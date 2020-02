Kulturnachrichten

Montag, 17. Februar 2020

Großbritannien: BBC droht Komplett-Umbau In Großbritannien droht der BBC ein fundamentaler Umbau. Wie die "Sunday Times" unter Berufung auf ein internes Papier berichtet, will die Regierung von Premierminister Boris Johnson die Rundfunkgebühr für die British Broadcasting Corporation abschaffen. An ihre Stelle soll ein Abonnementmodell treten. Zudem könnte der Sender stark verkleinert werden, zitiert die Zeitung weiter aus dem Papier, mehr Investitionen seien dagegen bei der internationalen Berichterstattung geplant. Der BBC-Vorsitzende David Clementi hatte erst kürzlich davor gewarnt, das Finanzierungsmodell der Anstalt zu verändern. Dies könnte zum Verlust des öffentlichen Auftrags der BBC zugunsten von Inhalten führen, die sich rein am Interesse der zahlenden Kundschaft orientierten.

Baustart für NS-Dokumentationszentrum in Hamburg Ein neues Dokumentationszentrum in Hamburg soll an die in der NS-Zeit deportierten Juden, Sinti und Roma erinnern. Heute haben mit einem offiziellen ersten Spatenstich die Bauarbeiten begonnen. Die Einrichtung soll nach Angaben des Senats besonders junge Menschen ansprechen und voraussichtlich 2023 eröffnet werden. Sie entsteht in der HafenCity und wird Teil des 2017 eröffneten Gedenkorts "denk.mal Hannoverscher Bahnhof". Von dort wurden zwischen 1940 und 1945 über 8.000 Juden, Roma und Sinti in Ghettos, Konzentrations- und Vernichtungslager verschleppt und dort zum größten Teil ermordet.

Fachkräftemangel in der Filmbranche Der Filmbranche in Berlin und Brandenburg fehlen Fachleute. Laut Filmproduzent Florian Koerner von Gustorf ("Barbara", "Undine") würden Beleuchter, Aufnahmeleiter und Projektleiter "händeringend" gesucht. Es müsse nicht jeder unbedingt Regisseur werden, aber die Attraktivität der handwerklichen Berufe zu erhöhen, wäre die größte Aufgabe, sagte er in Potsdam. Die Branche habe im Moment deutlich unter Fachkräftemangel zu leiden, sagte auch die Geschäftsführerin der Filmförderung des Medienboards Berlin-Brandenburg, Kirsten Niehuus. Das Medienboard Berlin-Brandenburg präsentiert sich auf der Berlinale mit zwölf geförderten Filmen.

RAG-Stiftung und Eon kaufen Essener Colosseum Theater Das Essener Colosseum Theater kommt in neue Hände. Die RAG-Stiftung und der Energiekonzern Eon haben das historische Gebäude in der Essener Innenstadt dem Musicalproduzenten Stage Entertainment abgekauft. Das teilten die Käufer mit. Sie wollen die denkmalgeschützte ehemalige Werkshalle von Krupp zu einem "Zentrum für Innovation" entwickeln. Stage zieht sich aus dem Ruhrgebiet zurück. Auch das Musical-Theater Metronom in Oberhausen wird geschlossen. Die Aufführungen hätten kein hinreichend großes Publikum für ein dauerhaft profitables Geschäft gefunden, hatte Stage erklärt. In dem Theater mit bis zu 1500 Plätzen wurden bisher Konzerte und Shows aufgeführt. Das Theater geht zum 1. Juli an die Stiftung und Eon über.

Historiker: Vatikan prüfte Islam als möglichen Partner Der Vatikan hat nach Aussage des Kirchenhistorikers Hubert Wolf schon in den späten 1930er Jahren über den Islam als möglichen Partner gegen Faschismus, Kommunismus und Materialismus nachgedacht. 1938 seien weltweit Fragebögen mit Fragen zum Islam verschickt worden, sagte Wolf der "Süddeutschen Zeitung". Der Münsteraner Kirchenhistoriker verspricht sich zu diesem Thema neue Erkenntnisse von der bevorstehenden Öffnung der Vatikan-Archive zu Pius XII. im März. Aus solchen Berichten erfahre man auch von der Gründung der Muslimbrüder in Kairo, so Wolf gegenüber der SZ.

Wieder mehr Besucher in deutschen Kinos Die Kinos in Deutschland haben im vergangenen Jahr wieder mehr Tickets verkauft. Rund 118,6 Millionen Kinobesucher wurden nach Angaben der Filmförderungsanstalt gezählt. Das waren etwa 13 Millionen mehr als noch 2018, als die Kinobranche die schlechtesten Zahlen seit Jahren geschrieben hatte. Besonders viele Kinogänger wollten den Kinderfilm "Die Eiskönigin 2" sehen, gefolgt von "Der König der Löwen" und "Avengers: Endgame". Drei Tage vor Eröffnung der Berlinale sieht die Filmförderanstalt auch kein Kinosterben in Deutschland - stattdessen seien neue Filmtheater entstanden.

KMK-Präsidentin will vergleichbare Schulabschlüsse Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz dringt darauf, dass sich die Länder bis zum Jahresende auf Schritte für eine bessere Vergleichbarkeit von Schulabschlüssen einigen. Alle Bundesländer müssten bereit sein, sich zu bewegen, sagte die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Huber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Nach dem Ausstieg Bayerns und Baden-Württembergs aus dem ursprünglich geplanten Nationalen Bildungsrat, müssen die Länder neue Wege für eine Lösung suchen. Die SPD-Politikerin verwies aber auch darauf, dass es kein Zentralabitur in Deutschland geben werde. Die Abiturprüfungen machten schließlich nur ein Drittel der Endnote aus.

Schlangestehen: Ticket-Vorverkauf zur Berlinale beginnt Drei Tage vor dem offiziellen Start der 70. Berlinale haben sich die ersten Warteschlangen vor den Ticket-Verkaufsschaltern gebildet. Am Morgen kamen Filmfans mit Campingstühlen, Thermoskannen und teilweise auch Schlafsäcken, um Karten zu ergattern. "Ich bin seit halb sechs hier, es waren doppelt so viele Menschen da wie sonst in den letzten Jahren", sagte eine Berlinerin. Bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin laufen in diesem Jahr rund 340 Filme. Eröffnet wird das Festival am Donnerstag mit der Romanverfilmung "My Salinger Year" mit Sigourney Weaver.

Autorin Asli Erdogan schließt Rückkehr in die Türkei aus Obwohl ein türkisches Gericht sie vor einigen Tagen von Terrorvorwürfen freigesprochen hat, schließt die in Deutschland im Exil lebende Schriftstellerin Asli Erdogan eine Rückkehr in ihre Heimat Türkei aus. Sie laufe sonst Gefahr, erneut festgenommen zu werden, sagte sie der Nachrichtenagentur AFP. Eine weitere Festnahme würde für sie den Tod bedeuten. Sie sei sehr überrascht über ihren Freispruch. Alles, was sie in Interviews oder an anderer Stelle sage, könne in einem erneuten Verfahren gegen sie verwendet werden, so die Autorin. Asli Erdogan hatte Kolumnen für die pro-kurdische Zeitung "Özgür Gündem" verfasst. Die Justiz hatte ihr vorgeworfen, damit die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK zu unterstützen.

"Rock gegen Buschfeuer"- Benefizkonzert in Sydney Bei einem Benefizkonzert zugunsten der Buschfeuer-Hilfe in Australien sind umgerechnet etwa 5,9 Millionen Euro zusammengekommen. Rund 75 000 Menschen verfolgten im größten Stadion Sydneys die Auftritte von Künstlern wie der Band Queen mit Sänger Adam Lambert, Rock-Sänger Alice Cooper, dem 70er-Jahre-Star Olivia Newton-John oder der australischen Gruppe 5 Seconds of Summer. Das rund zehnstündige Konzert wurde auch live im Fernsehen übertragen. Der gesamte Erlös aus dem "Concert for National Bushfire Relief" kommen den Feuerwehrleuten in Australien, dem Roten Kreuz und einer Tierschutz-Organisation zugute.

Folk-Sänger Graeme Allwright ist tot Der französische Folk-Sänger mit neuseeländischen Wurzeln, Graeme Allwright, ist tot. Er wurde 93 Jahre alt. In Frankreich gehören seine französischsprachigen Adaptionen bekannter englischer Folk-Songs von Bob Dylan oder Leonard Cohen zum nationalen Chanson-Erbgut. 2005 legte er eine pazifistische Umdichtung der französischen Nationalhymne Marseillaise vor.

Flug des Engels eröffnet Karneval in Venedig Mit dem traditionellen "Flug des Engels" ist der Karneval in Venedig eröffnet worden. Tausende Menschen verfolgten, wie eine als Engel verkleidete junge Frau sich an einem Seil von dem 99 Meter hohen Glockenturm des Markusdoms in die Luft schwang. Der Karnevalsengel ließ dabei Konfetti auf die Menge segeln. Der Karneval in Venedig hat eine jahrhundertealte Tradition. Zum ersten Mal wurde er im Jahr 1162 nach einem militärischen Sieg gefeiert. Das Spektakel mit opulenten Kostümen und phantasievollen Masken zieht Jahr für Jahr zahlreiche Besucher aus dem In- und Ausland an. Dieses Jahr dauert der Karneval in Venedig bis zum 25. Februar.