Kulturnachrichten

Mittwoch, 10. Februar 2021

Grassi Museum mit Rekord für Neuerwerbungen Das Leipziger Grassi Museum für Angewandte Kunst hat im vergangenen Jahr mit fast 5.000 besonders viele Neuerwerbungen verzeichnet. Es habe sich um mehr als 4.500 Schenkungen und knapp 300 Ankäufe gehandelt, teilte das Haus mit. Die neuen Objekte stammten aus den Bereichen Kunsthandwerk, Design, Grafik, Fotografie, Gebrauchsgrafik und Buch. Von großer Bedeutung sei etwa die Privatsammlung von Claus und Maria Pese mit zahlreichen Jugendstil-Objekten. Für das laufende Jahr plant das Museum nach eigenen Angaben neun größere Sonder- und vier Foyerausstellungen. Gezeigt werden unter anderem Reklameschilder aus Blech, Murano-Glasobjekte, Kunsthandwerk junger, zeitgenössischer Designer, Porzellane aus dem 18. und 19. Jahrhundert, Fotobücher und Glasskulpturen. Die internationale Grassimesse soll Ende Oktober veranstaltet werden.

Polen: Medienproteste gegen Reklame-Abgabe In einer gemeinsamen Aktion haben private Rundfunk- und Fernsehsender, Zeitungen und Nachrichtenportale in Polen gegen eine geplante Abgabe für Werbeeinnahmen protestiert. Die nationalkonservative PIS-Regierung begründet ihr Vorhaben mit Folgen der Corona-Pandemie, die Hälfte der Einnahmen solle in den Nationalen Gesundheitsfond NFZ fließen. Mehrere große Zeitungen erschienen auf der Titelseite mit einer gemeinsamen Erklärung von 40 Medienunternehmen. Die geplante Abgabe könne Medien schwächen oder dazu führen, dass diese ganz vom Markt verschwinden, heißt es darin. Die Gesellschaft werde dadurch bei der Auswahl der sie interessierenden Inhalte eingeschränkt. Die Regierung will mit der Abgabe neben internationalen und landeseigenen Medienunternehmen, auch Kinos und Anbieter von Großwerbeflächen unter freiem Himmel zur Kasse bitten.

Fürstensitz Glauberg soll Unesco-Welterbe werden Die frühkeltischen Fürstensitze Glauberg (Wetteraukreis) und Heuneburg (Kreis Sigmaringen) sollen in die deutsche Vorschlagsliste für das Unesco-Welterbe aufgenommen werden. Sie gehörten zu den bedeutendsten Geländedenkmalen der keltischen Geschichte, erklärten die hessische Kulturministerin Angela Dorn (Grüne) und die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) in Wiesbaden und Stuttgart. Die archäologische Stätte auf dem Glauberg zeige auf besonders herausragende Art und Weise den engen Austausch der frühkeltischen Kultur in Europa untereinander und mit den mediterranen Kulturen, erläuterte Dorn. In Deutschland sind aktuell 46 Welterbestätten in die Unesco-Liste eingetragen.

Verbraucherschützer: "Clubhouse" verkauft Nutzerdaten Die Stiftung Warentest wirft der Audio-App "Clubhouse" Verstöße gegen den Datenschutz vor. Die derzeit gehypte App gebe im großem Stil Nutzerdaten weiter und verstoße mehrfach gegen europäisches Recht, erklärte die Stiftung in Berlin. Prüfungen hätten ergeben, dass die App einige Daten nur an "Clubhouse"-Server sende, andere an Apple und wieder andere an Datenanalyse-Firmen in den USA. Der Anbieter schneide alle Äußerungen mit und übertrage in vielen Fällen Adressbucheinträge vom Handy der Nutzer auf Firmenserver, wo sie für Marketing- und Werbezwecke verwendet werden könnten. Der Bundesverband habe die hinter der App stehende Firma Alpha Exploration Co. bereits abgemahnt.

Regisseurin Moufida Tlatli gestorben Die tunesische Filmemacherin Moufida Tlatli ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Das meldet Spiegel Online unter Berufung auf das tunesische Kulturministerium. Tlatli studierte an der französischen Filmhochschule IDHEC in Paris und arbeitete zunächst als Cutterin. 1994 drehte sie als erste arabische Frau einen Spielfilm, der in Cannes mit der goldenen Palme ausgezeichnet wurde. "Palast des Schweigens" handelt von der Unterdrückung der Frauen in einem tunesischen Herrscherpalast in den 50er und 60er Jahren. Der Film war ebenso biografisch inspiriert wie "Zeit der Männer, Zeit der Frauen" (2000) und "Rivalinnen" (2004), der auch ihre letzte Regiearbeit war. Sie war eine der wenigen international bekannten arabischen Frauen im Filmbuisness.

Gottschalk zum Kampf von ARD und ZDF um Jüngere Aus Sicht von Thomas Gottschalk haben die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender den Kampf um das junge Publikum bereits verloren. Dieser Zielgruppe nun durch rein digitale Produktionen hinterherzuhecheln, habe nichts mit dem öffentlich-rechtlichen Auftrag zu tun, sondern sei Ausdruck der durchaus begründeten Angst, sang- und klanglos unterzugehen. Das sagte der ehemalige "Wetten, dass..?"-Moderator den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Diese Angst hätte die Verantwortlichen schon vor 20 Jahren umtreiben müssen, so Gottschalk. Damals hätten die Intendanten noch vergnügt beim Rotwein in der Runde gesessen und die Käseplatte kreisen lassen. Anders sei die Situation beim Radio. Da sei noch nichts verloren, da gäbe es für die Zukunft noch einiges zu holen.

Oscar-Hoffnung für deutschen Kurzfilm-Regisseur Der deutsche Filmemacher Max Lang kann sich Hoffnungen auf einen Oscar in der Sparte "Animierter Kurzfilm" machen. Gemeinsam mit Daniel Snaddon schaffte es das Regie-Duo mit dem Trickfilm "The Snail and the Whale" in die Vorauswahl von zehn Oscar-Kandidaten. Nun wird ein Komitee fünf Kandidaten für die Endrunde ernennen. Die Oscar-Nominierungen werden am 15. März bekanntgegeben, die Trophäen sollen am 25. April verliehen werden. Auch der deutsche Komponist Volker Bertelmann hat im Oscar-Rennen eine weitere Hürde genommen. Der Musiker, bekannt unter dem Künstlernamen Hauschka, schaffte es mit der gemeinsamen Komposition mit dem amerikanischen Musiker Dustin O'Halloran für das Liebesdrama "Ammonite" auf eine Shortlist von fünfzehn Anwärtern. Der Film "Und morgen die ganze Welt" der deutschen Regisseurin Julia von Heinz schied dagegen im Rennen um den sogenannten Auslands-Oscar bei der Vorauswahl aus.

Hollywood plant Neuverfilmung von "The Wizard of Oz" Hollywood will den berühmten Kinderbuchklassiker "The Wizard of Oz" ("Der Zauberer von Oz") neu verfilmen. US-Filmemacherin Nicole Kassell ("Kein Mittel gegen Liebe", "Watchmen") soll die Regie übernehmen. Sie freue sich sehr, dieses legendäre Märchen um Themen wie Mut, Liebe, Weisheit und Heimat neu zu erzählen, sagte Kassell nach US-Medienberichten. Die Vorlage von Autor Lyman Frank Baum aus dem Jahr 1900 handelt von den Abenteuern der Farmerstochter Dorothy, die mit ihrem kleinen Hund Toto zum Zauberer von Oz unterwegs ist. Das Märchen wurde schon mehrmals verfilmt. Die Version von 1939 mit der damals 16-jährigen Hauptdarstellerin Judy Garland wurde mit zwei Oscars ausgezeichnet, darunter für den Titelsong "Over the Rainbow".

Polen: Holocaust-Forscher müssen sich entschuldigen Zwei renommierte Holocaust-Forscher sind in Polen zu einer Entschuldigung bei den Nachfahren eines Dorfbürgermeisters verurteilt worden. Eine Entschädigung müssten Barbara Engelking, die Vorsitzende von Polens Internationalem Auschwitz-Rat, und Jan Grabowski von der Universität Ottawa jedoch nicht zahlen, urteilte ein Gericht in Warschau. Geklagt hatte die Nichte des Ortsvorstehers. Über ihn heißt es in einer kurzen Passage in einem Fachbuch der beiden Wisenschaftler, er sei während des zweiten Weltkreigs möglicherweise in ein Massaker an Juden durch deutsche Soldaten verwickelt gewesen. Das Gericht forderte eine Entschuldigung, da die Passage "ungenau" sei; es verwarf jedoch die Forderung nach einer Entschädigung, da diese eine "abschreckende Wirkung" für weitere Forschungen haben könne. Das Verfahren hatte eine heftige Debatte über die Freiheit der Wissenschaft im Zusammenhang mit der Erforschung der polnischen Geschichte während des Zweiten Weltkriegs ausgelöst.

Bonner Kunstpreis 2021 geht an Eva Berendes Eva Berendes erhält den diesjährigen Bonner Kunstpreis. Die 1974 geborene Künstlerin konnte die Jury durch ihr vielfältiges und qualitätsvolles Gesamtwerk überzeugen, wie das Kunstmuseum der Stadt mitteilte. Punkten konnte Berendes auch mit einer Projektskizze, die die Entwicklung einer neuen Skulpturengruppe vorsieht, die sich mit Fragen von Illusion und Alltag, Malerei und Körperbezug beschäftigt. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert.