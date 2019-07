Kulturnachrichten

Freitag, 26. Juli 2019

Greta Thunberg singt für den Klimaschutz Die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg kommt nun auch musikalisch zu Wort: Auf der neuen Single der britischen Indie-Rockband "The 1975" ruft die 16-Jährige in einer gesprochenen Botschaft dazu auf, endlich etwas gegen den Klimawandel zu tun, wie die PR-Firma der Band mitteilte. "Es ist jetzt Zeit für zivilen Ungehorsam. Es ist Zeit, zu rebellieren", sagt Thunberg in dem knapp fünfminütigen, mit Musik untermalten Stück "The 1975". Dabei handelt es sich um eine Variation des Tracks ("Somebody Else"), mit dem die Gruppe aus Manchester immer ihre Studioalben eröffnet, so auch ihr kommendes viertes Werk "Notes On A Conditional Form". Die Einnahmen aus der Single, die Ende Juni in Stockholm entstand, sollen an die Klimaschutzbewegung Extinction Rebellion gehen, schrieb Thunberg auf Instagram.

Der Familientherapeut Jesper Juul ist tot Der bekannte dänische Familientherapeut Jesper Juul ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Das teilte das von ihm 2004 mitgegründete Institut Familylab unter Berufung auf Juuls Sohn Nicolai mit. Sowohl autoritäre als auch antiautoritäre Erziehungsstile für Kinder lehnte Juul ab und schuf einen eigenen Erziehungsansatz. Besonders mit seinen Erziehungsratgebern "Nein aus Liebe" (2006) oder "Dein kompetentes Kind" (1996) wurde er international bekannt. Juuls pädagogische Sicht ist, dass Kinder vollwertige Menschen sind, die nicht erst durch Anweisungen, Verbote und Strafen geformt werden müssen. Ableger seines Familienberatungsinstituts Familylab gibt es mittlerweile in zahlreichen europäischen Ländern, darunter die Schweiz, Italien und Österreich.

Buhs und viel Jubel für neuen Bayreuther "Tannhäuser" Die Bayreuther Festspiele haben einen neuen "Tannhäuser". Regisseur Tobias Kratzer hat gestern Abend seine Version vom "Sängerkrieg auf der Wartburg" auf dem Grünen Hügel auf die Bühne gebracht. Sein ebenso humorvolles wie kluges und berührendes Plädoyer für eine Aussöhnung von Pop- und Hochkultur gefiel nicht jedem. Nach der Premiere gab es einige Buhs, aber auch großen Jubel, Bravo-Rufe und Getrampel. Einige begeisterte Zuschauer hielt es nicht mehr auf den Sitzen. Buhs gab es - eher ungewöhnlich in Bayreuth - auch für den russischen Star-Dirigenten Waleri Gergijew bei seinem Bayreuther-Festival-Debüt. Ausschließlich Applaus gab es für das Sänger-Ensemble um "Tannhäuser" Stephen Gould. Den meisten davon bekam - völlig zu recht - "Elisabeth"-Darstellerin Lise Davidsen ab.

Amazon-Märchenbuch-Aktion in der Kritik Zum Weltkindertag am 20. September wollen die Stiftung Lesen und der Internethändler Amazon eine Million Märchenbücher verschenken. Verteilt werden soll das eigens zusammengestellte Buch mit elf Märchen der Gebrüder Grimm und fünf neu geschriebenen Geschichten von den Buchhandelsketten Thalia und Hugendubel. Die Aktion sorgt in der Buchbranche für Ärger und heftige Debatten, aber auch für Zustimmung, wie eine online veröffentlichte Umfrage von boersenblatt.net zeigt. Stiftung Lesen und Amazon zufolge ist es das Ziel, insbesondere solche Familien fürs Vorlesen zu begeistern, bei denen Lesen noch nicht zum festen Bestandteil des Alltags gehört. Seit Anfang des Jahres ist Amazon ebenso wie Thalia und Hugendubel Mitglied im Stifterrat der Stiftung Lesen. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels kündigte an, seine Mitgliedschaft im Stifterrat der Stiftung Lesen zu überdenken. Diese Aktion sei nicht die erste der Stiftung Lesen, bei der große Teile des Buchhandels und damit zentrale Akteure der Leseförderung nicht beteiligt seien, erklärte Hauptgeschäftsführer Alexander Skipis. Im Deutschlandfunk sagte er, er sorge sich um den filigranen Markt in Deutschland. Amazon sei ein Player in diesem Markt, den man mit allen Mitteln bekämpfe.

US-Botschaft in Berlin hisst Regenbogenfahne Eine Regenbogenfahne unter der US-Flagge ziert seit Donnerstag die Fahnenstange an der US-Botschaft in Berlin. Die Flagge ist das Symbol der LGBTQ-Community - die englische Abkürzung für lesbisch, schwul, bisexuell, transgender und queer. Auch die Skulptur eines Berliner Bären in der Botschaft war in eine Regenbogenfahne eingewickelt. Bereits im Juni hatten zahlreiche US-amerikanische Auslandsvertretungen unter anderem in Südkorea, Indien und Österreich die Flagge zum Gay-Pride-Month gezeigt. Das US-Außenministerium soll den Botschaften nach Medienberichten verboten haben, die Regenbogenflagge an den Fahnenstangen der Vertretungen zu hissen. Die Mitarbeiter zeigten die Fahne daraufhin anderswo auf dem Botschaftsgelände. In Berlin ist Richard Grenell US-Botschafter, der offen homosexuell lebt und sich für die Entkriminalisierung der Homosexualität weltweit einsetzt. Am Samstag findet in Berlin der Christopher Street Day statt.