. Der private Investor Trockland, dem das betroffene Gelände gehört, wollte sich nicht äußern. Ursprünglich war auf Teilen des Areals auch ein Hotel geplant.

Mutmaßliches Taufbecken in Bethlehem entdeckt Bei Renovierungsarbeiten in der Bethlehemer Geburtskirche ist ein mutmaßliches Taufbecken aus byzantinischer Zeit entdeckt worden. Das teilte der Leiter des palästinensischen Komitees für die Renovierung des frühchristlichen Kirchenbaus, Siad al-Bandak, mit. Internationale Fachleute würden deshalb in Bethlehem erwartet, um den Fund genauer zu untersuchen. Die Weltkulturorganisation Unesco hatte die Geburtskirche 2013 zum Weltkulturerbe erklärt. Seit fünf Jahren läuft ein Renovierungsprojekt, um Jahrzehnte der Vernachlässigung der historischen Kirche zu überwinden. Sie wurde der Überlieferung zufolge über der Grotte errichtet, in der Jesus Christus geboren worden sein soll.

Uruguay soll deutschen Reichsadler verkaufen Den Verkauf eines Bronzeadlers mit Eichenlaubkranz und Hakenkreuz vom deutschen Kriegsschiff "Admiral Graf Spee" hat ein Gericht in Uruguay nach jahrelangem Rechtsstreit angeordnet. Das Verteidigungsministerium solle die Skulptur innerhalb von 90 Tagen zu Geld machen und die Hälfte der Einnahmen den Unterzeichnern des Bergungsvertrags überlassen, wie die Zeitung "El País" berichtete. Die uruguayische Regierung kann gegen die Entscheidung noch Berufung einlegen. Das Panzerschiff war 1939 vor Uruguay im Río de la Plata gesunken. Der 2,80 Meter hohe und 350 Kilogramm schwere Reichsadler vom Heck des Schiffes war 2006 von dem Unternehmer Alfredo Etchegaray geborgen worden. Er begrüßte die Gerichtsentscheidung. Die Regierung solle das Urteil annehmen und ihren Teil des Erlöses in das Bildungswesen oder die Marine des südamerikanischen Landes investieren, sagte er im Radiosender Uruguay. Die Bundesregierung hatte einen Verkauf des Adlers auf dem freien Markt stets zu verhindern versucht. Sie will nicht, dass die Bronzeskulptur für die Verherrlichung der NS-Herrschaft missbraucht wird. Berlin würde den Reichsadler am liebsten in einem Museum sehen.