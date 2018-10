Gregory Porter beim Jazzfestival Montreux 2018 Gallionsfigur des aktuellen Jazz

Moderation: Matthias Wegner

Gregory Porter bei einem Konzert in Warschau am 18. April 2017 (imago/Eastnews)

Der US-amerikanische Sänger Gregory Porter hat in nur wenigen Jahren eine erstaunliche Karriere hingelegt. Seine Platten verkaufen sich sensationell gut und er ist pausenlos in der ganzen Welt unterwegs. Im Sommer 2018 gastierte er auch beim legendären Festival in Montreux.

Gregory Porter knüpft in seiner Musik an die große Tradition von amerikanischen Gesangslegenden wie Marvin Gaye, Nat King Cole und Gil Scott-Heron an. Zum großen Teil singt er aber seine eigenen Stücke, die schon jetzt Klassiker geworden sind.

Viele dieser Songs besitzen bei aller Lebensfreude, die in ihnen steckt, auch oft eine gesellschaftspolitische Dimension. Über sein Stück "On my way to Harlem" beispielsweise, das in keinem seiner Konzerte fehlen darf, sagt Porter:

"Harlem verändert sich, aber wir müssen die Orte erhalten, an denen so viel großartige amerikanische Kunst entstanden ist. In dem Lied erwähne ich Duke Ellington oder den Dichter Langston Hughes. Beide waren vom Leben in Harlem geprägt. Auch von den Jazzclubs. Und wenn wir diese nicht erhalten, dann geht auch ein Teil unserer Kunst verloren."

Montreux Jazz Festival

Aufzeichnung vom 10.07.2018

Gregory Porter and Band

Gregory Porter, Gesang

Tivon Pennicott, Saxofon

Chip Crawford, Klavier

Jahmal Nichols, Bass

Emanuel Harrold, Schlagzeug