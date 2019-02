Die National Portrait Gallery in London plant eine große Nan-Goldin-Ausstellung. Doch die US-Fotokünstlerin droht damit, die Schau abzusagen, sollte das Museum eine Millionenspende der amerikanischen Sackler-Stiftung annehmen. Mehr

Die Regierung Orbán will die Ungarische Akademie der Wissenschaften in eine Stiftung überführen. Kritiker sehen die Autonomie der Akademie in Gefahr. Bereits jetzt wird seitens der Regierung ein Großteil der Gelder zurückgehalten.