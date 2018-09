Kulturnachrichten

Dienstag, 4. September 2018

Großbrand in Brasiliens Nationalmuseum unter Kontrolle Millionen brasilianischer Kulturschätze gehen in Flammen auf Der Brand im brasilianischen Nationalmuseum Museu Nacional do Brasil in Rio de Janeiro ist unter Kontrolle. Das Feuer griff auf fast alle Teile des historischen Gebäudes über, wie das brasilianische Portal "O Globo" berichtete. Bisher sei die Brandursache noch unklar. Die geologische, botanische, paläontologische und archäologische Sammlung des Museums umfasste rund 20 Millionen Exponate mit Artefakten aus Ägypten, griechisch-römische Kunst und einige der ersten in Brasilien entdeckten Fossilien. Es galt als eines der wichtigsten Ausstellungshäuser Südamerikas. Brasiliens Präsident Michel Temer sagte, dies sei ein trauriger Tag für alle Brasilianer. Zweihundert Jahre Arbeit, Untersuchungen und Wissen seien verloren. Museums-Vizedirektor Luiz Fernando Dias Duarte wies darauf hin, dass das Museum allerdings nie angemessen unterstützt worden und chronisch unterfinanziert gewesen sei. Jetzt wolle jeder seine Unterstützung bekunden. Der genaue Schaden ist noch nicht ermittelt. Mehrere Experten gehen aufgrund der dramatischen Fernsehbilder sogar davon aus, dass alle Ausstellungsstücke vernichtet sein könnten, berichteten örtliche Medien.

Rockkonzert in Chemnitz gegen rechte Gewalt Circa 65.000 Menschen kamen, um ein Zeichen gegen Hass zu setzen Mit einem Konzerts in Chemnitz gegen Rechts haben mehrere Musiker Flagge gegen Hass, Gewalt und Ausländerfeindlichkeit gezeigt. Unter dem Motto "#wir sind mehr" traten Bands wie die Toten Hosen, Kraftklub, Feine Sahne Fischfilet, Marteria & Casper und K.I.Z auf. Sie reagierten damit auf die Ausschreitungen und Demonstrationen in der sächsischen Stadt von Rechten und Neonazis, die sich gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung gerichtet hatten. Der Eintritt zum Konzert war frei. Mehr Zivilcourage gegen Rechte Gewalt hatte Außenminister Heiko Maas am Wochenende gefordert. Die Bürger sollten sich mehr für Demokratie und gegen Rassismus einsetzen: "Es hat sich in unserer Gesellschaft leider eine Bequemlichkeit breit gemacht, die wir überwinden müssen. Da müssen wir dann auch mal vom Sofa hochkommen und den Mund aufmachen." Das Konzert in Chemnitz fand auf einem großen Parkplatz zwischen Hauptbahnhof, Marx-Denkmal und Rathaus statt. Die Stadt schätzt die Zahl der Teilnehmenden auf 65.000.

Unesco bietet Hilfe nach Museums-Brand in Rio an UN-Kulturorganisation beklagt den Verlust eines "unschätzbaren Kulturerbes" Nach dem verheerenden Brand im Nationalmuseum von Brasilien hat die Unesco Hilfe angeboten. Die UN-Kulturorganisation könne den Behörden ihre Expertise anbieten, insbesondere beim Schutz und bei der Bewahrung des kulturellen Erbes. Das teilte Unesco-Generaldirektorin Audrey Azoulay in Paris mit. Sie beklagte den Verlust eines "unschätzbaren Kulturerbes für die gesamte Menschheit". Ein Großbrand hatte weite Teile des Nationalmuseums in Rio zerstört, 200 Jahre Geschichte wurden ein Raub der Flammen. Das Museum galt mit seiner geologischen, botanischen, paläontologischen und archäologischen Sammlung als eines der wichtigsten Ausstellungshäuser Südamerikas.

"Stolpersteine" künftig auch in München geplant Projekt erinnert an Opfer des NS Regimes Der Verein "Bürgerbegehren für Stolpersteine" will mit einer Unterschriftensammlung erreichen, dass auch in München mit "Stolpersteinen" an Opfer des NS-Regimes erinnert wird. Stolpersteine seien eine glänzende Idee, um der massenhaften Ermordung von Menschen im NS-Regime auch eine massenhafte Erinnerung entgegen zu setzen, sagte Hildebrecht Braun, früherer FDP-Bundestagsabgeordneter und Vereinsmitglied. Die Stadt München hatte die Teilnahme an der Aktion des Künstlers Günter Demnig 2005 und 2015 abgelehnt. Anfang des Jahres wurde ein eigenes Konzept für sogenannte "Erinnerungszeichen" vorgestellt. "Stolpersteine" sind im Boden verlegte kleine Gedenktafeln mit eingravierten Namen von Menschen, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt und ermordet wurden. Rund 53000 dieser Erinnerungssymbole gibt es in Deutschland in mehr als 1000 Städten und Gemeinden.