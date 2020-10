Graphic Novels und Comics Wissenschaft eindrucksvoll illustriert

Susanne Billig im Gespräch mit Kim Kindermann

„Vergebung ist ziemlich strange“ von Masi Noor und Marina Cantacuzino, illustriert von Sophie Standing, ist eins der Bücher, die Wissen in Form eines Comics vermitteln. (Carl-Auer Verlag / )

Anspruchsvolle Wissenschaft in der Graphic Novel oder im Comicbuch? Wie gut das geht, zeigt eine Reihe von Neuerscheinungen in diesem Jahr. Die Themen reichen von Anthropologie bis hin zur Psychologie und Medizin.

Längst engagieren sich auf dem Markt anspruchsvoller Wissenschaftsbücher im Bereich Graphic Novel und Comic nicht mehr nur die klassischen Verlage dieser Genres. Auch etablierte große Verlagshäuser stellen inzwischen interessante Bücher in diesem Segment vor. Ihr Themenspektrum reicht von der Anthropologie über wissenschaftshistorische Comicwerke bis hin zur Psychologie und Medizin.

Hier die Liste der von Wissenschaftsjournalistin Susanne Billig und unserer Sachbuchredakteurin Kim Kindermann besprochenen Bücher:

Yuval Harari (Autor), Daniel Casanave und David Vandermeulen (Illustrationen): "Sapiens. Der Aufstieg"

Aus dem Englischen von Andreas Wirthensohn

C.H. Beck Verlag, München 2020

248 Seiten, 25 Euro

Antoine Balzeau (Autor), Pierre Bailly (Illustrationen): "Homo sapiens – Geschichte(n) der Menschheit"

Aus dem Französischen von Edmund Jacoby

Verlagshaus Jacoby & Stuart, Berlin 2020

88 Seiten, 12 Euro

Erschienen in der Reihe "Die Comic-Bibliothek des Wissens". In derselben Reihe sind ebenfalls erschienen die Bände: "Die Menschenrechte"; "Das Internet"; "Künstliche Intelligenz"; "Die Geschichte der Bibel"; "Israel und Palästina"; "Tattoos; Fake News & Verschwörungstheorien"; "Das Universum".

Melanie Garanin: "NILS: Von Tod und Wut. Und von Mut"

Carlsen Verlag, Hamburg 2020

200 Seiten, 22 Euro

Masi Noor, Marina Cantacuzino (Autor und Autorin), Sophie Standing (Illustrationen): "Vergebung ist ziemlich strange"

Aus dem Englischen von Weronika M. Jakubowska

Carl-Auer Verlag, Heidelberg 2020

63 Seiten, 19,95 Euro

In derselben Reihe sind im Carl-Auer Verlag ebenfalls erschienen: "Angst ist ziemlich strange"; "Trauma ist ziemlich strange"; "Schmerz ist ziemlich strange".

Florian Winter: "XES"

avant-verlag, Berlin 2020

360 Seiten, 25 Euro

Shigeru Mizuki: "Kindheit und Jugend"

Aus dem Japanischen von Nora Bierich

Reprodukt Verlag, Berlin 2020

480 Seiten, 24 Euro

Ebenfalls im Reprodukt Verlag sind von demselben Autor erschienen: "Hitler"; "Auf in den Heldentod"; "Tante NonNon". In Kürze wird erscheinen: "Kriegsjahre".