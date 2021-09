Große Auszeit trotz Familie Mit dem Moped durch den Dschungel

Moderation: Utz Dräger

Marlene Harster auf ihrem Lastenfahrrad (Marlene Harster)

Marlene Harster ist als mobile Friseurin mit dem Lastenfahrrad unterwegs und besucht ihre Kundinnen und Kunden zuhause. Sie hat immer viel gearbeitet und trotzdem zu wenig Geld zum Reisen gehabt. Nun erfüllt sie sich einen Traum.

Plus Eins-Moderator Utz Dräger hat seine Friseurin Marlene Harster ins Studio eingeladen. Auf einem bayerischen Dorf groß geworden, schätzt Marlene heute die Anonymität der Großstadt. Die meisten ihrer Kund*innen kennt sie allerdings schon seit vielen Jahren, hat deren Kinder schon als Babys auf dem Schoß gehabt. Aus den Kleinkindern wurden Teenager, die sie nun ebenfalls frisiert. Bei allem Verständnis für Wünsche und Sorgen der Heranwachsenden lehnt sie manchmal die Umsetzung pubertärer Stylinganfragen ab: "Manche Dinge muss man als Teenie einfach selber machen." Zum Beispiel: die Haare schwarz färben.

Als mobile Friseurin kommt Marlene in viele Wohnungen: Manchmal hängt dort noch der Duft des Mittagessens in der Luft oder vielleicht auch der gerade verrauchte Streit. Marlene kennt nicht nur die Frisur- und Farbvorlieben ihrer Kund*innen, sondern auch einige ihrer Geheimnisse. Bei aller Freude an Kommunikation lehnt Marlene jedoch eines aus tiefstem Herzen ab: das Telefonieren. Freundschaftsexpertin und Soziologin Julia Hahmann, die Marlenes Abneigung teilt, rät, sich nicht mit Telefonaten oder Pflichtgefühlen zu quälen, sondern lieber ehrlich zu sein und das Telefon einfach mal klingeln zu lassen.

Als Friseurin kennt Marlene finanziell prekäre Verhältnisse. Sie hat immer viel gearbeitet, trotzdem aber nicht die Möglichkeit gehabt, sich ihren Traum vom Reisen zu erfüllen. Seit ein paar Jahren aber lässt sie Freund und Tochter für vier Wochen im Jahr zuhause und nimmt sich eine ganz besondere Auszeit.