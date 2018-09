Kulturnachrichten

Montag, 3. September 2018

Großbrand in Brasiliens Nationalmuseum unter Kontrolle Rios Bürgermeister ruft zu Wiederaufbau auf Der Brand im brasilianischen Nationalmuseum Museu Nacional do Brasil in Rio de Janeiro ist unter Kontrolle. Das Feuer griff auf fast alle Teile des historischen Gebäudes über, wie das brasilianische Portal "O Globo" berichtete. Die Sammlung des Museums umfasste rund 20 Millionen Exponate mit Artefakten aus Ägypten, griechisch-römische Kunst und einige der ersten in Brasilien entdeckten Fossilien. Das Museum galt als eines der wichtigsten Südamerikas. Brasiliens Präsident Michel Temer betrauerte, dass zweihundert Jahre Arbeit und Wissen verloren seien. Museums-Vizedirektor Luiz Fernando Dias Duarte sagte, dass das Museum allerdings nie angemessen unterstützt worden und chronisch unterfinanziert gewesen sei. Jetzt wolle jeder seine Unterstützung bekunden. Rios Bürgermeister rief das gesamte Land zum Wiederaufbau des Museums auf. "Es ist eine nationale Verpflichtung, es aus der Asche wiederaufzubauen, jedes unsterbliche Detail in Bildern und Fotografien wiederherzustellen. Auch wenn es sich nicht um Originale handelt, sie erinnern uns an die Unabhängigkeit und die erste Verfassung und die nationale Einheit."

Kulturrat fordert dauerhafte Finanzierung von Kultur Dauerhafte Unterstützung für Kultureinrichtungen sichere gesellschaftliche Teilnahme Für eine langfristige Finanzierung für die Kultur auf dem Land im Osten Deutschlands setzt sich der Geschäftsführers des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, ein. "Kultur ist eine dauerhafte Daseinsfürsorge wie Wasser- und Stromversorgung oder der Straßenverkehr", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Gerade vor dem Hintergrund rechter Tendenzen gelte es, kulturelle Infrastruktur und Bildung in den Regionen zu erhalten. Kulturhaus, Bücherei oder Gesangsverein hätten eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe und seien oft auch Ausdruck, wie Bürger Verantwortung für ihr Umfeld übernähmen. Es gebe aktuell eine positive politische Grundstimmung für diese Kulturförderung, nur das entsprechende Handeln fehle, stellte er mit Verweis auf das neue Heimatministerium fest. Es gehe nicht um neue Theater oder Museen in Ostdeutschland, sondern um die Förderung der Infrastruktur statt einer zeitlich begrenzten Projektförderung. Dazu gehöre auch die Mobilität, um die Menschen zur Kultur zu bringen. Zudem müsse bürgerschaftliche Engagement besser honoriert werden, denn sonst seien Land und die Kultur in Gefahr.

Rockkonzert in Chemnitz gegen rechte Gewalt Tote Hosen und Kraftklub treten auf Mit einem Konzerts in Chemnitz gegen Rechts wollen heute mehrere Musiker Flagge gegen Hass, Gewalt und Ausländerfeindlichkeit zeigen. Bei dem für 17Uhr angekündigten Konzert unter dem Motto "#wir sind mehr" wollen Bands wie die Toten Hosen, Kraftklub, Feine Sahne Fischfilet, Marteria & Casper und K.I.Z auftreten. Sie reagieren damit auf die Ausschreitungen und Demonstrationen in der sächsischen Stadt von Rechten und Neonazis, die sich gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung gerichtet hatten. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Mehr Zivilcourage gegen Rechte Gewalt hatte Außenminister Heiko Maas am Wochenende gefordert. Die Bürger sollten sich mehr für Demokratie und gegen Rassismus einsetzen: "Es hat sich in unserer Gesellschaft leider eine Bequemlichkeit breit gemacht, die wir überwinden müssen. Da müssen wir dann auch mal vom Sofa hochkommen und den Mund aufmachen." Das Konzert in Chemnitz soll auf einem großen Parkplatz zwischen Hauptbahnhof, Marx-Denkmal und Rathaus statt finden. Mehrere zehntausend Besucher werden erwartet.

Handyverbot an französischen Schulen Maßnahme soll Konzentration verbessern und zu mehr realen Kontakten führen In Frankreichs Schulen sind ab Montag Mobiltelefone für Schüler nicht mehr erlaubt. Ein neues Gesetz verbietet Handys während des gesamten Schultages in Grund- und Mittelschulen. Kinder, die Geräte mitbringen, müssen diese ausschalten und einschließen. Andernfalls dürfen die Telefone von Lehrern eingezogen werden. Frankreichs Bildungsminister Jean-Michel Blanquer sagte, das Gesetz solle den Schülern helfen, sich auf den Unterricht zu konzentrieren und außerdem weniger in Sozialen Medien zu agieren und dafür mehr reale Kontakte zu knüpfen. Auch wolle man damit damit Online-Mobbing bekämpfen, Diebstählen vorbeugen und Gewalt an Schulen verhindern. Höhere Schulen können sich diesen Regeln freiwillig anschließen. Ein Handyverbot für Schüler in Deutschland gibt es bisher nur in Bayern.

Journalisten in Myanmar zu Haftstrafen verurteilt Reuters-Mitarbeiter hatten zu Massaker an Rohingya recherchiert In Myanmar sind zwei Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters wegen des Verrats von Staatsgeheimnissen zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Reuters-Chefredakteur Stephen J. Adler sprach von einem "traurigen Tag für die Pressefreiheit in Myanmar, für seine Kollegen Wa Lone und Kyaw Soe Oo und für die Presse überall". Zugleich forderte er die Regierung auf, den Richterspruch zu korrigieren. Die beiden 32 und 28 Jahre alten Reporter stammen selbst aus Myanmar und hatten zu einem Massaker an Angehörigen der muslimischen Rohingya-Minderheit recherchiert. Nach Auffassung des Gerichts hatten sie sich dazu geheime staatliche Dokumente beschafft. Die Journalisten bestritten dies. Kritiker werfen der Regierung in Myanmar vor, die Pressefreiheit zu missachten. Die Vereinten Nationen und die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch forderten die sofortige Freilassung der beiden Männer. Auch die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini fordert die Freilassung der zwei Journalisten. Die Gerichtsentscheidung schwäche die Freiheit der Medien und das Recht der Öffentlichkeit auf Informationen.

Hans Beimer stirbt Serientod in der "Lindenstraße" Nach mehr als 30 Jahren gibt Joachim H. Luger seine Rolle auf Hans Beimer, eine der Hauptfiguren der ARD-"Lindenstraße", ist am Sonntagabend in der 1.685. Folge den Serientod gestorben. In einer Schutzhütte im Wald sackte Hans zusammen - neben sich in friedlicher Eintracht die beiden Frauen, die ihn sein Serienleben lang begleitet hatten und stets Rivalinnen blieben: Ex-Gattin Helga (gespielt von Marie-Luise Marjan) und seine zweite Ehefrau Anna (Irene Fischer). Für zusätzliche dramatische Untermalung sorgte das WDR-Funkhausorchester, das die Filmmusik live einspielte. Das Ereignis war bereits vor einigen Wochen angekündigt worden, weil Darsteller Joachim H. Luger die "Lindenstraße" verlassen wollte. Der 74-Jährige will mehr Zeit für das Theaterspielen und seine Familie haben. Er war seit der ersten Folge dabei und gehörte zu den prägenden Gesichtern der seit 1985 produzierten ARD-Serie. "Als ich erfuhr, dass er aussteigen will, war das ein Schock für mich, es kam so plötzlich", sagte Marie-Luise Marjan der Nachrichtenagentur dpa.

Elbphilharmonie: Saisoneröffnung mit Joyce DiDonato Zu hören waren ausschließlich Werke des französischen Komponisten Hector Berlioz Mit einem umjubelten Konzert des Orchestre Révolutionnaire et Romantique unter der Leitung von Sir John Eliot Gardiner ist die Hamburger Elbphilharmonie am Sonntagabend in die neue Saison gestartet. Auf dem Programm standen ausschließlich Werke des französischen Komponisten Hector Berlioz (1803-1869), darunter seine bahnbrechende "Symphonie fantastique". Ein weiterer Höhepunkt des Abends war der Auftritt der US-amerikanischen Mezzosopranistin Joyce DiDonato, die in die Rollen der Kleopatra und der Dido schlüpfte. Im Rahmen des kostenlosen Konzertkinos wurde das Konzert live auf dem Vorplatz der Elbphilharmonie übertragen.

Israelisches Radio spielt Wagners "Götterdämmerung" Und entschuldigt sich daraufhin in aller Form Ein Klassiksender hat Ausschnitte aus Richard Wagners Oper "Götterdämmerung" gespielt und sich daraufhin in aller Form bei seinen Hörern entschuldigt. Eine Sprecherin des Medienunternehmens Kan verwies am Sonntag auf den "Schmerz, den eine solche Ausstrahlung bei den Holocaust-Überlebenden unter unseren Hörern auslösen könnte". Der zuständige Musikredakteur habe eine falsche künstlerische Entscheidung getroffen", für die sich der Sender entschuldige. Die Musik des deutschen Komponisten ist in der israelischen Öffentlichkeit weitgehend tabu, weil seine Werke durch antisemitische Rhetorik geprägt sind. Kritiker sehen Wagner, der als Adolfs Hitlers Lieblingskomponist galt, als einen der Wegbereiter des Nationalsozialismus. In Israel ist die Aufführung seiner Musik zwar nicht verboten, Musiker und Sender verzichten aber in der Regel darauf. Die Sendersprecherin sagte, die Ausstrahlung der "Götterdämmerung" habe gegen interne Richtlinien verstoßen, denen zufolge Wagner nicht öffentlich gespielt werden solle.