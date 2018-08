Kulturnachrichten

Samstag, 25. August 2018

Grönemeyer setzt ein Zeichen gegen Rechtsextremismus Neonazi-Rockfestival verboten Herbert Grönemeyer hat beim Musikfestival "Jamel rockt den Förster" ein Zeichen gegen Rechtsextremismus gesetzt. Er wolle den Veranstaltern den Rücken stärken und ein Signal setzen, sagte der 62-Jährige vor 1.200 Zuschauern, bevor er Songs wie "Die Härte" und "Mensch" sang. Ins Leben gerufen wurde das Festival in Jamel 2007 von Birgit und Horst Lohmeyer, die sich seit Jahren gegen die rechtsextreme Szene in dem 40-Einwohner-Dorf bei Wismar wehren. Das ehrenamtlich organisierte Musikfest soll nach Auskunft der Veranstalter zeigen, wie man sich "entspannt und gewaltfrei für Demokratie und gegen Rechtsradikalismus" aussprechen könne. Wer dort auftritt, wird vorab nicht öffentlich gemacht. Schirmherrin ist Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Ein für den heutigen Samstag im thüringischen Mattstedt geplantes Neonazi-Rockfestival darf nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Weimar dagegen nicht stattfinden. Es bestätigte ein von der Gemeinde verhängtes Nutzungs- und Betretungsverbot für das Gelände und wies einen Widerspruch der Organisatoren zurück. Nicht alle Eigentümer hätten es erlaubt, das Gelände zu nutzen, hieß es zur Begründung.

Ostpreußisches Landesmuseum wieder geöffnet Grütters: "Wichtiger europäischer Kulturbotschafter" Das Ostpreußische Landesmuseum in Lüneburg ist nach mehr als drei Jahren Umbau und Modernisierung wiedereröffnet worden. Mit einem Festakt wurde die Dauerausstellung am Samstag mit einer neuen deutsch-baltischen Abteilung feierlich eröffnet. Ab Sonntag sind die Exponate auch für die Öffentlichkeit zu sehen. Das Ostpreußische Landesmuseum sei ein "wichtiger europäischer Kulturbotschafter", sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) zur Wiedereröffnung. Die Auseinandersetzung mit dem deutschen Kulturerbe in Mittel- und Osteuropa sowie die Besinnung auf die gemeinsame Geschichte könne dabei helfen, Krisen und Konflikte besser zu verstehen. Nach eigenen Angaben ist es das weltweit einzige Museum, das sich umfassend der Region widmet. Ostpreußen wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zwischen der damaligen Sowjetunion und Polen aufgeteilt.

Papst bekennt Scham über "abscheuliche Verbrechen" Franziskus: "Leid und Scham für die katholische Gemeinschaft" Papst Franziskus hat in Irland Scham über die "abscheulichen Verbrechen" katholischer Kleriker an Minderjährigen bekannt. Er müsse den "schweren Skandal" anerkennen, der durch den Missbrauch Minderjähriger durch Mitglieder der Kirche verursacht worden sei, "die beauftragt waren, sie zu schützen und zu erziehen", sagte der Papst zu Beginn seines zweitägigen Besuchs auf der grünen Insel. Die Verbrechen blieben "eine Ursache von Leid und Scham für die katholische Gemeinschaft", so Franziskus weiter. Zum Thema Aufarbeitung verwies er auf seinen Vorgänger Benedikt XVI, dessen "freimütiges und entschlossenes Eingreifen" weiterhin Ansporn sei, strenge Regeln zu erlassen, damit sich die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholten. Franziskus sprach im Schloss von Dublin vor Vertretern aus Politik und Gesellschaft. Anlass seiner Reise ist das neunte katholische Weltfamilientreffen, das seit Dienstag in der irischen Hauptstadt tagt. Überschattet wird der Besuch von einer neuerlichen Debatte über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche.

Choreograf und Tänzer Lindsay Kemp ist tot "Mutiger und revolutionärer Schöpfer" starb im Alter von 80 Jahren Der britische Choreograf und Tänzer Lindsay Kemp starb am Freitagabend im Alter von 80 Jahren im toskanischen Livorno, wo er lebte, wie italienische Medien berichten. Der italienische Schauspieler und Regisseur, Alessandro Gassmann, twitterte, Kemp sei "ein mutiger und revolutionärer Schöpfer" gewesen: Wenn ein Künstler wie Lindsay Kemp stirbt, verschwinde gleichzeitig mit ihm auch ein "Monument der Emotionen". Kemp wurde unter anderem durch seine Liebesbeziehung und künstlerische Zusammenarbeit mit David Bowie bekannt. Kemp gab Bowie Tanz- und Pantomimestunden. Beide traten in der Show "Pierrot In Turquoise" auf. Kemp entwarf später zudem Kostüme und Choreografie für die "Ziggy Stardust"-Tour.

Hinterbliebene von Prince verklagen seinen Arzt Vorwurf der versäumten Therapie Familienangehörige von Prinz haben knapp zweieinhalb Jahre nach seinem Tod einen Arzt verklagt, der dem US-Popmusiker Schmerzmittel verschrieben hatte. Sie warfen Michael Schulenberg vor, er sei gescheitert, die Medikamentensucht des Popstars zu behandeln, wie die Zeitung "Startribune" unter Berufung auf die Klage berichtete. Darüber hinaus habe er keine sachgerechte Diagnose gestellt und keine Maßnahmen ergriffen, um das absehbar schlimme Ergebnis dieser Sucht zu verhindern. Dies alles habe maßgeblich zum Tod von Prince beigetragen. Ein Anwalt des Arztes wies die Vorwürfe dem Bericht zufolge als unbegründet zurück. Prince war am 21. April 2016 an einer Überdosis Fentanyl gestorben, das als 30 bis 50 Mal stärker als Heroin und 50 bis 100 Mal stärker als Morphium gilt. Laut Staatsanwaltschaft habe er gedacht, das Schmerzmittel Vicodin zu nehmen.

Justus Frantz ehrt den Komponisten Leonard Bernstein "Seine Genialität hat sich keineswegs nur auf Musik erstreckt" "Leonard Bernstein machte aus den trivialsten Momenten des Tages etwas ganz besonderes", erinnert sich der Pianist Justus Frantz an den 1990 verstorbenen Freund. "Seine Genialität hat sich keineswegs nur auf Musik erstreckt", sagte der Gründer und frühere Intendant des Schleswig-Holstein-Musikfestivals im Deutschlandfunk Kultur. Bernstein habe das Leben und jeden Moment geliebt. Die Ausstrahlung eines Menschen inspirierte ihn immer wieder neu. Bernstein sei jeden Tag ein neuer Mensch gewesen, der Musik als etwas Innovatives erlebt habe. In der Zusammenarbeit mit ihm als Pianist habe Frantz wunderbare Inspirationen erhalten, die er in seinem Leben nie vergessen werde, sagte der Musiker weiter. Allerdings sei Bernstein manchmal so spontan gewesen, dass er einer plötzlichen Eingebung folgte und beispielsweise das Tempo im Konzert völlig veränderte. Am heutigen Samstag wäre der US-amerikanische Musiker und Komponist Leonard Bernstein 100 Jahre alt geworden.

Moderator Dieter Thomas Heck ist tot Langjährige Moderator der "ZDF-Hitparade" Der Showmaster Dieter Thomas Heck ist tot. Der langjährige Moderator der "ZDF-Hitparade" starb am Donnerstag im Alter von 80 Jahren, wie der Medienanwalt Christian Schertz in Berlin mitteilte. Seine Medienkarriere begann 1961 als Heck, der eigentlich Carl-Dieter Heckscher hieß, in der Fernseh-Nachwuchssendung "Toi-toi-toi" von Peter Frankenfeld als Sänger entdeckt wurde. Zum Fernsehstar wurde Heck mit der "ZDF-Hitparade", die er von 1969 bis 1984 insgesamt 183 Mal live aus Berlin präsentierte. Ende 2007 hatte er seinen Rücktritt bekanntgegeben und sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. 2017 erhielt er die Goldene Kamera für sein Lebenswerk.

Merkel bringt vermisstes Gemälde nach Dresden zurück "Stillleben mit einem Hasen" war seit Kriegsende verschollen Das seit dem Zweiten Weltkrieg vermisste Gemälde von Pietro Francesco Cittadini (1616-1681) kehrt nach Dresden zurück. Es befand sich zuletzt in Privatbesitz in Georgien und wurde vom Ministerpräsidenten des Landes, Mamuka Bakhtadze, an Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem Besuch übergeben, wie die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden mitteilten. Dort hatte das Werk bis 1945 in der Gemäldegalerie Alter Meister gehangen. 1741 war es für den sächsischen Kurfürsten Friedrich August II. erworben worden. 1754 lässt es sich erstmals dokumentarisch in der damaligen Gemäldegalerie am Jüdenhof, direkt neben der Frauenkirche, fassen.

Hotelmanager des Jahres kommt aus Sachsen Gebürtiger Westfale leitet Hotel im Vogtland Deutschlands bester Hoteldirektor kommt erstmals aus Sachsen. Marc Cantauw, Leiter des Hotels "König Albert" im vogtländischen Bad Elster, wird am heutigen Samstag bei einem Festakt als "Hotelmanager des Jahres 2018" ausgezeichnet. Der 47-Jährige werde für seine berufliche Gesamtleistung geehrt, vor allem aber für sein Engagement im Vogtland, hieß es vom Trebing-Lecost Verlag, der die Ehrung bereits zum 17. Mal vergibt. Der Preisträger, ein gebürtiger Westfale, leitet das Vier-Sterne-Superior-Haus mit 240 Betten seit dessen Eröffnung im März 2016.

Dresdner Polizei entschuldigt sich beim ZDF Team wurde zu lange festgehalten Der Dresdner Polizeipräsident hat sich nach ZDF-Angaben für das Vorgehen von Polizisten gegen ein Team des Senders am Rande einer Pegida-Demonstration entschuldigt. Die Polizei habe eingeräumt, dass das ZDF-Team viel zu lange festgehalten worden sei, teilte der Sender nach einem Gespräch zwischen Vertretern des ZDF und dem Polizeipräsidenten mit. Der Vorgang solle seitens der Polizei gründlich nachgearbeitet werden. Das Vorgehen am Rande einer Pegida-Veranstaltung hatte für eine Debatte über eine Einschränkung der Pressefreiheit durch die sächsische Polizei gesorgt.

Name für Preis bei Venedigs Filmfestspielen bleibt Auszeichnung trägt Namen von Mussolinis Finanzminister Die Preise für die beste Schauspielerin und den besten Schauspieler bei den Filmfestspielen von Venedig werden weiterhin "Coppa Volpi" heißen. Das berichtet "Der Spiegel", trotz gegenteiliger Ankündigungen der Festivalleitung und Forderungen von Aktivisten, die Auszeichnung umzubenennen. Giuseppe Volpi (1877-1947) war ein zeitweiliger Verbündeter von Faschistenführer Benito Mussolini, unter anderem dessen Finanzminister. Der Preis wurde erstmals 1935 vergeben, drei Jahre nach Gründung des ältesten Filmfestivals der Welt. Am kommenden Mittwoch wird es mit dem US-Film "Aufbruch zum Mond" über den Astronauten Neil Armstrong eröffnet. Hauptdarsteller und einer der Anwärter auf die "Coppa Volpi" ist Schauspieler Ryan Gosling.

Bill Clinton bei Trauerfeier für Aretha Franklin Musikerkollegen Franklins haben sich angesagt Bei der Trauerfeier für Soul-Legende Aretha Franklin wird Ex-US-Präsident Bill Clinton unter den Rednern sein. Dies teilte Franklins Sprecherin Gwendolyn Quinn mit. Bill Clinton und die Queen of Soul galten als langjährige Freunde. Die Ausnahmesängerin trat bei dessen Vereidigungszeremonien auf. Die für kommenden Freitag geplante Trauerfeier in Detroit soll ihre Wurzeln im Gospel herausstellen. Zahlreiche hochkarätige Musikerkollegen Franklins haben sich angesagt, etwa Stevie Wonder, Jennifer Hudson, Chaka Khan und Faith Hill.

Lili Hinstin übernimmt Leitung beim Locarno-Festival Französin ist Nachfolgerin von Carlo Chatrian Nach dem Wechsel von Carlo Chatrian zur Berlinale übernimmt Lili Hinstin die künstlerische Leitung des Locarno Festivals. Die 41-jährige Französin trete ihre neue Stelle im Dezember an, teilte der Verwaltungsrat des Filmfestivals mit. Hinstin war seit 2013 künstlerische Leiterin des Festivals Entrevues Belfort in Frankreich. "Ich freue mich auf die neue Aufgabe", zitierte der Verwaltungsrat die Französin. Das Festival Locarno habe seit Jahren Maßstäbe für Filmfreunde gesetzt.