Kulturnachrichten

Mittwoch, 8. September 2021

Großbank will Konto von Ai Weiwei-Stiftung schließen Die Schweizer Großbank Credit Suisse hat nach Angaben des chinesischen Dissidenten und Künstlers Ai Weiwei angekündigt, das Bankkonto seiner Stiftung in der Schweiz zu schließen. Die Credit Suisse habe dies in Übereinstimmung mit einer neuen Politik getan, alle Konten von Personen zu schließen, die einen Strafregistereintrag haben, erklärte Ai auf der Webseite Artnet. Der Künstler, der heute in Portugal lebt, war an der Gestaltung des bekannten Vogelnest-Stadions der Olympischen Spiele 2008 in Peking beteiligt. 2011 geriet er in Konflikt mit der kommunistischen Regierung, die ihn für 81 Tage inhaftierte. Das Konto gehört zu einer von Ai Weiwei gegründeten Stiftung für freie Meinungsäußerung und Kunst.

Klopstock-Preis 2021 für Annett Gröschner Die Schriftstellerin Annett Gröschner ist in Quedlinburg mit dem diesjährigen Klopstock-Preis für neue Literatur geehrt worden. Die Auszeichnung soll sowohl den Wert der Literatur als auch den Wert der Kultur des Lesens unterstreichen, wie Sachsen-Anhalts Kulturminister Rainer Robra (CDU) zur Übergabe des Preises laut Mitteilung erklärte. Gröschner erhält den mit 12.000 Euro dotierten Preis für ihr Gesamtwerk. Neben dem Hauptpreis wurde auch ein mit 3.000 Euro dotierter Förderpreis vergeben. Er ging an den Magdeburger Autor Henning Moneta. Die Auszeichnung wird an Nachwuchsautoren aus Sachsen-Anhalt vergeben, deren Debütveröffentlichung bundesweit Beachtung gefunden hat.

Japan protestiert gegen Berliner "Trostfrauen"-Denkmal Die japanische Regierung hat gegen einen Beschluss des Bezirks Berlin-Mitte protestiert, ein umstrittenes Denkmal für die Opfer sexualisierter Gewalt, ein weiteres Jahr zu genehmigen. Die Entscheidung sei inakzeptabel, sagte Regierungssprecher Katsunobu Kato. Es geht um eine Bronzefigur, die eine koreanische Zwangsprostituierte im zweiten Weltkrieg zeigt. Bis zu 200.000 Frauen wurden damals von japanischen Soldaten versklavt, die meisten stammten aus Korea. Auch gegen andere Denkmäler für die so genannten „Trostfrauen" hatte die japanische Regierung protestiert. Um das Berliner Denkmal hatte es im letzten Jahr bereits diplomatische Verstimmungen gegeben. Die umstrittene Statue war vom Korea-Verband aufgestellt worden, ihre Genehmigung ist auf zwei Jahre begrenzt.